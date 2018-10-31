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Московский листок

Норма сбережений россиян упала ниже уровней 2013–2014 годов

Опубликовано 31.10.2018 в разделе комментариев 1

Норма сбережений россиян упала ниже уровней 2013&#8211;2014 годов

Норма сбережений россиян (отношение накоплений к располагаемым доходам) в августе - сентябре опустилась до значений, которые находятся существенно ниже уровня 2013 и 2014 г.г, сообщают RNS со ссылкой на данные ЦБ РФ. "Домашние хозяйства финансировали покупки за счет кредитования и использования сбережений, что в августе-сентябре отразилось на уменьшении нормы сбережений до значений существенно ниже уровней 2013–2014 годов", - говорится в комментарии ЦБ.

В ЦБ также отметили, что "расширение потребительского спроса" продолжат сдерживать "динамика реальных располагаемых доходов населения". "В месячном сопоставлении с исключением сезонности темп прироста оборота розничной торговли составил 0,3%; в годовом выражении он несколько замедлился – до 2,2% после 2,8% в августе – во многом за счет эффекта базы", - говорится в документе. По данным регулятора, население в условиях расширения кредитования начало переходить от сберегательной модели поведения к потребительской. В основном отмечался рост продаж непродовольственных товаров, что ЦБ связывает с сохранением повышенных инфляционных ожиданий.

Ранее аналитики Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) заявили, что в первом полугодии 2018 года россияне направили на накопления 5,9% своих денежных доходов, что является минимум за последние 15 лет.

По данным экспертов, 3,6% доходов россияне положили на депозиты или направили на покупку ценных бумаг, еще 2,3% направили деньги на "прочие" сбережения. Доля последних сократилась в годовом выражении более чем вдвое: судя по всему, из-за роста задолженности по розничным кредитам. Одновременно возросли по сравнению с первым полугодием 2015–2017 гг. траты на оплату товаров и услуг. На них ушло 77,1% денежных доходов россиян.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Коммунизм это дефицит написал 31.10.2018 16:06
Жду, когда МБХ выпустит ценные бумаги. Заначка, 690000, возьму на все.
А пунинские банки отстой, риски несоразмерны нищенским процентам.
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