Российские олигархи вывели за рубеж 70% сбережений

Российские миллиардеры и миллионеры хранят около 70% своих сбережений в иностранных банках. Об этом говорится отчете "Private Banking в России 2018", подготовленном компанией Frank RG.

По данным аналитиков, состоятельные россияне, имеющие на счетах сумму от 1 млн долларов, держат в отечественных банках около 140 миллиардов долларов, а за границей в два с лишним раза больше - 315 миллиардов.

Кроме того, по итогам первого полугодия текущего года состоятельные россияне владели капиталом в 7,72 трлн рублей, из которых в валюте размещено 60%.

Согласно прогнозу экспертов, по итогам 2018 года суммарное состояние российских богачей вырастет на 22,3% и составит 8,67 трлн рублей, а по итогам 2019 года оно вырастет на 16% — до 10,06 трлн рублей.

Исследование Frank RG охватило более 30 тыс. россиян, обладающих минимум $1 млн в деньгах и ценных бумагах без учета бизнеса и недвижимости.

Ранее Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2018 году до $66 млрд с $55 млрд и понизил на 2019 год до $25 млрд с $27 млрд. По итогам 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составил $31,3 млрд.