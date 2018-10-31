Буржуи все крепче затягивают кредитную удавку

К концу месяца (а заодно и года) оживляется буржуазная пресса. В частности, «Финансовая газета». Издание явно адресовано буржуазии, поэтому там публикуются интересные данные, идущие явным образом в разрез с тем, что говорят буржуи пролетариату.

«Долги россиян перед финансовыми организациями, переданные судебным приставам, по состоянию на 1 сентября достигли 1,7 трлн руб. При этом средняя сумма долга составила 377 тыс. рублей … по каждому 17-му производству наложен арест на имущество. При этом, как отмечается в материалах приставов, реально обеспечены имуществом лишь четверть заемщиков … Согласно печальной статистике ФССП, женщины в число должников по кредитам попадают чаще мужчин. Так, согласно данным службы, по 2,4 млн исполнительным производствам о взыскании долгов перед кредитными организациями – а это 52% – должниками являются женщины … Самая весомая доля долгов по займам – 1,8 млн исполнительных производств – приходится на россиян в возрасте от 30 до 42 лет … По данным Центробанка, общая сумма задолженности россиян по необеспеченным потребительским кредитам в первом полугодии достигла 6,7 трлн руб. – это на 17,1% превышает уровень годом раньше». (https://fingazeta.ru/ekonomika/rossiyskaya_ekonomika/451974/)

Итак, что же мы имеем? Рост долгов населения РФ, долги растут в основном по потребительским кредитам, многие из которых не обеспечены. То есть люди, не имеющие собственности (которая одновременно есть обеспечение), берут в долг на необходимое и не могут потом расплатиться… Яснее ясного, что речь здесь идет о наемных работниках, единственным доходом которых является зарплата (= продажа своей «рабочей силы» капиталистам). При этом кредит и невозврат возникают по одной и той же причине: капиталисты усиливают эксплуатацию пролетариата; в частности, зарплаты либо просто не повышаются (на фоне тотального роста цен на все, что означает фактическое, и существенное, сокращение зарплат), либо, в дополнение к росту цен, сокращаются – таким образом, во всех случаях растут объемы прибавочного труда работника, который присваивается капиталистом. Буржуи наращивают свои богатства, рабочий класс, интеллигенция и мелкая буржуазия стремительно идут ко «дну» капиталистического общества.

Также стоит отметить, что наибольшая тяжесть буржуазного гнета эксплуатации приходится на семьи с детьми. Поэтому больше всего кредитов висят на гражданах «от 30 до 42 лет», это рабочие и люмпенизированные семьи, которые вынуждены влезать в долги, так как большая часть их труда присваивается капиталистом (либо, говоря о люмпенах, они не могут найти применения своему труду, пополняя ряды деклассированных элементов общества) и у них не остается «лишних» денег на неработающего ребенка (+ платежи за сад, школьные поборы и т.д.).

По этой же причине, долги женщин количественно преобладают над долгами мужчин. Женщина-мать оказывается одна с детьми, и вынуждена брать в долг, так как избыток ее труда, который запросто покрыл бы потребности детей, отобран у нее капиталистом по праву его частной собственности на средства производства. А бремя воспитания детей, которое всегда общественное, точно также полностью перекладывается на плечи угнетенных слоев в капитализме. Игры российской буржуазии в «социальное государство» не вызывают ничего кроме злобы угнетенных, когда пособие на ребенка выплачивается ниже рациона полицейской собаки. Собака очень нужна капиталистам, ведь в случае чего – их можно в прямом смысле слова спустить на возмущенный пролетариат, который отказывается терпеть дальнейшие унижения богатеев.

Заканчивая разбираться с ужасами, которые творят буржуи, превращая в нескончаемый кошмар жизнь миллионов российских трудящихся и их детей, хочется отметить и условно прогрессивный момент: затягивая кредитную удавку на шее производителя всех богатств – рабочего класса, направляя в дома пролетариата государственных выбивателей долгов (приставов) и просто бандитов (коллекторов), из кожи вон лезущих ради каждой дополнительной копейки для прибылей банкиров, господствующая сегодня буржуазия на самом деле выносит сама себе смертный приговор. Чем больше роскошь и спесь капиталистов, тем шире бедность и решительность рабочего класса; острая нищета и отчетливое понимание лишенности всякой дальнейшей перспективы, кроме как еще большей бедности и зависимости от капиталистов. Такое положение не может быть долговечным, оно быстро обернется ростом сознательности и организованности рабочих, слепая ненависть к отдельным буржуям сменится пониманием того, кто и как может изменить положение рабочего класса самым решительным образом. Вот так мелкобуржуазная преграда на пути наступления коммунизма оказывается разрушаема своим же строителем – крупной буржуазией. Коммунистическое будущее приближается!