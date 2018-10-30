Минфин против пересмотра налогов на роскошь

Министерство финансов Российской Федерации не рассматривает введение прогрессивной шкалы налогообложения, а также повышение налога на "роскошь", заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью Владимиру Познеру в его программе на "Первом канале"

"Здесь есть и плюсы, и минусы. Минус: мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение — люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная уже достаточно устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно", - заявил чиновник.

При этом он признал, что в России разница в уровне доходов создает напряжение в обществе. "Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", - заявил глава Минфина.

Напомним, элементы налога на роскошь появились в российском законодательстве в 2014 году, когда был введен повышающий коэффициент при исчислении транспортного налога для автомобилей дороже 3 миллионов рублей.