Трамп пообещал отменить выдачу гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп намерен запретить выдачу гражданства по праву рождения в отношении детей, рождённых на американской территории в семьях незарегистрированных мигрантов. "Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребёнка, а потом этот ребёнок становится гражданином Соединённых Штатов. Со всеми преимуществами. Это смешно и должно закончится", цитирует Трампа "Axios".

"Это в процессе, это произойдет посредством указа", - заявил президент США. При этом он отметил, что для принятия такого решения не потребуется конституционная правка. "Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете, что? Не нужно".