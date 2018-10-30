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Московский листок

Россия чуть было не лишилась единственного авианосца

Опубликовано 30.10.2018 в разделе комментариев 5

сша война рф
Россия чуть было не лишилась единственного авианосца

Плавучий док, который использовали для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов», затонул из-за перебоев с электричеством, из-за скачка напряжения во время спуска «Адмирала Кузнецова» на воду отключились насосы, и плавдок погрузился в воду.

«Адмирал Кузнецов» не пострадал. Его отбуксировали к штатному причалу для дальнейших работ. Из-за аварии в воде оказались четыре работника. Их госпитализировали с переохлаждением, один из них также получил травму брюшной полости.

Очевидцы сообщают, что во время инцидента один башенный кран упал в залив, второй - на палубу авианосца. В этот момент на борту могли находиться до 50 человек.

Плавучий док ПД-50 — один из самых крупных в мире. «Адмирал Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, сейчас является единственным авианесущим крейсером ВМФ России. С сентября авианосец находится на плановом доковом ремонте на мурманском заводе.

***

Конечно, во время ремонтных работ всякое случается - то подводная лодка загорится, что потонет что. Однако раньше, во времена мрачного сталинизма, говорили, что у каждой аварии есть имя, отчество и фамилия.

В нынешнее время все аварии почему-то анонимны - даже дырка в общивке космического корабля, и так как бы просверлилась сама собой.

Не то, чтобы хотелось жертв и репрессий, но сегодня слово "ответственность" приобрело какой-то совсем уж абстрактный характер. Ответственность вроде есть, все только и говорят об ответственности, а кто ответил? И чем ответил?

Серия грандиозных провалов в отечественном ОПК привела только к перемещению вице-премьера Рогозина в кресло главы Роскосмоса, причем с расширением полномочий. Хорошо так отвечать, просто замечательно.

За воровство еще кто-то иногда садится, а вот вредительство и преступная халатность проходят теперь по разряду "поставить на вид" или лишить квартальной премии. А ведь насосы почему-то нештатно отключились, и в самый ответственный момент почему-то...

А есть и более широкого плана вопросы. Например, если бы единственный авианосец пострадал серьезно? Почему эта уже сильно устаревшая посудина - одна на всю сильномогучую державу? Вот китайцы уже второй достраивают, предварительно купив "Варяг", который был бы и нашему флоту совсем не лишним.

Помните, что отвечали перед продажей Индии еще одного авианосца, "Адмирал Горшков"? Что корабль устаревший, что мы скоро построим новейшие авианосцы... И что? "Адмирал Горшков" бороздит воды Индийского океана как "Викрамадитья", "Варяг" несет флаг КНР над Тихим океаном, а в бассейне Северного ледовитого океана чуть не потонул наш единственный "Кузя"...

Пока общественности в середине года был представлен эскиз. Не эскизный проект даже, а просто так рисуночек. Помнится, с рисуночками истребителя пятого поколения носились лет двадцать. Кстати, где он? Вроде как должен давно поступать в войска, а что-то ни слуху, ни духу.

Есть опасения, что так же будет и с новыми авианосцами. В ответ на спуск на воду новейших кораблей этого класса в США и Великобритании, мы будем отвечать картинками в журналах, тиражи которых за ненадобностью оплачивают оборонные предприятия. 

С обязательными пространными интервью тех, кто отвечает именно за отсутствие у страны нужной современной техники. 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Финни написал 30.10.2018 10:39
Поздно пить "боржоми".Православные гравицапы не летают,православные доки тонут,православные предприниматели все бабло хранят в панамских оффшорах,в православных (помойках) извините "странах" люди вообще не имеют никаких прав и поэтому долго не живут.
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Пургоносец
Тульчанин написал 30.10.2018 10:35
У нас зато полно гибридных "носцев". Портфеленосец Путин, пургоносец Песков, дебилоносец Лавров, скрепоносец Гундяев. Да мало ли... У нас самый мощный в мире гибридный яхтовый флот. Он способен заблокировать любое море. Ну, главный авианосец "Кузькина мать" - отличный постановщик дымового заграждения. Все же отлично. Да и нахрена в раю плавучий док. А вот мешок бабла нигде не помешает. Уж проплатить - это мы хоть в аду, хоть в раю. Черти тоже на копыто берут.
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Немедленно!!
Жюкоф написал 30.10.2018 10:31
Увеличить падводный флот Рассии еще и авианосцем!
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Re: нужны новые авианосцы
tankt3450 написал 30.10.2018 10:22
Ну вот какой идиот писал этот комментарий? Его автор явно пренадлежит к тем 95% кто читать умеет, но не понимает прочитаное. Печально.
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нужны новые авианосцы
РусПатриот написал 30.10.2018 10:09
Только 25 новых авианосцев могут спасти Россию!
Для их строительства придется еще неоднократно поднять пенсвозраст, но ради святого дела - не жалко.
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