Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Польские паны проиграли бюргерам схватку за холопов

Опубликовано 31.10.2018 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Польские паны проиграли бюргерам схватку за холопов

Дал комментарий "Свободной прессе".

В Польше обеспокоились оттоком рабочей силы из Украины в Германию после либерализации процесса получения рабочих виз для не граждан ЕС в этой стране. Об этом во вторник, 20 октября, пишет издание RzeczPospolita.

Если с украинской экономикой, в принципе, уже все понятно даже не особо разбирающимся в этом вопросе людям, то насколько на самом деле уход дешевой украинской рабсилы на Запад критичен для экономики Польши?

— Для начала я бы поставил вопрос шире: в чем основа современной эксплуатации? - говорит главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — В последнее время стали ведь уже говорить о том, что капитализм —совсем не тот, и Маркс ошибался насчет повальной эксплуатации человека человеком. И приводят в пример положение рабочих в той же Германии — в материальном плане оно там, действительно, хорошее. И забывают про практику, когда эксплуататором выступает не отдельный капиталист, а целая страна, даже группа стран вроде Евросоюза, и эксплуатируемые тоже группируются целыми странами и нациями.

Если из Украины 9 миллионов человек ежегодно выезжает мыть унитазы и собирать виноград в развитые страны, причем, за отсутствием рабочих виз чаще всего нелегально или полулегально, то есть без соцпакетов, без законных гарантий, с пониженным уровнем зарплат и так далее, это эксплуатация или нет? Причем именно за счет нее страны Запада могут позволить себе приличные соцгарантии собственным рабочим, обладающим избирательным правом.

Теперь о схеме посредничества Польши, а также стран Прибалтики и других в деле эксплуатации мигрантов. Собственные квалифицированные специалисты в Польше традиционно зарабатывают деньги в западной Европе, а на их места приезжают украинцы, для которых польские зарплаты вполне приемлемы. Грубо говоря, польские врачи работают в Германии за 4−6 тысяч евро, а украинские в Польше за 1−1,5 тыс. — на фоне украинских зарплат получается очень даже ничего. Это позволяет польской экономике вполне эффективно использовать положение своеобразного буфера между Востоком и Западом. Умножьте разницу в зарплатах на количество приезжих специалистов — получится весьма солидный приварок для польской экономики. А теперь лишите Польшу этого приварка! И увидите, что польское экономическое чудо совсем не такое чудесное, что оплачено оно, в том числе и нищетой Украины.

Кстати, что польские военные делают в Донбассе, если не обеспечивают стабильность такого порядка?

— Для чего в Германии планируют упростить процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза? Это политический жест?

— Нет, это сугубо экономическое решение. В Германии решили, что совершенно незачем обеспечивать польскую экономику за счет недополученной прибыли германских эксплуататоров. Немцы сами могут грабить Украину, без участия польских посредников.

— Многие ли украинцы смогут этим воспользоваться? Или речь о тех, кто уже работает в Европе?

— Думаю, этим воспользуются, конечно, многие. Кардинально это экономическую ситуацию на Украине не поменяет, скорее наоборот — уровень жизни повысится, но это никак не будет связано с украинской экономикой, она продолжит деградировать. Перед глазами пример «гастарбайтерских» экономик, хоть Румынии, хоть Узбекистана. И при следующем расширении зоны завоза гастарбайтеров, а это процесс неизбежный, уже украинцы окажутся в положении поляков, перед которыми встанет проблема разваленной экономики собственной страны.

Сейчас Польша выглядит вполне процветающей — за счет того, что она явочным порядком нарушает правила экономического поведения в ЕС. Поляки уже забыли, как крыли крыши соломой и возили водку из Белоруссии ради экономии 1 доллара. Сейчас будут потихоньку вспоминать, что источник их благосостояния находится на востоке…

— Кто еще, кроме украинцев, мог бы воспользоваться инициативой Берлина?

— Да кто угодно, кого устраивает положение гастарбайтера. Российские специалисты в том числе — если вы получаете в Германии в 3−4 раза больше, чем в России, причем с гарантиями от профсоюзов, со строгим исполнением трудового законодательства, да еще и с лучшим оснащением, то выбор для вас очевиден.

— Сможет ли увеличение тарифных ставок для украинцев, а также открытие границ для граждан Белоруссии и других стран спасти положение Польши?

— Временно, видимо, может. Но как только «железный занавес» приоткроется для белорусов или, допустим, россиян, то придется делать исключения для казахов, киргизов и таджиков. И так далее до Нигерии и Зимбабве. Либо все же думать, как обеспечить собственный рынок труда достойными зарплатами.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Рожденные революцией
Рожденные революцией
28.10.2018
Юрий Мухин: о статье 282
Юрий Мухин: о статье 282
30.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Буржуи все крепче затягивают кредитную удавку (0)
Польские паны проиграли бюргерам схватку за холопов (0)
Анатолий Баранов: полная тотальная безответственность любого руководителя (1)
Бензин дорожает - вон пошли! (16)
Почему Зюганов против сайтов знакомств, а не борделей? (16)
Анатолий Баранов: во власти царит благость и спокойствие - с этим населением можно делать что угодно (13)
Активисты пропутинского движения SERB разгромили мемориал Немцова (11)
Виталий Мутко прогнозирует серьезный рост тарифов на вывоз бытовых отходов: "Страшно называть..." (10)
Трамп пообещал отменить выдачу гражданства США по праву рождения (11)
Патриарх Кирилл назвал РПЦ "островом свободы" от "глобального оболванивания" (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Бензиновый нахх
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сегодня у меня бенефис в разных СМИ
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Победа анонимности и безликости
Дарья Митина Дарья Митина: Медвежoнoк в телевизoре
Дарья Митина Дарья Митина: В Бразилии к власти пришли фашисты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss