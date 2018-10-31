17 летний подросток устроил взрыв в здании архангельского ФСБ

В центре Архангельска в здании регионального управления ФСБ в среду произошел взрыв, погиб один человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Инцидент произошел около девяти утра на проходной. По данным пресс-службы, взрывное устройство в УФСБ принес 17-летний местный житель. Войдя в здание, он достал неустановленный предмет из сумки, после чего тот взорвался у него в руках. "По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство", - сообщили в ведомстве.

В результате взрыва трое сотрудников УФСБ получили ранения, одному потребовалась операция. "На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы", - пояснили в СК.

По факту взрыва завели уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), а также о незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).