Почему Зюганов против сайтов знакомств, а не борделей?

«Бурбулис через рукопожатие не передается».

Агентство «Дня»

А всерьез, видать, восприняло сетевое сообщество угрозу Кремля отключить Россию от Интернета, если оно со всей пролетарской прямотой набросилось на старейшую депутатку Госдумы от КПРФ Тамару Плетневу.

Эта бабушка всех семи созывов выступила за блокировку сайтов знакомств, потому что молодежь- де черт знает что может там подцепить. И вообще доступ в Интернет ей неплохо бы ограничить.

Блогеры не только принялись изгаляться над думской ветеранкой, намекая, что она уже «забыла места, откуда выскакивают дети». Но тут же разместили рассказ молодой мамы, которая уверяла, что познакомилась с будущим мужем и отцом их ребенка именно на сайте знакомств.

А раньше где знакомились? Да на танцах в клубах и на летних верандах, которые нынешняя власть уничтожила как класс (см.к/ф «Девчата»).

А «черт знает что» молодежь может подцепить и цепляет сегодня в других местах и иным способом. Неслучайно у нас свыше 1 миллиона ВИЧ-инфицированных. О чем, посыпая голову пеплом, недавно снова объявили сочувствующие Минздраву ученые. Причем, половина бациллоносителей не знает, что заражена. Американцы уверяют, что эта цифра вдвое занижена. Им виднее.

В России самая настоящая эпидемия ВИЧ, но власти не хотят ее признавать. О чем мне еще 9 лет назад рассказал в интервью всемирно известный борец с заразой - руководитель Федерального научно-методического центра «СПИД» академик Вадим Покровский

Путей заражения два. Общая игла наркоманов и ненадежный секс-партнер. При этом гадючья инфекция не передается ни воздушно-капельным путем, ни при рукопожатиях.

Академик тогда выступил за тестирование на ВИЧ жениха и невесты перед походом в ЗАГС. Чтобы потом не было мучительно больно. И такой законопроект в Госдуму внесли. А дальше?

А дальше я просто не в курсе. С установления там тотальной монополии «ПЖиВ» там прекратилась всякая жизнь.

Но должна быть в курсе г-жа Плетнева как начальница комитета по делам женщин, семьи и детей. Что мешает ей провести «круглый стол» по теме или парламентские слушания? Ничто. Но Тамару Васильевну, как видим, волнует Интернет, который она, как и президент, тоже хочет прихлопнуть.

Да не сама, конечно. Она лишь озвучила установку дорогого Геннадия Андреевича, который много лет облизывает его «высокопревосходительство». А уж когда на 70 лет сподобился от него орден - заглядывает в рот по нескольку раз в день.

Но что позабавило? Оказывается, теперь сайты знакомств мешают гендиректору ЗАО «КПРФ» вести народ к светлому будущему. А сайты подпольных борделей не мешают ему вести народ к светлому будущему?

Я уже не раз рассказывал, как на уличный промысел тружениц панели сутенеры наложили лапу, загнав их на съемные квартиры. Они заносят за «крышевание» вплоть до администрации Кремля и ничего не боятся. Иначе бы их прихлопнули в 24 часа.

В свое время «Комсомолка» привела подсчеты депутата Госдумы К.Борового, согласно которым еженощный «заработок» жриц любви 5 млн. долларов. Представляете, какие там «бабки вертятся»? Миллиарды рублей в месяц. Как же мимо них пройдут «кремлевские небожители», если они уже с нас дерут за грибы и ягоды?

Неслучайно недавно загребной произвел настоящую сенсацию, назвав проституцию такой же важной профессией как шпионаж. В курсе значит. Приравнял, как говорится, крестницу к Штирлицу.

В июне в Открытом письме мэру С.Собянину мы журналистским сообществом иронизировали: как он терпит путан, которые орудуют прямо у окон его резиденции? Что бы убедиться в этом, достаточно набрать в поисковике «проститутки у метро Тверская» (https://forum-msk.org/material/news/14758722.html).

И что? Да ничего. Как орудовали, так и орудуют. Потому что варягу Сергею Семеновичу никто «за зубцами» не позволит вмешиваться в чужой бизнес.

Хотите пилить бюджет на строительстве церковных новоделов по программе «200 храмов»? На здоровье. Но к шлюхам не лезьте. Они наши.

Вот и г-же Плетневой никто позволит посягнуть на святое. Где у нас Госдума? Ага, напротив Кремля. В самом сердце первопрестольной. Набираем в поисковике «Проститутки у метро «Охотный ряд». И что получаем?

Насчитав 85 сайтов, я чуть было не начал, пардон, звонить. Ну, невозможно же удержаться. Ведь им там так нужна наша помощь.

Хотя все же эта сутенерская реклама - злостное нарушение ст.240-241 УК, трактующих об ответственности за вовлечение в проституцию и содержание притонов.

Почему же эти статьи не работают, а, Тамара Васильевна? А вы говорите - сайты знакомств…