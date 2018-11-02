Какой клад ГБУ "Жилищник" зарывает под столичными деревьями?

Жилищник района «Беговой», в отличие от некоторых других районов, которые просто «прикапывают» листья к деревьям в нарушение 743 ПП, поступил очень даже креативно, и пошёл в этом направлении дальше других нарушителей 743 ПП, засыпая надоевшие опавшие листья, за вывоз которых ещё и деньги надо платить, землёй. А то друг найдётся «городская сумасшедшая», которая заметит это самое нарушение Постановления Правительства. Но только вот дворники слишком уж переусердствовали. То ли листьев было много, то ли деревьев мало, но только выросшие вокруг стволов деревьев горы листьев вперемешку с бытовыми отходами в виде пивных банок, пачек из-под сигарет, палок, пустых коробочек (увы) йогурта, и даже (мне повезло нарыть) CD.

За вывоз мешков с листьями надо деньги платить, а тут «прикопал» - и порядок! Главное, жителям хорошо объяснить, что - листва под деревьями - это хорошо, это как бы будущие удобрения, да и деревьям тепло. А то, что в листьях зимуют вредные насекомые, заводятся мыши и крысы, ну об этом не обязательно говорить. Вдруг не заведутся? Зачем пугать раньше времени.

А уж про то, что среди листвы много больных листьев, т.к. деревья летом болели чем-то, похожем на бактериальный ожог, мучнистой росой и пр. болезнями, жители уж совсем не поймут. А пивные банки, пачки из-под сигарет, которые закапывали вместе с листьями - ну бывает, это, вообще, мелочи! Но, а чтобы не уличили в нарушении статьи 743 ПП, все эти листья с мусором Жилищник района «Беговой» засыпал землёй. (Как газоны восстановить весной, так земли у них нет, а как следы нарушения замести - это, пожалуйста!). Вот и получились целые «горы» под деревьями. Нет, не вдоль дорог (там слишком заметно). А во дворах!!! Кто туда, кроме жителей заходит? Так что можно ходить с лопатами по нашим дворам (ул. Расковой: д.7, д.5, д.3; ул. Новая Башиловка: д.6,8,10,12) и искать под деревьями «клад» в виде выше перечисленных бытовых отходов. Ну не могла я утаить, как честный гражданин, клад под деревьями, и позвонила в Департамент Правительства Москвы. Меня соединили с Департаментом Природопользования. Потом написала в Департамент Природопользования, в ОАТИ, в Департамент ЖКХ, Эконадзор, Префектуру САО. Разумеется, в Управу «Беговой». Приложила фотографии. И на Портал «Наш город - Москва» писала НЕОДНОКРАТНО. Портал мои обращения по зарыванию листьев с мусором «честно» отклонил и перенаправил их в Префектуру САО.

Глава Управы - Мизгарь А.А., по-видимому, человек очень творческий. Ознакомился с моим заявлением, и даже мой телефон дал директору ГБУ «Жилищник» - г. Офицерову. Зачем только, непонятно. Ничего интересного я от господина Офицерова не услышала, кроме зарплаты дворникам в 23 т.р. (интересно только, на что бедные дворники квартиры снимают) . Но самое интересное произошло на следующий день. Видимо, руководство района догадалось, что сделали промашку: уж слишком высоки холмы с мусором и листьями были под деревьями. И вот я увидела, как дворники расширяют и углубляют приствольные круги. Наверное, захотели снизить высоту запрятанного клада под деревьями. А то вдруг жители догадаются, разроют и про спрятанные «драгоценности» узнают. Я-то сообщила в Управу в надежде, чтобы процесс закапывания листьев с мусором остановить, а получилось, как всегда! Процесс по зарыванию кладов во дворах пошёл ещё интенсивнее. Но кто же знал! Кто же знал, что нагулявшись по вертикали власти вверх-вниз, как в лифте многоэтажного дома, я опять вернусь к самой себе ни с чем. НИЧЕГО не произошло! Господа чиновники, а кто пишет законы, которые власть на местах и не собирается исполнять? Зачем нам Контрольные Органы, которые не могут (или не хотят) заставить районную власть исполнять законы? Вот письмо из ОАТИ. Главное - ни слова «в отчёте» о том, что под деревьями были засыпанные землёй высокие холмы из листьев с мусором, на чём я, собственно, делала акцент при написании жалобы. Но справедливости ради надо сказать, что после посещения ОАТИ за д. 9 по ул. Расковой всё-таки часть деревьев освободили от листьев с мусором (хотя, к сожалению, не все). А по остальным, выше написанным адресам, можете прогуляться с лопатой и мешком. Пока снег не выпал! Вам никто не помешает: ни ОАТИ, ни Префектура САО, ни Портал «Наш город - Москва», НИ ТЕМ БОЛЕЕ УПРАВА «БЕГОВОЙ»!!! НИКТО! БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ!