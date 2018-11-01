Мы жили 33 года, нас выгнали на улицу!

29 октября 2018 года зондер-команда из ДГИ силой вышвырнула семью Богачёвых (мать и дочь) из дома по адресу - Витебская 12 (Москва). Безо всякого решения суда, просто взяли, пришли и силой выкинули из дома в котором Богачёвы прожили более 30 лет. Как заявили сотрудники ДГИ в ответ на вопрос, присутствовавшего в квартире корреспондента «Новой альтернативы»: «По закону города Москвы мы имеем право выселять тех, кто живет незаконно, и без решения суда».

Далее приглашённые ДГИ охранники силой выкинули сначала корреспондента «Новой альтернативы», а затем и жильцов.

Отметим, что данные действия ДГИ грубо нарушает законы РФ «…Принцип недопустимости произвольного лишения жилища предполагает, что никто не может быть выселен из жилого помещения или ограничен в праве пользования им иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным Жилищным кодексом РФ и другими федеральными законами (ч. 4 ст. 3 ЖК РФ). Причём данное положение действует в отношении любых лиц, вселившихся в жилое помещение (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса РФ» от 02.07.2009 г. № 14)….»

30 октября семья Богачёвых при поддержке активистов РРП, РКРП, ЛБ пришли в прокуратуру. Также поддержать Богачёвых приехал Евгений Бобров (руководитель правозащитной организации «Восход», Член совета президента РФ по правам человека). Пришли и из солидарности, и также напомнить о своей проблеме, жильцы общежития Мосжиркомбината по 1-му Грайвороновскому проезду. Их дома уже много лет висит между городом и Росимуществом. В результате людям приходится платить повышенные тарифы, более того, они вынуждены опасаться за свое будущее, что их также попытаются лишить крыши над головой.

Семью Богачёвых приняли и послали подальше (извиняюсь, в суд). В знак протеста против бездействия и наплевательства надзорных органов люди остались в здании прокуратуры.

После 6 вечера сотрудники прокуратуры неоднократно требовали от людей покинуть здание. К зданию были подогнаны два автозака. В здание был выключен свет (дабы затруднить видеосъемку сотрудников и правоохранителей, «убеждающих» жителей). Также съёмочную группу «Новой альтернативы» угрожали задержать (не задержали).

Наконец, только в 20.30 прокурорские работники соизволили опросить семью Богачёвых на предмет возбуждения уголовного дела. Но будет ли возбуждено дело против лиц, незаконно выкинувших их из жилья? Будут ли привлечены к ответственности сотрудники прокуратуры и полиции, бездействовавшие во время выселения (несмотря на многочисленные обращения?) Примет ли прокуратура меры, необходимые для восстановления прав Богачёвых (вселения в квартиру, из которой они были незаконно выброшены)? Сколько еще Богачёвым придется обивать пороги днём и жить на улице ночью?

А в стране тем временем проходил обычный либеральный хэллоуин - «день массовых репрессий». Проходил активно, с мегаразмахом. С хорошим финансированием. Кстати, чем больше денег, чем больше прав отбирают у людей, тем лучше финансирование таких вот хеллоуинов. Жителям Екатеринбурга, к примеру, прямо-таки, предложили, что их «бесплатно вывезут на место массовых расстрелов»(это не шутка автора материала, а цитата из объявления). В общем, чем больше и наглее эта власть ворует, лишает людей всего необходимого (права на крышу над головой, права на медицину, право на образование), тем больше пытаются внушить мысль – «Не смейте и думать, чтобы объединяться и бороться за свои права! Когда люди объединяются вместе – это социализм и тоталитаризм. А социализм и тоталитаризм значит - всех сначала расстреляют, а потом посадят в концлагерь и заставят валить лес!»

Интересно, они там, наверху, считают, что мы совсем идиоты?