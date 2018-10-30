Минфин против пересмотра налогов на роскошь

Министерство финансов Российской Федерации не рассматривает введение прогрессивной шкалы налогообложения, а также повышение налога на "роскошь", заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью Владимиру Познеру в его программе на "Первом канале"
"Здесь есть и плюсы, и минусы. Минус: мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение — люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная уже достаточно устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно", - заявил чиновник.
При этом он признал, что в России разница в уровне доходов создает напряжение в обществе. "Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", - заявил глава Минфина.
Напомним, элементы налога на роскошь появились в российском законодательстве в 2014 году, когда был введен повышающий коэффициент при исчислении транспортного налога для автомобилей дороже 3 миллионов рублей.
между прочим написал 30.10.2018 12:41
"мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение"
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Интересное представление об уме у министра воровского государства.
С такими руководителями у страны будущего нет.
Либо страна вымрет, либо найдут путь как избавиться от подобных руководителей.
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 12:34
Настал день славы!
Против нас поднят
Кровавый флаг тирании,
Слышите ли вы в своих деревнях
Рев кровожадных росгвардейцев?
Они идут прямо к вам,
Чтоб избивать ваших детей,
Сажать их за лайки!
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 12:14
По стеснялась бы ***** на дохлого хачя сухоручку.
Но... Откуда у чернильниц совесть?
И ума у чюрколизов нету. Ведь токма безумец будет на форумах переходить на личности, не смея возразить по существу.
Старик, я слышал много раз, что Еся сталин - педараз.
Послушай, что про упыря говорил сам Михаил Саакашвили, Веллер, Солженицын, Невзоров, Венедиктов, Латынина, Млечин, да весь цвет русской интеллигенции!
Почитай Самуила Троцкого, наконец.
РЛМ написал 30.10.2018 11:57
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А Вы, как видно, вволю нагляделись "покаяний", начитались постсоветской пропаганды, и составили "собственное" мнение.
С чем Вас и поздравляю.
У каждого есть свой потолок развития, Вашим потолком осталось "Покаяние"- насквозь фальшивая агитка захвативших власть ельциноидов.
kirilis написал 30.10.2018 11:57
РЛМ написал 30.10.2018 11:45
"мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение"
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Ага, бедные, исходя из этой логики, - дураки, и с них можно драть три шкуры. Что Силуанов и делает, протаскивая через Думу антинародные законы, а любимый дураками Путин их утверждает.
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Силуанов:
" плоская шкала 13-процентная уже достаточно устоялась, и здесь менять законодательство, наверное, было бы неправильно"
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Ага, все что касается богатых у силуановых и путиных устоялось, и трогать их ни-ни.
А обворовываемых бедных даже Конституция не защищает - легко принимаются людоедские законы вопреки "не устоявшейся?" до сих пор Конституции, если дело касается чистогана власть имущих.
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 11:44
Товарищи, вы хоть "Покаяние" посмотрите, если читать разучились.
Коммунист ...1 написал 30.10.2018 11:35
Добрый и человеколюбивый ты был и порядочный!
Лучше б на Красной площади прилюдно, как сейчас в Китае, повесил бы еще пару миллионов будущих олигархов!!!
Эх ...