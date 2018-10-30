Митинги в поддержку фигурантов так называемых дел "Сети" и "Нового величия" фсб силовики мвд

Источник: Пресс-служба ПНВ Десятки человек вышли в воскресенье, 28 октября, на митинг в городе Пензе в поддержку фигурантов так называемых дел «Сети» и «Нового величия», требуя прекращения уголовного преследования в отношении них. Аналогичные акции также сегодня прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и других городах.



Вначале планировалось провести шествие на улице Московской в поддержку арестованных. Однако мэрия Пензы отказала организаторам, сославшись на то, что в данное время будет курсировать аттракцион «Веселый паровозик» и заявлено другое мероприятие. Несмотря на это, активисты общественной организации «Поколение Нового Времени» (ПНВ) и местные анархисты решили провести серию одиночных пикетов, выстроившись по маршруту несостоявшегося шествия с плакатами в руках. Пикеты привлекли большое внимание прохожих. Многие останавливались и интересовались целями протеста.



Далее активисты ПНВ направились в «гайд-парк» к памятнику пензенским пограничникам, где присоединились к митингу солидарности с антифашистами несуществующей группировки «Сеть» и подозреваемыми по делу «Нового величия», который объединил самых разных политических активистов Пензы. На акцию пришли родные фигурантов по делу «Сети» – брат Андрея Чернова, сестра Дмитрия Пчелинцева и мать Ильи Шакурского.



Основные лозунги пензенского митинга были отражены в плакатах: «Политический активист – не террорист!», «Свободу Шакурскому, Пчелинцеву, Сагынбаеву, Куксову, Чернову», «Инакомыслие – не преступление. Свободу политзаключенным-анархистам», «Пенза против пыток ФСБ», «При этом режиме мы все в «Сети», «Молчание порождает зло», «Федеральная Служба Беззакония», «Виновные сажают невиновных» и другие.



Мероприятие проходило в формате «свободного микрофона», любой желающий мог высказаться о происходящих репрессиях в отношении арестованных по этим двум резонансным делам.



Выступавшие сошлись во мнении, что антифашистов и анархистов по «пензенскому делу» привлекают по идеологическим мотивами. Органы следствия и суды маскируют все эти необоснованные преследования «заботой о безопасности» и «мероприятиями по профилактике терроризма и экстремизма». Таким образом, на месте ребят могут оказаться другие неугодные активисты.



Отмечалось, что весомых доказательств участия молодых людей в террористическом сообществе общественности до сих пор не представлено. Кроме того, никто из правоохранителей так и не был привлечен к ответу за пытки, примененные к некоторым фигурантам дела для того, чтобы выбить признательные показания.



Касаемо ранее неизвестного движения «Новое величие», то обвинение по этому уголовному делу строится на показаниях трех мужчин, которые арестованы не были. Один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он фактически и создал организацию, написав устав и арендовав помещение для встреч.



Также на митинге выступила мать одного из фигурантов дела «Сети» Ильи Шакурского Елена. Она поблагодарила всех пришедших на акцию за моральную поддержку и сообщила, что не верит в виновность своего сына. После этого она прочитала стихотворение Ильи, которое он написал в застенках СИЗО для своей мамы и участникам «Марша матерей».



Лидер ПНВ Иван Финогеев тоже подверг сомнению версию, предлагаемую следствием. Считает, что преследование людей по делу «Сети» является политически мотивированным. Он лично знает некоторых фигурантов дела «Сети» и их нельзя назвать террористами. Вместе с ПНВ они участвовали в публичных мероприятиях, в частности, в кампании за восстановление льготного проезда для учащихся, антифашистских митингах.



Митинг в Пензе продлился более часа и, в отличие от других городов, прошел без задержаний и происшествий.



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