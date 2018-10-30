Патриарх Кирилл назвал РПЦ "островом свободы" от "глобального оболванивания"

Решение Константинополя о предоставлении автокефалии неканонической церкви на Украине является глобальным заказом на разрушение "острова свободы", которым является Русская православная церковь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово".

"Заказ на разрушение единства нашей церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так", - цитирует Интерфакс патриарха.

"Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", - отметил предстоятель.