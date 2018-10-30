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Московский листок

Патриарх Кирилл назвал РПЦ "островом свободы" от "глобального оболванивания"

Опубликовано 30.10.2018 в разделе комментариев 2

Патриарх Кирилл назвал РПЦ "островом свободы" от "глобального оболванивания"

Решение Константинополя о предоставлении автокефалии неканонической церкви на Украине является глобальным заказом на разрушение "острова свободы", которым является Русская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово".

"Заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так", - цитирует Интерфакс патриарха.

"Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", - отметил предстоятель.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 14:07
Бу-га-га!
Гундяй наверное решил затмить лавры жены петросьяна!
Это самосвяты, сформированные хачом-сухоручкой для оболванивания русских (для своих он реанимировал церковь с автокефалией) - Остров свободы? Вау!
Гундяй, жги есчо, типа от путена отдача больше, чем от раба.
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(без названия)
стоик1262 написал 30.10.2018 13:36
Гундяй уподобился сортирному Карлику - оба несут чушь , но почему до сих пор на свободе?
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