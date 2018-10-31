Главный официальный профсоюзник Шмаков обвинил Росстат в манипуляции статистикой роста зарплат

Беспрецедентный темп роста зарплат россиян, о котором ранее говорил глава Минтруда Максим Топилин, объясняется "манипуляций с методиками" Росстата, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Росстат помогает во всем. Например, Росстат убедил Максима Анатольевича Топилина в том, что у нас беспрецедентный рост реальной зарплаты в 11%. Непонятно, где это нашли. Росстат это нашел за счёт манипуляций с методиками, и поэтому Росстат сможет помочь во всем", - цитирует Шмакова RNS.

Напомним, 24 октября министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая в Совете Федерации, заявил, что заработные платы за январь-август 2018 года по отношению к январю-августу 2017 года выросли беспрецедентными темпами — на 11%.

Позже он пояснил журналистам, что информация о росте заработных плат в России была приведена им после изучения данных Росстата.

"Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю… Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно", - подчеркнул министр. По его словам, "каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше".