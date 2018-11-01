Зюгановцу Бондаренко бедновато кушается на три с половиной тысячи рублей в месяц

Набор продуктов на 3,5 тысячи рублей в месяц не позволяет разнообразить меню. Об этом заявил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, передает РИА Новости.

Свой эксперимент депутат начал 24 октября. По его словам, в меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. «Рецепты сильно не поменялись в первую очередь потому, что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — отметил он.

Бондаренко рассказал, что во вторник делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. Депутату пришлось купить меньше картофеля и других продуктов, чтобы взять немного больше курицы. «В этот раз я уложился (в бюджет). Ну уже опыт, я все прикинул заранее», — добавил он.

Ранее в октябре Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.

Позже выяснилось, что Соколова на посту министра зарабатывала более 190 тысяч рублей в месяц, а в целом за минувший год ее доход составил 2,3 миллиона рублей. Как оказалось, Соколова, помимо зарплаты, каждый год, как и другие министры, получала материальную помощь из бюджета региона - по 100 тысяч рублей ежегодно с 2013 по 2017 год.

Новости по теме:

Российские олигархи вывели за рубеж 70% сбережений

Норма сбережений россиян упала ниже уровней 2013–2014 годов

Саратовская областная дума миллионеров подняла прожиточный минимум на целых 288 рублей

Соколова, как и её коллеги в Саратовском областном правительстве, получала матпомощь по 100 тысяч в год