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Московский листок

Вице-премьер Борисов обнаружил в "Роскосмосе" избыток начальников

Опубликовано 31.10.2018 в разделе комментариев 1

Вице-премьер Борисов обнаружил в "Роскосмосе" избыток начальников

Вице-премьер Юрий Борисов призвал сократить управленческий персонал и непроизводственные расходы в Роскосмосе. По его словам, в госкорпорации "расплодилось очень много начальников".

"Они [непроизводственные расходы], на мой взгляд, сегодня очень высокие. Как говорится, семеро с ложкой, один с сошкой", - цитирует РБК Борисова.

По мнению вице-премьера, эффективность ракетно-космической отрасли надо поднимать за счет сокращения численности непроизводственного персонала.

Отметим, что по итогам 2017 года "Роскосмос" оказался худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств: он выплатил 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов.

Россия, таким образом, недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от госкорпорации. Исполнение по доходам составило 18,2%, "Роскосмос" по этому показателю оказался хуже Росавиации (24,4%) и Росимущества (55,6%).

Вместе с тем, зарплата главы "Роскосмоса" за тот же период оказалась в 7 раз выше зарплаты директора космического агентства NASA. За 2017 год уже бывший глава госкорпорации Игорь Комаров заработал на основном месте работы 71 миллион 501 тысячу 646 рублей. В долларовом эквиваленте по среднему курсу 2017 года это 1 миллион 311 тысяч 531 доллар. Директор космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн за этот же период заработал всего 185,1 тысячи долларов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 31.10.2018 11:49
Избыток начальников везде. В метро после увольнения Гаева руководящих долбое.. прибавилось на 1200 человек. Нах поставили рамки безопасности? Они же в метро бесполезны. У кассиров
проверяют воротнички, что вызывает море насмешек и анекдотов. Скоро начнут подмышки нюхать и чистоту-свежесть прокладок проверять. Автоматы по продаже билетов через жо..работают, как
и проходы. Полно отключенных или с неработающим черным экраном.
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