29 октября семья Богачевых (мать и дочь) была выкинута из дома по адресу Витебская 12, кв.147.

СОС. Идет выселение. Полиция бездействует

Сначала сотрудники ДГИ вынудили угрозами и шантажом открыть дверь. Затем некоторое время меняли замки и увещевали Богачевых покинуть жилище «добром». Затем просто вызвали охрану, и та героическими усилиями выкинула за дверь двух женщин, а так же репортера «Новой альтернативы», снимавшего все это безобразие (при этом была повреждена камера). Полиция, присутствовавшая в квартире, то не вмешивалась, то помогала охране.

«Нас выкинули из квартиры в которой мы прожили 35 лет. Холодно. Мы на улице. Полиция бездействует» - так описывают мать и дочь произошедшее.

Отметим, что Валентина Ефимовна Богачева получила свое жилье 35 лет назад (от главпочтамта). При вселении она была зарегистрирована неправильно (в другом доме, в котором сейчас тоже живут люди). Данное нарушение (регистрация обитателей рабочих общежитий и служебного жилья не по адресу реального проживания) практиковалось во времена Союза достаточно широко. Никто тогда не предполагал, что, в связи с вакханалией собственников, формальная регистрация приобретет такое значение.

Ранее сотрудники ДГИ (тогда назывался ДЖП) пытались выселять таких людей через суд. Столкнулись с неудачами. Решили упростить себе жизнь. Как заявили представители ДГИ, тех, кто незаконно живет, мы можем выселять без решения суда. На вопрос о том, как быть с жилищным кодексом (ст. 3), конституцией (ст. 40), запрещающими выселять без решения суда, чиновники ответили, что подобные выселения разрешает закон города Москвы. Попытки привлечь внимание к нелогичности такой позиции, ДГИшники парировали «железным» аргументом: «Не задавайте мне еврейские вопросы!» Интересно, а Москва уже вышла из состава России?

Еще интереснее, зачем при таком подходе суд вообще нужен? Если тех, кто живет незаконно, можно выселить и без решения суда? Суд, получается, должен выселять тех, кто живет законно? В общем, по чисто субъективному мнению автора статьи, если подобный подход ДГИ к закону не встретит соответствующий отпор, очень многих жильцов ожидают крупные неприятности.