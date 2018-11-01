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Московский листок

Террор и юные смертники: продолжение Керчи

Опубликовано 01.11.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о подрыве юного русского анархиста у входа в УФСБ по Архангельской области. Новая нормальность в РФ – террор коренных обездоленных.



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