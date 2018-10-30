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Московский листок

Производители продуктов питания и напитков предупредили о росте цен из-за резкого повышения экосбора

Опубликовано 30.10.2018 в разделе комментариев 1

Производители продуктов питания и напитков предупредили о росте цен из-за резкого повышения экосбора

Производители продуктов питания и напитков предупредили правительство о повышении потребительских цен минимум на 1% из-за повышения с 2019 года ставки по экологическому сбору по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, пишет "Коммерсант".

"Увеличение ставки экологического сбора… приведет помимо удорожания… продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов", - говорится в письме исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова премьеру Дмитрию Медведеву.

Речь идет об инициативе Минприроды повысить экосбор для металлических упаковок из алюминия с текущих 2,423 тыс. руб. за тонну до 20 тыс. руб., а для упаковочного материала из полимера — с 3,844 тыс. руб. за тонну до 10,432 тыс. руб.

"Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет", - предлагает Мамонтов.

С аналогичным предложением уже выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров, а также Национальный союз производителей молока.

В ассоциации «РусПэк» (объединяет, в частности, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Tetra Pak) в своем отзыве на законопроект Минприроды прямо пишут, что это делается по предложению "единичных компаний-переработчиков".

Между тем, по словам Мамонтова, только в 2014 году мощности переработчиков термопластиковых бутылок, составлявшие 177 тыс. тонн в год, были загружены на 50–60% из-за отсутствия сырья. Повышение ставок экосбора - попытка за счет других производителей поддержать неэффективные компании, занимающиеся утилизацией, утверждают пивовары.

"Экосбор сегодня по факту выступает квазиналогом. Выполнить нормативы по утилизации отходов сегодня просто невозможно без введения прежде всего раздельного сбора мусора", - отмечает собеседник издания в крупной пищевой компании. По его оценкам, в год участники рынка федерального уровня платят около 100–200 млн руб. экосбора. При повышении ставок, которое предлагает Минприроды, показатель может вырасти до 500 млн руб., что вызовет рост цены на продукцию минимум на 0,5–1%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 11:10
В таком случае трудящиеся могут ответить выбрасыванием мусора вне жбанов, или тщательным смешиванием сортов мусора. Чтобы свиночайки не зря получали свои миллиарды.
Конечно, пострадает природа, но разве она не страдает больше от существования таких гадин, как вован и димон?
Порой, чтоб избавиться от паразитов, вымораживают дом.
Протестуйте, товарищи! Швыряйте мусор под ноги - за все уже уплачено.
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