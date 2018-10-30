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Московский листок

Естественная убыль населения увеличилась более, чем в полтора раза

Опубликовано 30.10.2018 в разделе комментариев 0

правительство геноцид пенсионеры
Естественная убыль населения увеличилась более, чем в полтора раза

Уровень рождаемости в России за десять месяцев 2018 года сократился по сравнению с показателями предыдущего года, сообщается на сайте Росстата. С января по сентябрь в стране родилось 1,21 миллиона детей, в то время как за аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 1,27 миллиона новорожденных. Таким образом, снижение рождаемости составило 4,8 процента.

Число умерших за тот же период выросло на 0,4 процента, составив 1,383 миллиона человек против 1,377 миллиона в 2017 году. 

Естественная убыль населения составила более 173 тысяч человек, в то время как за десять месяцев 2017 года она достигла 106 тысяч.

***

Перво-наперво следует отметить, что сократился не прирост населения, а увеличился темп геноцида, которым умело и последовательно занимается руководство страны много лет подряд.

Скажете, загнул я про геноцид?

Ну давайте посмотрим на последние "достижения" правительства.

Россиянам не светит жить долго и счастливо

Трудовое законодательство РФ оставляет прав рабочему даже меньше, чем в Российской империи

Правительство изобрело новый налог - на отсутствие денег

Наступает последняя радость нищего

Оптимизация медицины. Сколько ещё можно терпеть?

Даже не подбирал особо новости - просто зашел в наш же экономический раздел. Ну как вы думаете, снижение покупательной способности населения, сокращение прав рабочего, новые налоги и уничтожение медицины - оно как, повышает продолжительность жизни или наоборот? Да вот вам статистика на этот вопрос и отвечает.

Нетрудно догадаться, что повышение возраста выхода на пенсию тоже не увеличит среднюю продолжительность жизни.

Или вот проблема питьевой воды, она как влияет на продолжительность жизни?

Где в Москве взять качественную питьевую воду?

Или вот этот вопрос, он как?

677 рублей в месяц экономии на еде

Экономия на еде какой имеет ожидаемый результат в плане продолжительности жизни?

***

С другой стороны, 173 тысячи человек - это в масштабах страны не слишком и много. Немногим больше 1 тысячной доли. Однако темпы роста убыли населения, которую уже называют "естественной", впечатляют - такими темпами страна обезлюдеет еще на глазах ныне живущего поколения. Или ныне вымирающего, если точней сказать.

Нет, вы правда считаете этот процесс естественным?

Анатолий Баранов



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