Что позволено Юпитеру, можно и менту

Трое сотрудников башкирского ОМВД задержаны по подозрению в изнасиловании коллеги. По некоторым данным, подозреваемые — начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук.
Пострадавшая - 23-летняя дознаватель того же ОМВД.
Официальный представитель МВД России Ирины Волк заявила, что «виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».
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Читаю и глазам не верю!
Если бы мы, допустим, всей редакцией изнасиловали 23-летнюю дознавателя, нас бы тоже "вплоть до исключения из Союза журналистов"? Или впаяли б лет по 10 строгого режима?
А у ментов, надо понимать, мера ответственности другая. Как в древней Индии - за что шудрам отрубали голову, за то брахманам - брили лысину.
Об остальном понятно написал Даниил Константинов:
"А в Уфе полицейские изнасиловали собственную коллегу - сотрудницу полиции. Говорят, всю ночь насиловали, развлекались. Такие у них "товарищеские отношения".
Впрочем, я не удивлён. Удивлён я другим - постоянным заученным мычанием судей российских, в большинстве своём женщин: "суд доверяет сотрудникам полиции". Все, кто хоть раз проходил судебные мытарства в России, знает эту фразу. Суд доверяет....
Что же должно произойти, чтобы суд перестал доверять? Неужто должны изнасиловать саму судью? Полицейские. Или приставы. Или, нет, их любимчики - конвойный полк МВД. И что нам тогда останется? Сказать, что и мы доверяем сотрудникам нашей полиции!?"
А.Б.
Крамольник написал 01.11.2018 02:45
!!!QQQIQ-Q!TOTQ!!!&&& написал 01.11.2018 02:09
Вотка до добра таки не доводит - то таки да! Таки вот тупые, вечнопьяные роботы-матаголики вместе с Алкашом Мордатым даже пропили СССР вместе с Коммунизмом и своей таки гегемонией - то таки да...