Трамп пообещал отменить выдачу гражданства США по праву рождения

Президент США Дональд Трамп намерен запретить выдачу гражданства по праву рождения в отношении детей, рождённых на американской территории в семьях незарегистрированных мигрантов. "Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребёнка, а потом этот ребёнок становится гражданином Соединённых Штатов. Со всеми преимуществами. Это смешно и должно закончится", цитирует Трампа "Axios".
"Это в процессе, это произойдет посредством указа", - заявил президент США. При этом он отметил, что для принятия такого решения не потребуется конституционная правка. "Мне всегда говорили, что для этого нужно будет внести поправки в Конституцию. И знаете, что? Не нужно".
plankovilya написал 30.10.2018 15:28
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 15:21
Ваша мудрость, дальновидность, настоящий, не формальный патриотизм потрясают воображение и дают надежду на мир во всем мире.
Действительно, дикость, когда какие-нибудь ослотрахи получают такие же права, как трудяги, чьи поколения создавали ценности, так любимые бродягами, но которые не хотят создавать сами себе.
kgb написал 30.10.2018 14:24