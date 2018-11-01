Что позволено Юпитеру, можно и менту

Трое сотрудников башкирского ОМВД задержаны по подозрению в изнасиловании коллеги. По некоторым данным, подозреваемые — начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук.

Пострадавшая - 23-летняя дознаватель того же ОМВД.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк заявила, что «виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».

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Читаю и глазам не верю!

Если бы мы, допустим, всей редакцией изнасиловали 23-летнюю дознавателя, нас бы тоже "вплоть до исключения из Союза журналистов"? Или впаяли б лет по 10 строгого режима?

А у ментов, надо понимать, мера ответственности другая. Как в древней Индии - за что шудрам отрубали голову, за то брахманам - брили лысину.

Об остальном понятно написал Даниил Константинов:

"А в Уфе полицейские изнасиловали собственную коллегу - сотрудницу полиции. Говорят, всю ночь насиловали, развлекались. Такие у них "товарищеские отношения".

Впрочем, я не удивлён. Удивлён я другим - постоянным заученным мычанием судей российских, в большинстве своём женщин: "суд доверяет сотрудникам полиции". Все, кто хоть раз проходил судебные мытарства в России, знает эту фразу. Суд доверяет....

Что же должно произойти, чтобы суд перестал доверять? Неужто должны изнасиловать саму судью? Полицейские. Или приставы. Или, нет, их любимчики - конвойный полк МВД. И что нам тогда останется? Сказать, что и мы доверяем сотрудникам нашей полиции!?"

А.Б.