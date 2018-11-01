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Московский листок

Что позволено Юпитеру, можно и менту

Опубликовано 01.11.2018 в разделе комментариев 2

полиция мент
Что позволено Юпитеру, можно и менту

Трое сотрудников башкирского ОМВД задержаны по подозрению в изнасиловании коллеги. По некоторым данным, подозреваемые — начальник отдела полиции Уфимского района Эдуард Матвеев, начальник отдела полиции Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук.

Пострадавшая - 23-летняя дознаватель того же ОМВД.

Официальный представитель МВД России Ирины Волк заявила, что «виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».

***

Читаю и глазам не верю!

Если бы мы, допустим, всей редакцией изнасиловали 23-летнюю дознавателя, нас бы тоже "вплоть до исключения из Союза журналистов"? Или впаяли б лет по 10 строгого режима?

А у ментов, надо понимать, мера ответственности другая. Как в древней Индии - за что шудрам отрубали голову, за то брахманам - брили лысину.

Об остальном понятно написал Даниил Константинов:

"А в Уфе полицейские изнасиловали собственную коллегу - сотрудницу полиции. Говорят, всю ночь насиловали, развлекались. Такие у них "товарищеские отношения".

Впрочем, я не удивлён. Удивлён я другим - постоянным заученным мычанием судей российских, в большинстве своём женщин: "суд доверяет сотрудникам полиции". Все, кто хоть раз проходил судебные мытарства в России, знает эту фразу. Суд доверяет....

Что же должно произойти, чтобы суд перестал доверять? Неужто должны изнасиловать саму судью? Полицейские. Или приставы. Или, нет, их любимчики - конвойный полк МВД. И что нам тогда останется? Сказать, что и мы доверяем сотрудникам нашей полиции!?"

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Крамольник написал 01.11.2018 02:45
Вот это новость. Что ни день - все новые свидетельства окончательной потери разума "властной вертикали" "государства 404 под названием "Russia". Дешевый ярмарочный вертеп с одними и теми же "куклами". А этих "героев", небось, если что, отправят на ментовскую зону. А нужно бы на общую зону. К тем, кого они сажали по сфабрикованным ими уголовным делам. За кого получали звания, медальки и денежные бонусы. Чтобы каждый день, проведенный ими на зоне, показался им годом.
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В пустыне чахлой исырой, гуляет девушка сбарбосом. Когда онаидет домойбарбос культуно крутит носом!
!!!QQQIQ-Q!TOTQ!!!&&& написал 01.11.2018 02:09
""А в Уфе полицейские изнасиловали собственную коллегу - сотрудницу полиции. Говорят, всю ночь насиловали, развлекались. Такие у них "товарищеские отношения"."
Вотка до добра таки не доводит - то таки да! Таки вот тупые, вечнопьяные роботы-матаголики вместе с Алкашом Мордатым даже пропили СССР вместе с Коммунизмом и своей таки гегемонией - то таки да...
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