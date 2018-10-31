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Московский листок

17 летний подросток устроил взрыв в здании архангельского ФСБ

Опубликовано 31.10.2018 в разделе комментариев 8

В центре Архангельска в здании регионального управления ФСБ в среду произошел взрыв, погиб один человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Инцидент произошел около девяти утра на проходной. По данным пресс-службы, взрывное устройство в УФСБ принес 17-летний местный житель. Войдя в здание, он достал неустановленный предмет из сумки, после чего тот взорвался у него в руках. "По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство", - сообщили в ведомстве.

В результате взрыва трое сотрудников УФСБ получили ранения, одному потребовалась операция. "На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы", - пояснили в СК.

По факту взрыва завели уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), а также о незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК).

 



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Всего комментариев к статье: 8
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мелко....
bn написал 31.10.2018 13:44
Прослеживается закономерность....работа с молодежью, в Керчи за бестолково погиб молодой мальчик,сейчас Архангельск, на прозападных митингах тоже зеленые юнцы.Причем погибают бестолково,уж помирать так с музыкой как говорится, скажем так за идею, освобождения России от ж****** ига, изгнание МВФ из России, национализация Центробанка, национализация энергетических ресурсов, справедивое распределение природных ресурсов России. А так пошло и бестолково....Террористы ИГИЛ выглядят более идейными.А может правильно организовывали провокацию с "Величием", эту бестолочь молодежь можно повернуть в любое русло, и западоиды видно граммотно пользуются.
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(без названия)
Рудольф написал 31.10.2018 13:42

Процесс пошел
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(без названия)
kirilis написал 31.10.2018 13:41
Второй пошел...
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они?
вопрос? написал 31.10.2018 13:35
В борьбе обретешь ты право свое?
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Re: молодых людей уже достала эта власть?
конечно написал 31.10.2018 13:30
а вот "кАлобки" и димоны Че-рные сибаритствуют,морально разлагаются.
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Студент взорвал псов путлеровского режима
Светослав>>>>> написал 31.10.2018 13:25
Подрыв СВУ был осуществлен предположительно учащимся Архангельского политехнического техникума Михаилом Жлобицким -- леваком-анархистом.
.
Парень зависал в открытом чате анархистов, который наверняка был инфильтрован мусорьем из самых разных "внутренних органов". Но органы все провтыкали -- как всегда, патамушта Де6илы 6ля (С) ))
.
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Явно "копают" под молодежь ...
-Что это? написал 31.10.2018 13:07
Затянут гайки.Тупые дебилы,вас уже видно насквозь.
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(без названия)
стоик1268 написал 31.10.2018 13:02
Видимо, молодых людей уже достала эта власть?
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