Обнищание дорогих россиян ударило по рождаемости: с января она упала на 5,2%

Рождаемость в России за десять месяцев текущего года уменьшилась на 5,2 процента в сравнении с таким же периодом прошлого года. Данные приводит Росстат.

За январь — сентябрь текущего года в РФ родилось 1,21 миллиона детей, а в 2017-м — 1,272 миллиона, сообщает RNS. Самый высокий уровень рождаемости отметили в Москве (98,6 тыс. человек) и Московской области (63,9 тыс. человек). Меньше всего родилось в Ненецком (471 человек) и Чукотском (468 человек) автономных округах. Больше всего смертей зафиксировали также в столице и области — 91 тыс. и 70 тыс. соответственно. Самый низкий показатель — тоже в Ненецком (316 человек) и Чукотском (415 человек) автономных округах.

А вот число умерших россиян увеличилось. Показатель составил 1,38 млн человек, что на 5,5 тыс. больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Естественная убыль населения в стране составила 173,3 тыс. человек против 106,1 тыс. человек за прошлый год. Кроме того, в РФ стали меньше заключать браки — 759 тысяч. Количество разводов при этом выросло — до 452 тысяч.

Ранее «URA.RU» писало об идее властей РФ, как стимулировать россиянок рожать первенцев в более раннем возрасте. Российское правительство РФ разработало стратегию «Об основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года». В документе говорится, что женщин репродуктивного возраста в стране становится все меньше. Но, каким именно образом будут стимулировать рождаемость, не уточняется. Говорится лишь, что речь идет прежде всего о Дальнем Востоке, где рождаемость ниже среднероссийской. В Омске предлагали завозить мужчин из Северного Казахстана, чтобы повысить этот показатель, писало ИА FlashSiberia. Такое заявление сделал кандидат в мэры города Дмитрий Перевальский.

От редакции: Что ж, вот так "радостно" встречают дорогие россияне первый год нового царствования Путина - голосуют определёнными местами, а точнее, неучастием своим и своих возможных детей в том светлейшем будущем, которое вот уже почти двадцать лет строит правящий класс нефтегазовых миллиардеров. Снижение реальных доходов, пенсионная реформа, угроза войны - всё это свалилось на граждан РФ с марта, вот и репродуктивная активность так упала. И никакие сказки про цифровизацию, инновации - не заставят "вкладываться" в будущее так, как вкладывались наши родители и мы сами, рождённые в СССР. Дети становятся роскошью - вот приговор Системе, которая выросла на руинах социализма. Ни пресловутый маткапитал, ни что-либо доносящееся всё из того же рупора министров-капиталистов, не убедят в обратном потенциальных родителей... Тут долгая моральная и материальная подготовка нужна.

Д.Ч.

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