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Московский листок

Виталий Мутко прогнозирует серьезный рост тарифов на вывоз бытовых отходов: "Страшно называть…"

Опубликовано 30.10.2018 в разделе комментариев 1

Виталий Мутко прогнозирует серьезный рост тарифов на вывоз бытовых отходов: "Страшно называть&#8230;"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что, исходя из прогнозов, можно говорить о серьёзном росте тарифов на сбор твердых бытовых отходов (ТБО) в регионах, сообщает РБК.

Отвечая на вопрос о росте этого показателя, Мутко ответил: "В некоторых регионах серьезный [рост]. Страшно называть".

В настоящее время темой сбора мусора занимается министерство экологии, которое в ближайшее время должно сформулировать подходы к решению проблемы. Сейчас этот тариф никак не регулируется правительством, подчеркнул вице-премьер.

С января плата за вывоз мусора для жителей России вырастет в несколько раз. Связано это с введением новой системы обращения с отходами, которые планируют не просто вывозить на свалку, а перерабатывать на специализированных заводах.

Напомним, что ранее председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в ряде субъектов РФ платежи для населения вырастут в разы или даже десятки раз (антирекорд — на 5530%).

Мутко подчеркнул, что правительство еще вернется к теме тарифов на вывоз ТБО. С 1 января 2019 года в каждом регионе РФ появится компания-оператор, которая будет отвечать за вывоз и безопасную утилизацию мусора.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1262 написал 30.10.2018 18:51
Этого клоуна уже на сбор мусора бросили?
.
В СССР партномеклатуру так же перемещали.... важно было не потерять кадры по геноциду русского народа?
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