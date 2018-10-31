Анатолий Баранов: полная тотальная безответственность любого руководителя

Дал комментарий "Росбалту" по поводу аварии с плавучим доком и авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".

http://www.rosbalt.ru/russia/2018/10/30/1743014.html

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Истинной причиной ЧП в «оборонке» является безответственность чиновников, считает публицист и общественный деятель Анатолий Баранов. Как он заявил корреспонденту «Росбалта», безнаказанность приводит ко все новым авариям.

«Было происшествие на заводе „Звездочка“, когда загорелась обшивка на атомной подводной лодке, на борту которой находилось оружие. Но вряд ли общество навскидку сможет назвать виновных в той ситуации. „Обшивку космического корабля просверлили“. По определению доступ к таким объектам ограничен, но мы до сих пор не знаем имени-фамилии „героя нашего времени“. Сейчас авария произошла с „Адмиралом Кузнецовым“… Надо быть совсем уж благодушным идиотом, чтобы сказать, что это все — не системное явление, а случайность. Конечно, в любом производстве бывают аварии, но когда это имеет такую частую повторяемость, то это уже надо рассматривать как системный порок», — констатировал Анатолий Баранов.

Публицист полагает, что ссылки на «секретность» в таких авариях на самом деле призваны прикрыть обычное «раздолбайство». «Товарищ Сталин говорил, что у каждой аварии, ошибки, есть имя и фамилия. И тогда слова об ответственности носили прикладной и даже страшноватый оттенок. А сегодня если речь не идет о воровстве, то поставят на вид, лишат квартальной премии или, максимум, снимут с должности. Сейчас мы случайно чуть не потеряли единственный авианосец. Разве такое можно оценить квартальной премией или снятием с должности? Вот это главный порок: полная тотальная безответственность любого руководителя за практически любые последствия его деятельности. И в истории с Дмитрием Рогозиным мы видели, как он много лет просидел на должности вице-премьера, а когда его все-таки сняли, то еще и направили руководить „Роскосмосом“ с расширением полномочий», — отметил Анатолий Баранов.

Напомним, что в Мурманске на 82-м судоремонтном заводе произошло ЧП: при спуске крейсера на воду плавучий док ушел под воду и затонул, а на палубу авианосца рухнул кран. В инциденте пострадали четыре человека. Авианесущий крейсер получил пробоину.

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