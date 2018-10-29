"Вертикаль" разбегается и под Москвой: мэр злополучного Волоколамска оставил должность

Мэр городского поселения Волоколамск Московской области Петр Лазарев сложил с себя полномочия. Об этом он сообщил ТАСС. "Я написал заявление [об уходе]. По состоянию здоровья. Готов встать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину", - сказал Лазарев. По его словам, исполнять обязанности главы будет первый заместитель мэра городского поселения Татьяна Мозырь.

Лазарев оказался в поле внимания СМИ в ходе "мусорного скандала" на полигоне "Ядрово". В апреле нынешнего года сообщил, что ему угрожали "высокопоставленные областные чиновники" и "какие-то личности криминальные" в связи с тем, что администрация города разрешает митинги против свалки. По словам Лазарева, ему обещали проблемы, если он не прекратит поддерживать протесты, а вскоре после этого в доме Лазарева провели обыск.

Группа из десяти сотрудников МВД вломилась в дом мэра в четыре часа утра и закончила обыск только в девятом часу. Сын мэра рассказывал, что силовики в поисках "непонятно чего" перебили посуду и перевернули вверх дном не только дом, но "даже гараж, сараи и баню". В результате обыска ничего не было изъято, супруге Лазарева после произошедшего стало плохо.

После следственных действий мэра Волоколамска увезли, в постановлении на обыск была указана уголовная статья 159 УК, часть 4-я - о мошенничестве в особо крупном размере. Мэр впоследствии продолжил участие в митингах против свалки, а также в подготовке референдума о ее дальнейшем существовании. Референдум должен был пройти в сентябре, но сейчас о его проведении ничего не известно.

Первая масштабная акция против работы полигона "Ядрово" прошла в Волоколамске 3 марта, на митинг пришли более 5 тысяч человек. Участники митинга жаловались на постоянную вонь, ухудшение самочувствия, аллергии.

7 марта власти ввели на полигоне режим чрезвычайной ситуации, который позволяет принять срочные меры для решения проблемы. Жители надеялись, что режим ЧС будет действовать по всему району. В длинные праздничные выходные жители проводили пикеты возле "Ядрово", препятствуя проезду мусоровозов, активистов задерживали.

21 марта после ночного выброса свалочного газа на полигоне в Волоколамске начались массовые обращения детей к врачам, сообщалось о сотнях детей с недомоганиями. Однако врачи не выявили связи с выбросами на свалки, по крайней мере, официально. Детям лишь предложили отдых в оздоровительных лагерях.

Из-за мусорного скандала был отправлен в отставку глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, а подмосковные власти предложили жителям создать единую группу общественного контроля, которая бы следила за деятельностью полигона, однако после ареста двух активистов местные жители решили создать собственный штаб без чиновников. Власти также ввели в районе режим чрезвычайной ситуации, признав факт экологической проблемы, однако суд, куда жители обратились с жалобами на свалку, отклонил все их претензии.

Отметим, что путинская "вертикаль" начала "сыпаться" в октябре - веерно... Губернаторы один за другим бегут на пенсию, а вот в Волоколамске из-за невозможности принципиально решить проблемы утилизации муора (который просто сваливают) в Ядрово, а затем накрывают "куполом", как радиоактивные отходы - продержался "ЕдРёный" мэр сравнительно долго. Ведь экологическая обстановка в городе чудовищная - только в марте, месяце переизбрания благословеннаго Путина, по данным министерства образования Московской области на 21 и 22 марта, школы и детские сады "по тем или иным причинам" не посещали 434 ребенка, - более 6 процентов от числа всех учеников школ и детских садов.

Губернатор Воробьёв, тоже переизбравшийся при сомнительных обстоятельствах, влил огромные деньги в Ядрово - но оно продолжает вонять и травлять население города.

Жителям Волоколамска поспешно и панически в том же марте начали выдавать обещанные путевки в санатории и детские оздоровительные лагеря, передает "Интерфакс". По словам детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, по линии Минздрава на конец марта было выписано уже 30 путевок. Она призывала всех заинтересованных жителей Волоколамского района прийти в местное отделение соцзащиты для получения путевок, причем не только для детей, но и для пожилых людей. По данным Мишоновой, предлагается два типа путевок: на 14 и 21 день. Принять жителей Волоколамского района готовы были пять лагерей.

Но это летом - а нынче осень, и впереди долга дискомфортная зима... И купола Ядрово будут вздуваться.

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