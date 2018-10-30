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Московский листок

ФСБ задержала пограничника за продажу данных о поездках Петрова и Боширова

Опубликовано 30.10.2018 в разделе комментариев 3

ФСБ задержала пограничника за продажу данных о поездках Петрова и Боширова

ФСБ задержала сотрудника пограничной службы, который, как предполагается, продал информацию о заграничных поездках сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает "Росбалт" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, пограничник был задержан в Северо-Западном федеральном округе на своем рабочем месте. Вместе с ним был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы. Выявить его удалось после проверок продавцов закрытых баз данных и частных сыщиков.

По словам собеседника агентства, за короткий период сотрудники двух управлений ФСБ провели более 60 обысков в рамках мероприятия по пресечению «утечек» выписок из баз данных.

"В первую очередь, приходили к частным сыщикам и так называемым „пробивщикам“ — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных. Возбуждено много дел по статьям УК РФ -183 (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 (превышение полномочий частным детективом), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни). По моим данным, прямо на рабочем месте были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. Первый, как полагают, продал информацию о перемещении за границу Петрова, Боширова и ряда других лиц", - рассказал источник агентства.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 14:00
Опять давления на малый бизнес.
Позор клике путина!
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(без названия)
киргуду написал 30.10.2018 13:34
лошары....тут правитель Родину продал,а они шиисят обысков провели....
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(без названия)
стоик1261 написал 30.10.2018 13:34
сортирный Карлик и есть основной продавец госсекретов потому, что ненавидит русских людей?
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