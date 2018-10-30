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Московский листок

Трамп пообещал отменить выдачу гражданства США по праву рождения

Опубликовано 30.10.2018 в разделе комментариев 3

Трамп пообещал отменить выдачу гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп намерен запретить выдачу гражданства по праву рождения в отношении детей, рождённых на американской территории в семьях незарегистрированных мигрантов. "Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребёнка, а потом этот ребёнок становится гражданином Соединённых Штатов. Со всеми преимуществами. Это смешно и должно закончится", цитирует Трампа "Axios".

"Это в процессе, это произойдет посредством указа", - заявил президент США. При этом он отметил, что для принятия такого решения не потребуется конституционная правка. "Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете, что? Не нужно".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
plankovilya написал 30.10.2018 15:28
вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://gg.gg/countblog
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(без названия)
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 15:21
Товарищ Трамп, Вы - мой президент!
Ваша мудрость, дальновидность, настоящий, не формальный патриотизм потрясают воображение и дают надежду на мир во всем мире.
Действительно, дикость, когда какие-нибудь ослотрахи получают такие же права, как трудяги, чьи поколения создавали ценности, так любимые бродягами, но которые не хотят создавать сами себе.
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Трамп - молоток
kgb написал 30.10.2018 14:24
б/п
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