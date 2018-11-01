Зюгановцу Бондаренко бедновато кушается на три с половиной тысячи рублей в месяц

Набор продуктов на 3,5 тысячи рублей в месяц не позволяет разнообразить меню. Об этом заявил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, передает РИА Новости.
Свой эксперимент депутат начал 24 октября. По его словам, в меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. «Рецепты сильно не поменялись в первую очередь потому, что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — отметил он.
Бондаренко рассказал, что во вторник делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. Депутату пришлось купить меньше картофеля и других продуктов, чтобы взять немного больше курицы. «В этот раз я уложился (в бюджет). Ну уже опыт, я все прикинул заранее», — добавил он.
Ранее в октябре Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.
Позже выяснилось, что Соколова на посту министра зарабатывала более 190 тысяч рублей в месяц, а в целом за минувший год ее доход составил 2,3 миллиона рублей. Как оказалось, Соколова, помимо зарплаты, каждый год, как и другие министры, получала материальную помощь из бюджета региона - по 100 тысяч рублей ежегодно с 2013 по 2017 год.
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Соколова, как и её коллеги в Саратовском областном правительстве, получала матпомощь по 100 тысяч в год
3500 в мес на еду - норма концлагеря написал 01.11.2018 11:35
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Чувак, так ты и есть раб, разве не ясно? Ведь в Древнем Риме Хозяин также выделял баланду своим рабам, чтобы не сдохли с голоду и пахали на него. Но у римских рабов было преимущество - они не платили коммуналку - их бесплатно обеспечивал крышей над головой их хозяин. А ты отстегиваешь ежемесячно по 7000 рупий живоглотам из управляющих компаний, газовикам и энергетикам. И каждый год они повышают тарифы! Значит через пару лет ты им будешь отстегивать не 7 т.р., а уже 9 тысяч рупий при той же нищенской зряплате. При этом цены на жрачку тоже вырастут. Значит у тебя через 2 года на доширак будет оставаться не 3500, а всего 1500 рупий, даже меньше, т.к. и проезд тоже подорожает.
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Твой бюджет будет таким тогда (в 2020 г.): 12500 чистыми, минус 9000 коммуналка, минус 2000 проезд и другие мелочи = 1500 рупий на доширак и кости для собак!!!!! А-ха-ха-ха! Отдых. В местной речке тогда уже не советую тебе бултыхаться - от голодания ты утонешь.
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У клоунов до сих пор так ничего в мозгах не просветлело. Они думают, что они "свободны". Умора. Раб ты, а не свободный человек. Потому что только раб будет дохнуть с голоду, но стоять на коленях перед домом барина.
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PS. Максимум через 5 лет тебя вышвырнут на улицу за долги по коммуналке, т.к. к тому времени твой бюджет будет вот таким: 12500 чистыми зп, минус 12500 коммуналка, минус 3000 проезд. Итого = -3000 рупий. Ты будешь питаться святым духом, свободный ты наш....
КПРФ -филиал вЕдРа. написал 01.11.2018 11:22
Рошен Илловайский написал 01.11.2018 11:10
sgdfshdf написал 01.11.2018 11:05