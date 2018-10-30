Активисты пропутинского движения SERB разгромили мемориал Немцова Активисты прокремлевского движения SERB разгромили народный мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на активиста Григория Саксонова. По его словам, среди нападавших был Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич). Они раскидали венки, порвали портрет Немцова и венок, который возложил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Я начал звать на помощь, обратился к полицейскому, а он ответил, что сейчас меня в дурдом отправит", - рассказал Саксонов, заявив, что в ближайшее время напишет заявление в полицию. Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года в районе Кремля. На месте его убийства образовался стихийный мемориал памяти, который неоднократно разорялся.



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