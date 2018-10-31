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Московский листок

Путин подписал закон о штрафах за злоупотребление правом на митинги

Опубликовано 31.10.2018 в разделе комментариев 2

Путин подписал закон о штрафах за злоупотребление правом на митинги

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 октября подписал закон о введении штрафов за злоупотребление правом на митинги. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон расширяет перечень обязанностей организатора публичного мероприятия. Так, при невыполнении организатором обязанностей по информированию граждан об отказе проведения публичного мероприятия или за несвоевременное представление в органы власти отказа от проведения такого мероприятия будет назначен административный штраф для граждан в размере от 5 до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 20 до 100 тыс. руб. Такой же административный штраф распространяется за подачу уведомления о проведении акции без цели ее проведения.

Напомним, Госдума одобрила законодательную инициативу единороссов 18 октября, а Совфед – 24 октября.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Имя написал 31.10.2018 13:47
Ага.....Злоупотреление правом, на реализацию своих прав.
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(без названия)
Рудольф написал 31.10.2018 13:41
"злоупотребление правом" - это круто! /// можно и развить тему в этом направлении: злоупотребление правом на медицину, продовольствие, хождение по улицам,.. ЖКХ.. и т.д.
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