Главный официальный профсоюзник Шмаков обвинил Росстат в манипуляции статистикой роста зарплат

Беспрецедентный темп роста зарплат россиян, о котором ранее говорил глава Минтруда Максим Топилин, объясняется "манипуляций с методиками" Росстата, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
"Росстат помогает во всем. Например, Росстат убедил Максима Анатольевича Топилина в том, что у нас беспрецедентный рост реальной зарплаты в 11%. Непонятно, где это нашли. Росстат это нашел за счёт манипуляций с методиками, и поэтому Росстат сможет помочь во всем", - цитирует Шмакова RNS.
Напомним, 24 октября министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая в Совете Федерации, заявил, что заработные платы за январь-август 2018 года по отношению к январю-августу 2017 года выросли беспрецедентными темпами — на 11%.
Позже он пояснил журналистам, что информация о росте заработных плат в России была приведена им после изучения данных Росстата.
"Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю… Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно", - подчеркнул министр. По его словам, "каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше".
ahdfj написал 31.10.2018 14:58
Средняя пенсия 13.5 тысяч (от 6 до 12 тысяч в регионах у простых людей). Пенсионный возраст мужчин 65 лет при средней продолжительности жизни при этом менее 65 лет (не в столицах у простых людей). Им денег нет и компенсации по вкладам сбербанка ссср - тоже денег нет?