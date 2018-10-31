Бензин дорожает - вон пошли!

Кремль в курсе ситуации на рынке бензина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопрос необходимо адресовать правительству. Он отметил, что этой темой сейчас активно занимаются в кабинете министров — "предпринимаются очень активные, энергичные меры".

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. Правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены на уровне 30 мая. Однако, по данным Росстата, в сентябре цены на бензин увеличились на десять процентов по сравнению с августом.

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В целом я только что на эту тему высказался.

Анатолий Баранов: во власти царит благость и спокойствие – с этим населением можно делать что угодно

СМИ обращаются к пресс-секретарю президента, прекрасно зная, что он ответит - этот вопрос не в его компетенции, обращайтесь в правительство. А правительство настоятельно просит не беспокоить его по пустякам. Меры принимаются, идите на фиг!

Есть еще старинный рецепт - поднимать цены "по просьбам трудящихся". Это вообще беспроигрышная штука. Трудящиеся просят - разве откажешь?!

А еще могут просить ветераны - этим вообще перечить стыдно.

Можно объявить пятилетку бережливости и экономии. И поднимать цены в целях экономного расходования народного достояния, в частности - бензина. И тут тоже должны выстпить ветераны, рассказать, как в лихую годину экономили каждый стакан солярки - все для фронта, все для победы.

Можно повысить цены из соображений экологии, охраны здоровья и защиты нравственности.

Эх, всему учить этих песковых... Никакой тонкости обращения. Так прямо в лоб - мы вас грабили, грабим и будем грабить. Вон пошли!

А.Б.