Две трети россиян считают, что никак не влияют на происходящее в стране

Почти две трети россиян (62%) уверены, что не имеют абсолютно никакого влияния на то, что происходит в стране, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам опроса, только 4% наших сограждан заявили о способности влиять на события в полной мере, еще 6% - в значительной, и 25% - в незначительной.

При этом, 13% респондентов в полной мере чувствуют свою ответственность за происходящее в стране, в значительной мере - 15%, в незначительной – 28%, еще 41% опрошенных не считает себя ответственным за то, что происходит в России.

Опрос проведен 18-24 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.