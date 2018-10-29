В Ленинграде пожертвовали уроками ради лекции попа о семье и "отношениях"

В гимназии N 41 имени Эриха Кестнера в Санкт-Петербурге учеников освободили от занятий, чтобы отправить на многочасовую лекцию о том, как "создать крепкую семью и избежать ошибок". В роли лектора выступил священнослужитель Илия Шугаев, автор брошюры "Подводные камни отношений: советы священника, исследования, статистика", созданной на основе книги "Один раз и на всю жизнь".

Брошюра священника, сканы которой приводит телеграм-канал "Поп-Дайджест", начинается таким напутствием для учеников: "Все здесь сидящие, наверное, собираются вступить в брак. У православного христианина два основных выбора: или вступить в брак, или уйти в монастырь. В монастырь из вас, уверен, никто не собирается, поэтому остается только одно - вступить в брак".

Далее священнослужитель рассказывает, что каждый человек мечтает вступить в брак именно по любви, потому что женитьба без чувств "представляется чем-то крайне нежелательным". "Ну, например, девушка долго не может выйти замуж, наконец выходит за первого, кто ей сделает предложение. Ясно, что это вынужденное решение, а в нормальных условиях, если бы возраст не поджимал, она бы не совершила подобного шага", - уверен священник.

Шугаев на наглядном примере пытается объяснить школьникам, как мужчины выбирают себе жен. Священник сравнивает выбор жены с выбором автомобиля, но в первом случае главным критерием становится не мощность двигателя, а красота и стройность.

При таком выборе, уверен священник, крепкой семьи не построить, ведь "какой бы машина ни была прекрасной, есть множество других автомобилей". "В итоге человек приходит к выводу, что машин надо много и разных. Если средства позволяют, то человек обзаводится одной машиной для города, одной - для деревни с небольшим грузовиком", - говорится в брошюре духовного пастыря.

Шугаев говорит, что браки, в которых супруги жили вместе до свадьбы, разрушаются на 45% чаще, чем в тех случаях, когда супруги стали жить вместе после официальной регистрации, пишет Znak.com. Примечательно, что при этом священник ссылается не на научную статистику, а на данные с форума "Deti.mail.ru".

Тот же пример с покупкой автомобиля священник использует и для обоснования запрета на добрачный секс: мол, владеть женщиной, как и транспортным средством, можно только по закону и с соблюдением всех необходимых процедур. "Итак, иди в загс, "заплати" своим обещанием верности, получи свидетельство о браке ("чек"), а потом имей близость!" - наставляет детей Шугаев.

В гимназии комментировать общение школьников со священником наотрез отказались. "Вы по любому своему вопросу можете общаться только с бумагой и администрацией района", - сказала по телефону исполняющая обязанности секретаря школы корреспонденту Znak.com.

Методы воспитания учеников гимназии N 41 имени Эриха Кестнера не впервые вызывают вопросы. Так, в начале этого года сообщалось, что учительница немецкого языка на уроке с пятиклассниками подняла вопрос о вреде мастурбации. "Мальчиков за причинные места и член не трогать. И мастурбировать в школе не нужно. Понятно?" - говорила педагог.

Тех, кто ослушается, учитель немецкого обещала "бить ремнем", потому что ей "все равно никто ничего не сделает", или применить китайскую пытку, когда "заключенным капельку воды на голову капали каждый час".

Отметим, что общественность всё чаще возмущают не только поползновени попов в область оразования, но и другие из вылазки. Например, 10 мая нынешнего года наш постоянный автор Александр Степанов писал:

- Читаю: "Впервые в Карелии на торжественном мероприятии у Вечного огня в честь Дня Победы была отслужена заупокойная лития"... Я сейчас не буду вспоминать, что в той войне победило атеистическое государство - СССР. Или иронизировать над тем, что Вечный огонь - это вообще-то языческий символ. Просто несколько личных воспоминаний, связанных с тем, что в 90-х- начале 2000-х я больше пяти лет проработал в районной газете. А там, как принято - на 23 февраля, 9 мая и день освобождения Олонца надо найти фронтовика и написать о нем очерк. Тогда их еще много было в живых... И вот вспоминая свои беседы, а написано было 15-20 очерков в "Олонию", я никак не могу вспомнить хоть одного ветерана, у которого дома были бы иконы. Ни одного! Это было советское поколение, и даже в 90-е им мода на РПЦ была ни к чему.

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