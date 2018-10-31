Польские паны проиграли бюргерам схватку за холопов

Дал комментарий "Свободной прессе".

В Польше обеспокоились оттоком рабочей силы из Украины в Германию после либерализации процесса получения рабочих виз для не граждан ЕС в этой стране. Об этом во вторник, 20 октября, пишет издание RzeczPospolita.

Если с украинской экономикой, в принципе, уже все понятно даже не особо разбирающимся в этом вопросе людям, то насколько на самом деле уход дешевой украинской рабсилы на Запад критичен для экономики Польши?

— Для начала я бы поставил вопрос шире: в чем основа современной эксплуатации? - говорит главный редактор ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — В последнее время стали ведь уже говорить о том, что капитализм —совсем не тот, и Маркс ошибался насчет повальной эксплуатации человека человеком. И приводят в пример положение рабочих в той же Германии — в материальном плане оно там, действительно, хорошее. И забывают про практику, когда эксплуататором выступает не отдельный капиталист, а целая страна, даже группа стран вроде Евросоюза, и эксплуатируемые тоже группируются целыми странами и нациями.

Если из Украины 9 миллионов человек ежегодно выезжает мыть унитазы и собирать виноград в развитые страны, причем, за отсутствием рабочих виз чаще всего нелегально или полулегально, то есть без соцпакетов, без законных гарантий, с пониженным уровнем зарплат и так далее, это эксплуатация или нет? Причем именно за счет нее страны Запада могут позволить себе приличные соцгарантии собственным рабочим, обладающим избирательным правом.

Теперь о схеме посредничества Польши, а также стран Прибалтики и других в деле эксплуатации мигрантов. Собственные квалифицированные специалисты в Польше традиционно зарабатывают деньги в западной Европе, а на их места приезжают украинцы, для которых польские зарплаты вполне приемлемы. Грубо говоря, польские врачи работают в Германии за 4−6 тысяч евро, а украинские в Польше за 1−1,5 тыс. — на фоне украинских зарплат получается очень даже ничего. Это позволяет польской экономике вполне эффективно использовать положение своеобразного буфера между Востоком и Западом. Умножьте разницу в зарплатах на количество приезжих специалистов — получится весьма солидный приварок для польской экономики. А теперь лишите Польшу этого приварка! И увидите, что польское экономическое чудо совсем не такое чудесное, что оплачено оно, в том числе и нищетой Украины.

Кстати, что польские военные делают в Донбассе, если не обеспечивают стабильность такого порядка?

— Для чего в Германии планируют упростить процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза? Это политический жест?

— Нет, это сугубо экономическое решение. В Германии решили, что совершенно незачем обеспечивать польскую экономику за счет недополученной прибыли германских эксплуататоров. Немцы сами могут грабить Украину, без участия польских посредников.

— Многие ли украинцы смогут этим воспользоваться? Или речь о тех, кто уже работает в Европе?

— Думаю, этим воспользуются, конечно, многие. Кардинально это экономическую ситуацию на Украине не поменяет, скорее наоборот — уровень жизни повысится, но это никак не будет связано с украинской экономикой, она продолжит деградировать. Перед глазами пример «гастарбайтерских» экономик, хоть Румынии, хоть Узбекистана. И при следующем расширении зоны завоза гастарбайтеров, а это процесс неизбежный, уже украинцы окажутся в положении поляков, перед которыми встанет проблема разваленной экономики собственной страны.

Сейчас Польша выглядит вполне процветающей — за счет того, что она явочным порядком нарушает правила экономического поведения в ЕС. Поляки уже забыли, как крыли крыши соломой и возили водку из Белоруссии ради экономии 1 доллара. Сейчас будут потихоньку вспоминать, что источник их благосостояния находится на востоке…

— Кто еще, кроме украинцев, мог бы воспользоваться инициативой Берлина?

— Да кто угодно, кого устраивает положение гастарбайтера. Российские специалисты в том числе — если вы получаете в Германии в 3−4 раза больше, чем в России, причем с гарантиями от профсоюзов, со строгим исполнением трудового законодательства, да еще и с лучшим оснащением, то выбор для вас очевиден.

— Сможет ли увеличение тарифных ставок для украинцев, а также открытие границ для граждан Белоруссии и других стран спасти положение Польши?

— Временно, видимо, может. Но как только «железный занавес» приоткроется для белорусов или, допустим, россиян, то придется делать исключения для казахов, киргизов и таджиков. И так далее до Нигерии и Зимбабве. Либо все же думать, как обеспечить собственный рынок труда достойными зарплатами.