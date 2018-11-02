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Московский листок

Политическое шоу стремительно перерастает в цирковую буффонаду с участием высших чиновников

Опубликовано 02.11.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 5

путин выборы кирилл кремль
Политическое шоу стремительно перерастает в цирковую буффонаду с участием высших чиновников

Если раньше солнечным клоуном выступал Дмитрий Анатольевич «Денег нет, а вы держитесь!» в единственном лице, то теперь зрительский ажиотаж подогревается участием в качестве протагонистов всего правительствующего звена.

 

Вездесущий министр с говорящей фамилией Мутко после славных подвигов с подменой мочи в пробирках олимпийцев основательно подмочил репутацию отечественного спорта, так что в ряде видов наших атлетов не допускают к участию в международных соревнованиях как прокаженных. Однако бывший выпускник ГПТУ по специальности «моторист» и обладатель диплома инженера-механика на речных судах, такой же бывший футбольный деятель и юрист-заочник сохранил реноме в кругу высшего чиновничества и, как известно, был брошен на всероссийские стройки. Хорошо еще, что сейчас не пора пятилеток, ничего не строят, иначе не миновать бы нам скорых техногенных катастроф.

 

Только нет добра без худа, от нечего делать канатоходец Мутко взялся за решение мусорной проблемы. Ядовитые газы с гигантских пригородных свалок вынуждают электорат временно забывать патриотическое законодательство о митингах, дикие штрафы и дубинки гвардейцев, что вызывает некоторую озабоченность власти. И как тут без Мутко? Этот завсегдатай правительственных структур сразу нашелся и пообещал многократный («страшно называть») рост тарифов на сбор твердых бытовых отходов. Хотели сохранить экологию? Как говорится, любой каприз за ваши деньги.

 

Пришибленный после курьеза с предшественником, покусившимся на святых олигархов, министр финансов Силуанов продолжает растекаться на арене в дифирамбах когорте расхитителей социалистической собственности — прихватизаторов. Он нашел новый аргумент для того, чтобы не повышать налог на роскошь и сверхдоходы: «Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти прогрессивную шкалу налогообложения и вывести деньги из нашей страны».

 

По Силуанову выходит, что масса населения, терзаемая бесконечным ростом тарифов, все новыми поборами и безропотно принявшая повышение пенсионного возраста, достаточно глупа, чтобы продолжать это терпеть, не зная выхода. Получается, ума обобрать бедняков министрам хватает, а вот добраться до наращивающих в кризис капиталы миллиардеров их «ай кью» слабоват. Превратить 1,3 млн россиян в «невыездных» из-за долгов правительство может, а поставить заслон оттоку денег господ, которых знает в лицо, не способно. Убедительно пытается говорить Силуанов, но у него в сравнении с Мутко есть существенный недостаток — он разбирается в своем деле и не может врать, не краснея. В Минфин срочно требуются гримеры.

 

Мелькнувший на политической эстраде героический с голубоватым отливом дуэт Петрова с Бошировым, пишут газеты, до сих пор не дает покоя ФСБ. Заведены десятки дел о продаже персональных данных, схвачены сотрудники пограничной и налоговой службы. Вот что натворила история, как характеризовал президент, простых гражданских лиц, где нет ничего криминального — обычное желание среднестатистического россиянина увидать хоть одним глазком шпиль «солсберецкого» собора. И ведь парни откликнулись на просьбу главы государства, обнажили душу перед зрителями «Раша тудэй». Обычные такие бизнесмены в фитнес-сфере без фирм и регистрации ИП, обычные ребята без биографии. От подобной заботы о наших гражданах так и видишь скупую слезу ветерана госбезопасности, ностальгирующего по подвалам Лубянки.

 

Спецслужбы, шпионы, двойные агенты, наверное, являются повседневной стороной мировой политики. Особенно активно провалы, скандалы, демарши сопровождали эпоху «холодной войны». Как правило, лидеры стран не вмешивались в эксцессы, не опускаясь до мелочей. Памятен разве что конфуз с Эйзенхауэром, который пытался выдать разведывательный полет У-2 за случайный, не предполагая, что в распоряжении СССР оказался сам сбитый летчик. Однако с наигранно глуповатой парочкой президента Путина подставили куда круче Эйзенхауэра, по полной. Те ли снимки ему вообще показали? Кажется, он никогда бы не влез в эту полуанекдотичную ситуацию, если бы знал, что за безобразие последует далее. Если, конечно, не сам операцию спланировал, решив тряхнуть стариной, и не сам ей руководил (шутка).

 

...Впрочем, в эквилибристике светским властям еще тянуться к уровню властей церковных. Лучшей шуткой осеннего политического шоу следует признать изречение патриарха Кирилла: «Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей».

 

Конечно, пока из России не плывут на самодельных плотах по морю в поисках убежища, за 18 лет из страны два миллиона человек эмигрировали вполне цивилизованно. Пока за оскорбление чувств верующих отделываются «двушечкой». Пока за митинги дают лишь дубинкой по голове, 30 суток ареста и несколько сотен тысяч штрафа. Все заблокировано пока только на телевидении, в интернете еще не все. Но достаточно ли этих оснований, чтобы Русской православной церкви перехватывать у революционной Кубы ее неофициальное название?



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Всего комментариев к статье: 5
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В пустынечахлой исырой Гуляетдевушка сбарбосом Барбос, когда на кустик цыт- Всегда культурно вертит
!!!!QTOTQ!JAVSHBOG!!!&&&- написал 02.11.2018 01:25
носом!
"Вездесущий министр с говорящей фамилией Мутко после славных подвигов с подменой мочи в пробирках олимпийцев основательно подмочил репутацию отечественного спорта"
- Таки об этом говорят всякие ублюдки из западла, на которых и клеймо негде ставить - то таки их -здеж для опопозиции - слово древнеиудейского родоплеменного бошка - то таки да...
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В пустынечахлой исырой Гуляетдевушка сбарбосом Барбос, когда на кустик цыт- Всегда культурно вертит
!!!!QTOTQ!JAVSHBOG!!!&&& написал 02.11.2018 01:23
носом!
"Исследуя взаимоотношения мужчин и женщин Афганистана, невольно начинаешь подозревать, что большинство этих людей являются поклонниками БДСМ-тематики. И не скрывают этого. Что еще можно подумать после просмотра многочисленных видеороликов, на которых афганские мужчины плетьми или кнутами избивают женщин в общественных местах? И те не сопротивляются. Может, им это нравится?
В ситуации, когда любое общение между представителями разных полов жестко регламентировано, даже побои становятся формой проявления внимания. Хоть и довольно извращенного. Единственное, что смущает, такие развлечения в стиле садо-мазо часто видят дети, они становятся невольными зрителями &#171;соблюдения норм шариата&#187;. Насколько это опасно для неокрепшей психики подростков? Вот вопрос. Об этом сообщает Рамблер. Далее: https://woman.rambler.ru/psychology/41109071/?utm_content=rwoman&utm_medium=read_more&utm_source=copylink"
- Таки какая изысканная страна! То таки да-аа?
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(без названия)
Крамольник написал 02.11.2018 01:13
А как себя могут вести куклы в дешевом ярмарочном вертепе под названием "Russia"?
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(без названия)
стоик1265 написал 02.11.2018 00:26
Олин забыл главный перл - ядерную отправку русских с детьми в Рай ради благополучия сортирного Карлика?
.
И так , по мелочи, - поведения ТРУСА Золотова?
.
Изнасилование дочки упыря такими же упырями-полицаями ...это вообще не в счет?
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Скрепитесь, господа,
С,П,Вдиван написал 02.11.2018 00:17
Запад нам поможет !
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