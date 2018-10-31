Анатолий Баранов: во власти царит благость и спокойствие – с этим населением можно делать что угодно

Дал интервью "Свободной прессе".

Правительство России уже подняло имущественные налоги на богатых и планов по их дополнительному увеличению или введению прогрессивной налоговой шкалы нет, и вообще на ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий, сказал накануне в телеинтервью первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом он признал, что разница в уровне доходов населения «создает в обществе напряжение».

По мнению главного редактора портала ФОРУМ.мск Анатолия Баранова, действия власти в социальных вопросах напрямую зависят от силы сопротивления общества.

- Собственно, в этом вся политика правительства как на ладони – разница в доходах, в разы превышающая децильный индекс, создает напряжение в обществе, но правительство она особо не беспокоит.

— Почему так? Росгвардия бдит?

Полагаю, это прямое следствие как итога президентских выборов, так и очень слабой реакции общества на повышение пенсионного возраста. Да и выборы местного уровня, которые так вдохновили оппозицию, во власти расценивают с прямо противоположным знаком – ждали революции, а получили второй тур губернаторских выборов всего-то в трех регионах, а некремлевский кандидат прошел лишь в одной Владимирской области, но с такими флуктуациями давно научились справляться.

То есть во власти царит благость и спокойствие – с этим населением можно делать что угодно, вводить налог на самозанятых, повышать любые тарифы, отпускать цены на хлеб и бензин…

Есть даже ощущение, что власти ставят какой-то эксперимент по определению уровня долготерпения граждан. Думаю, лет через шесть тот же Силуанов предложит всем приходить вешаться, а веревочки и мыльце приносить с собой, за свой счет.

— Кстати, о загадочной реперной точке в шесть лет…

- Надо понимать, речь о следующем президентском сроке Путина? На ближайшие годы, видимо, господин Силуанов, равно и другие его коллеги, перемен во власти не ожидают, и спокойно планируют свою жизнь на «шестилетку».

Полагаю, за такой период вице-премьер и министр финансов может неплохо укрепить свое финансовое положение, и спокойно перевести заработанные нелегким трудом яхты и виллы в любую комфортную юрисдикцию. А работа в правительстве по прошествии стольких тучных лет может стать для него вообще неинтересной…