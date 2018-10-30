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Московский листок

Активисты пропутинского движения SERB разгромили мемориал Немцова

Опубликовано 30.10.2018 в разделе комментариев 2

Активисты пропутинского движения SERB разгромили мемориал Немцова

Активисты прокремлевского движения SERB разгромили народный мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на активиста Григория Саксонова. По его словам, среди нападавших был Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич). Они раскидали венки, порвали портрет Немцова и венок, который возложил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Я начал звать на помощь, обратился к полицейскому, а он ответил, что сейчас меня в дурдом отправит", - рассказал Саксонов, заявив, что в ближайшее время напишет заявление в полицию. Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в районе Кремля. На месте его убийства образовался стихийный мемориал памяти, который неоднократно разорялся.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Водяной житель написал 30.10.2018 22:15
Мост сейчас ремонтируют непонятно зачем, причем капитально ремонтируют - сбивают всю гранитную облицовку сталинского времени. Пока что до места, где мемориал, строители не добрались, но это дело времени.
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(без названия)
Коммунизм это дефицит написал 30.10.2018 21:30
Торопись - тощий гриф над страною кружит! Лес - обитель твою - по весне навести! Слышишь - гулко земля под ногами дрожит? Видишь - плотный туман над полями лежит? - Это росы вскипают от ненависти!
Ненависть - в почках набухших томится,
Ненависть - в нас затаенно бурлит,
Ненависть - потом сквозь кожу сочится,
Головы наши палит!
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