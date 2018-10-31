Российские олигархи вывели за рубеж 70% сбережений

Российские миллиардеры и миллионеры хранят около 70% своих сбережений в иностранных банках. Об этом говорится отчете "Private Banking в России 2018", подготовленном компанией Frank RG.
По данным аналитиков, состоятельные россияне, имеющие на счетах сумму от 1 млн долларов, держат в отечественных банках около 140 миллиардов долларов, а за границей в два с лишним раза больше - 315 миллиардов.
Кроме того, по итогам первого полугодия текущего года состоятельные россияне владели капиталом в 7,72 трлн рублей, из которых в валюте размещено 60%.
Согласно прогнозу экспертов, по итогам 2018 года суммарное состояние российских богачей вырастет на 22,3% и составит 8,67 трлн рублей, а по итогам 2019 года оно вырастет на 16% — до 10,06 трлн рублей.
Исследование Frank RG охватило более 30 тыс. россиян, обладающих минимум $1 млн в деньгах и ценных бумагах без учета бизнеса и недвижимости.
Ранее Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году до $66 млрд с $55 млрд и понизил на 2019 год до $25 млрд с $27 млрд. По итогам 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составил $31,3 млрд.
Коммунизм это дефицит написал 31.10.2018 16:01
Эти далеко не бедные субъекты не менее путиных эксплотируют народные массы.
Один фмск приносит до 700 тыс. руб в месяц.
Чорный разъезжает в комфорте и тепле по всей империи. На какие шиши? Музыкой, как он играет, разве что на похоронах Абрама рубль заработать можно.
стоик1263 написал 31.10.2018 15:59
киргуду написал 31.10.2018 15:38
ahdfj написал 31.10.2018 15:35
По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое - Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%.
Уровень неравенства в России оказался высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии - 51%.