Россия чуть было не лишилась единственного авианосца

Плавучий док, который использовали для ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов», затонул из-за перебоев с электричеством, из-за скачка напряжения во время спуска «Адмирала Кузнецова» на воду отключились насосы, и плавдок погрузился в воду.
«Адмирал Кузнецов» не пострадал. Его отбуксировали к штатному причалу для дальнейших работ. Из-за аварии в воде оказались четыре работника. Их госпитализировали с переохлаждением, один из них также получил травму брюшной полости.
Очевидцы сообщают, что во время инцидента один башенный кран упал в залив, второй - на палубу авианосца. В этот момент на борту могли находиться до 50 человек.
Плавучий док ПД-50 — один из самых крупных в мире. «Адмирал Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, сейчас является единственным авианесущим крейсером ВМФ России. С сентября авианосец находится на плановом доковом ремонте на мурманском заводе.
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Конечно, во время ремонтных работ всякое случается - то подводная лодка загорится, что потонет что. Однако раньше, во времена мрачного сталинизма, говорили, что у каждой аварии есть имя, отчество и фамилия.
В нынешнее время все аварии почему-то анонимны - даже дырка в общивке космического корабля, и так как бы просверлилась сама собой.
Не то, чтобы хотелось жертв и репрессий, но сегодня слово "ответственность" приобрело какой-то совсем уж абстрактный характер. Ответственность вроде есть, все только и говорят об ответственности, а кто ответил? И чем ответил?
Серия грандиозных провалов в отечественном ОПК привела только к перемещению вице-премьера Рогозина в кресло главы Роскосмоса, причем с расширением полномочий. Хорошо так отвечать, просто замечательно.
За воровство еще кто-то иногда садится, а вот вредительство и преступная халатность проходят теперь по разряду "поставить на вид" или лишить квартальной премии. А ведь насосы почему-то нештатно отключились, и в самый ответственный момент почему-то...
А есть и более широкого плана вопросы. Например, если бы единственный авианосец пострадал серьезно? Почему эта уже сильно устаревшая посудина - одна на всю сильномогучую державу? Вот китайцы уже второй достраивают, предварительно купив "Варяг", который был бы и нашему флоту совсем не лишним.
Помните, что отвечали перед продажей Индии еще одного авианосца, "Адмирал Горшков"? Что корабль устаревший, что мы скоро построим новейшие авианосцы... И что? "Адмирал Горшков" бороздит воды Индийского океана как "Викрамадитья", "Варяг" несет флаг КНР над Тихим океаном, а в бассейне Северного ледовитого океана чуть не потонул наш единственный "Кузя"...
Пока общественности в середине года был представлен эскиз. Не эскизный проект даже, а просто так рисуночек. Помнится, с рисуночками истребителя пятого поколения носились лет двадцать. Кстати, где он? Вроде как должен давно поступать в войска, а что-то ни слуху, ни духу.
Есть опасения, что так же будет и с новыми авианосцами. В ответ на спуск на воду новейших кораблей этого класса в США и Великобритании, мы будем отвечать картинками в журналах, тиражи которых за ненадобностью оплачивают оборонные предприятия.
С обязательными пространными интервью тех, кто отвечает именно за отсутствие у страны нужной современной техники.
Анатолий Баранов
Финни написал 30.10.2018 10:39
Тульчанин написал 30.10.2018 10:35
Жюкоф написал 30.10.2018 10:31
tankt3450 написал 30.10.2018 10:22
РусПатриот написал 30.10.2018 10:09
Для их строительства придется еще неоднократно поднять пенсвозраст, но ради святого дела - не жалко.