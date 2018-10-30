Россияне набрали рекордное количество новых кредитов на покрытие других долгов

За первые шесть месяцев нынешнего года россияне взяли рекордные 68,3 млрд руб. потребительских кредитов для покрытия старых долгов, что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что средняя сумма потребкредита на рефинансирование за первые шесть месяцев 2018 г. увеличилась на 17% по сравнению с первым полугодием 2017 г. и составила 520 000 руб. Доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительно выросло и количество договоров рефинансирования. В первом полугодии 2018 года было заключено свыше 131 тысячи договоров против 92 тысяч в 2017 году. В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщала, что более миллиона россиян не могут выехать за границу из-за долгов.

По информации на 1 сентября этого года, приставы взыскивали с россиян 4,5 млн долгов на общую сумму порядка 1,7 трлн рублей. Таким образом средняя сумма долга одного россиянина в среднем составляет около 377 тысяч рублей. По данным судебных приставов, в числе невыездных находилось порядка 1,3 млн человек. А по каждому 17-му производству наложен арест на имущество должников.