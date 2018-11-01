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Московский листок

Письмо ярославских комсомольцев с завода "Свободный труд" - обжигает стыдом и дает надежду на будущее

Опубликовано 01.11.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Письмо ярославских комсомольцев с завода "Свободный труд" - обжигает стыдом и дает надежду на будущее

С шумом и треском объявила буржуазная пресса России о недавнем вскрытии послания ярославских комсомольцев завода «Свободный труд», которое было замуровано в 1968 году и которое предназначалось комсомольцам 2018 года. Статья об этом событии прогремела на просторах российского интернета. Названием для нее была взята фраза из письма: «Держишь ли ты камень с Марса, комсомолец 2018 года?». Десятки интернет-источников распространили ее с этим названием, и миллионы людей ее прочитали.

Буржуазия хотела превратить это событие в шоу. Она знает, что российские граждане отвратились от мерзостей капитализма, что они все больше симпатизируют советскому прошлому и все больше сожалеют о его потере. И вот для этих граждан, как для несмышленых детишек, буржуазия устраивает подобные представления – «первомайские демонстрации», «парады Победы», «юбилей Комсомола». Вот вам, держите! Власти рабочего класса теперь нет и социализма нет. Вся власть и все богатства страны у нас, у буржуазии. У вас есть только одна собственность – ваша рабочая сила, и только одно право – работать на нас. Но зато мы вам дадим яркую позолоченную погремушку – мы вам устроим «советские праздники»! Все будет совсем как в прежние годы – и советская символика, и советские песни. И мы даже найдем артистов и нарядим их комсомольцами и красноармейцами. (Хотя их откормленные и похабные рожи плохо вяжутся с действительным обликом комсомольцев и красноармейцев, но ладно уж, авось прокатит!). Вот вам погремушка, радуйтесь и веселитесь! Нам не жалко! Мы-то прекрасно знаем, что это всего лишь ролевая игра. А на самом деле – наш, буржуазный порядок, наша власть, наш закон, наша мораль!

***

Так, очевидно, буржуазия думала и насчет письма от комсомольцев с ярославского завода «Свободный труд». Она думала, что граждане с энтузиазмом ухватятся за эту погремушку, будут бить в ладоши и смеяться, как дурак на похоронах. Но вышло по-другому. Большинство читателей восприняли это письмо как пронзительное напоминание о нашей всеобщей трагедии – уничтожении советского социализма. И самое главное – как горький упрек себе, за то, что оказались недостойны своих предков, предали их дело.

Вот некоторые комментарии под этой статьей на разных интернет-ресурсах:

«Простите нас предки. Мы всё прос-рали».

«Чё-то стыдно мне перед комсомольцами 1968 года.... »

«Жили! Верили! Работали!!!!!! Стыдно!!!!!!! Перед ними!!!!!»

«За четыре года построили 730 фабрик и заводов, а у нас каждый день по три завода продавали и закрывали. Десятки тысяч заводов, рабочих мест угроблено... Стыдно .....»

«Подполье Краснодона... Луганщина... А сейчас здесь снова война!»

https://ok.ru/stakhanovvesti/topic/67968283123715

«Альтернатива комсомольской организации - это группа подростков, которая зверский избивает свою жертву. Их залитые кровью глаза, как у разъярённого быка, не различают никого, ни учителей, ни женщин, ни стариков…»

«Комок в горле и стыд».

«Мне стыдно».

«А у нас 730 фабрик развалили за один год. Мы «достигли» небывалых «успехов» в уничтожении своей Родины.

«ПРЕДКИ строили, ПОТОМКИ разрушили».

«Как же стыдно было бы смотреть им в глаза сейчас».

http://back-in-ussr.com/2018/10/v-yaroslavle-vskryli-kapsulu---poslanie-iz-1968-goda.html

 

Вот какие чувства вызвало это письмо у наших граждан. Ибо слишком вопиюще противоречит тот образ молодежи, который предстает из письма комсомольцев – образу нынешней, современной молодежи, которую мы видим сейчас. Из комсомольского послания перед нами вырисовывается принципиально другая молодежь – молодежь социалистическая. Она - душевно чистая, солнечно верит в будущее, она проникнута возвышенной романтикой и бескорыстной жаждой творчества на благо общества. Такова молодежь, сформированная советским социалистическим обществом. Нечего и говорить, что от современной российской молодежи, которая сформирована буржуазной действительностью - она отличается, как небо от земли. Молодежь буржуазной России несет на себе все родовые пятна буржуазного общества. Вместо романтики советской молодежи у нынешней - цинизм и прожженость, вместо бескорыстия – крайняя прагматичность и расчетливость. Основа ее мировоззрения – эгоизм и индивидуализм. В будущее она не верит, одержима настроениями пессимизма и обреченности. Она душевно опустошена и свою душевную пустоту пытается заполнить пороками и извращениями – наркоманией, развратом, надругательством над чувствами других людей и садистскими преступлениями.

Советская молодежь предстает как какой-то космический идеал, как некие люди будущего. А наша, современная молодежь – как воплощение всех язв страшного, больного, погибающего строя. Ни у кого нет сомнения – какая молодежь лучше: советская или нынешняя, какою из них наш народ гордится и какую бы он выбрал как свое продолжение. Все симпатии читателей на стороне советской молодежи.

А это толкает их к естественному выводу: если советская молодежь настолько выше современной, буржуазной российской молодежи – значит, и советское общество, которое ее сформировало – настолько же выше современного буржуазного общества.

Так письмо ярославских комсомольцев, вместо того, чтобы превратиться в очередное шоу по оболваниванию российских трудящихся – стало очередным прозрением для них.

Они снова остро ощутили всю горечь от утраты советского строя, осознали это как трагедию своего народа и как мировую трагедию. Но что еще важнее - в комментариях не только горечь, стыд и раскаяние. Там есть и твердая уверенность, что дело наших прадедов не погибло, что поражение социализма – временное. Что у человечества нет другого будущего, кроме коммунизма. Вот что пишут читатели:

«Социализм будущее человечества, все остальное тупик с последующей деградацией и самоуничтожением».

http://puls-planeta.ru/blog/43186775901/%C2%ABDerzhish-li-tyi-kamen-s-Marsa,-komsomolets-2018-goda%C2%BB-V-YArosla?mid=920A61787657AFAB06BE25858C2D6EF3&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

«Мы придем к коммунизму неизбежно, неминуемо, так говорил Ленин».

Это точно. Настоящий СССР — впереди.

То, что было — сумбурный первый опыт, можно сказать, генеральная репетиция.

СССР XX века можно сравнить с полетом лайки. Гагарин еще впереди. И опыт Ленина еще пригодится. Рано хоронить».

http://back-in-ussr.com/2018/10/v-yaroslavle-vskryli-kapsulu---poslanie-iz-1968-goda.html

Мы видим, что наши граждане все понимают верно. Что буржуазия напрасно бросает сотни миллиардов на антисоветскую пропаганду. Она из кожи лезет, чтобы очернить советский строй. Она день и ночь внушает трудящимся, что социализм невозможен, что с ним покончено навсегда. Что ее строй, капитализм – на все времена, что он единственно возможен и вечен.

И вот – одно письмо пятидесятилетней давности перечеркивает все ее усилия, сводит на нет всю ее ложь и клевету. И социализм встает перед нами во всей своей красоте, как наше желанное будущее. И люди снова верят в его победу и всемирное торжество. Такова сила правды по сравнению с ложью. И таково обаяние общества будущего – коммунизма, по сравнению с отжившим и обреченным строем – капитализмом.



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Всего комментариев к статье: 2
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гауляйтер выполняет кагаловый план Ротшильдов-Рокфеллеров "БАРБАРОССА-2.0" по тотальному уничтожению
и написал 01.11.2018 10:29
никому не будет пощады!
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(без названия)
1984.. написал 01.11.2018 10:25
В Архангельске молодой коммунист (17 лет) Валериан Панов взорвал себя в управлении ФСБ.
Мало кто сделал для пропаганды терроризма в России больше, чем центр "Э" и ФСБ. Если сажать людей по террористическим статьям за мемы вконтакте и слова в интернете, то людям очень быстро становится нечего терять и они действительно превращаются в террористов. Потому что если за мем и теракт грозит одно наказание, а в судах коррупция и нет справедливости, то беспомощные и уставшие от беспредела люди начинают вести себя так, чтобы их было за что сажать.
Это нормальная, описанная во всех книгах по психологии реакция человека, который загнан в угол и чувствует себя беспомощным. Если все равно будут бить и унижать, и лишат свободы, так он хотя бы даст повод для этого.
Особое место в этом дьявольском театре безопасности занимают металлодетекторы. Которые не смогли остановить бомбиста даже на входе в ФСБ. Сколько денег распилили, чтобы установить их на каждом углу? Сколько нервов портят людям каждый день, заставляя толпиться перед ними на входе в метро, магазины, концертные залы, даже Красную площадь на праздники? Сколько бездельников их охраняет? Сколько денег им платят? И главное, сколько еще будет терактов в очередях, которые создают эти рамки? И никто за это не ответит. Потому что государство никогда не не отвечает за свои преступления.
Виноватыми как всегда назначат бесправных школьников, случайных людей в интернете, тех кто борется за гражданские права в России. Есть такая работа, жизнь людям отравлять. Наши органы с ней прекрасно справляются. Так что ждите новых атак на последние отдушины в интернете, где школьники находят понимание и забывают о безысходности, на которую их обрекает путинский режим. Страна доведена до ручки. Путин идет ко дну и уносит с собой страну. Дальше будет только хуже.
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