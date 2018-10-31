Вице-премьер Борисов обнаружил в "Роскосмосе" избыток начальников

Вице-премьер Юрий Борисов призвал сократить управленческий персонал и непроизводственные расходы в Роскосмосе. По его словам, в госкорпорации "расплодилось очень много начальников".

"Они [непроизводственные расходы], на мой взгляд, сегодня очень высокие. Как говорится, семеро с ложкой, один с сошкой", - цитирует РБК Борисова.

По мнению вице-премьера, эффективность ракетно-космической отрасли надо поднимать за счет сокращения численности непроизводственного персонала.

Отметим, что по итогам 2017 года "Роскосмос" оказался худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств: он выплатил 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов.

Россия, таким образом, недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от госкорпорации. Исполнение по доходам составило 18,2%, "Роскосмос" по этому показателю оказался хуже Росавиации (24,4%) и Росимущества (55,6%).

Вместе с тем, зарплата главы "Роскосмоса" за тот же период оказалась в 7 раз выше зарплаты директора космического агентства NASA. За 2017 год уже бывший глава госкорпорации Игорь Комаров заработал на основном месте работы 71 миллион 501 тысячу 646 рублей. В долларовом эквиваленте по среднему курсу 2017 года это 1 миллион 311 тысяч 531 доллар. Директор космического агентства NASA Джеймс Брайденстайн за этот же период заработал всего 185,1 тысячи долларов.