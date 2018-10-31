17 летний подросток устроил взрыв в здании архангельского ФСБ

В центре Архангельска в здании регионального управления ФСБ в среду произошел взрыв, погиб один человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Инцидент произошел около девяти утра на проходной. По данным пресс-службы, взрывное устройство в УФСБ принес 17-летний местный житель. Войдя в здание, он достал неустановленный предмет из сумки, после чего тот взорвался у него в руках. "По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство", - сообщили в ведомстве.
В результате взрыва трое сотрудников УФСБ получили ранения, одному потребовалась операция. "На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы", - пояснили в СК.
По факту взрыва завели уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), а также о незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).
bn написал 31.10.2018 13:44
Рудольф написал 31.10.2018 13:42
Процесс пошел
kirilis написал 31.10.2018 13:41
вопрос? написал 31.10.2018 13:35
конечно написал 31.10.2018 13:30
Светослав>>>>> написал 31.10.2018 13:25
.
Парень зависал в открытом чате анархистов, который наверняка был инфильтрован мусорьем из самых разных "внутренних органов". Но органы все провтыкали -- как всегда, патамушта Де6илы 6ля (С) ))
.
-Что это? написал 31.10.2018 13:07
стоик1268 написал 31.10.2018 13:02