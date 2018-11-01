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Московский листок

Зюгановцу Бондаренко бедновато кушается на три с половиной тысячи рублей в месяц

Опубликовано 01.11.2018 в разделе комментариев 4

кпрф классоваяненависть саратов
Зюгановцу Бондаренко бедновато кушается на три с половиной тысячи рублей в месяц

Набор продуктов на 3,5 тысячи рублей в месяц не позволяет разнообразить меню. Об этом заявил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который поспорил с экс-министром труда области Натальей Соколовой, передает РИА Новости. 

Свой эксперимент депутат начал 24 октября. По его словам, в меню в один из первых дней вошла яичница, суп на куриных костях, тушеные овощи, карамель и яблоко. «Рецепты сильно не поменялись в первую очередь потому, что минимальное наличие продуктов не позволяет сильно размахнуться. Меню примерно то же», — отметил он. 

Бондаренко рассказал, что во вторник делал вторую закупку, на которую выделил 875 рублей. Депутату пришлось купить меньше картофеля и других продуктов, чтобы взять немного больше курицы. «В этот раз я уложился (в бюджет). Ну уже опыт, я все прикинул заранее», — добавил он. 

Ранее в октябре Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.

Позже выяснилось, что Соколова на посту министра зарабатывала более 190 тысяч рублей в месяц, а в целом за минувший год ее доход составил 2,3 миллиона рублей. Как оказалось, Соколова, помимо зарплаты, каждый год, как и другие министры, получала материальную помощь из бюджета региона - по 100 тысяч рублей ежегодно с 2013 по 2017 год. 

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Соколова, как и её коллеги в Саратовском областном правительстве, получала матпомощь по 100 тысяч в год



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: так в нестолицах многие живут давно ради СВОБОБЫ
3500 в мес на еду - норма концлагеря написал 01.11.2018 11:35
"А если хочешь "сладко и вкусно пить-есть-спать" в путинской стране надо быть рабом..."
\
Чувак, так ты и есть раб, разве не ясно? Ведь в Древнем Риме Хозяин также выделял баланду своим рабам, чтобы не сдохли с голоду и пахали на него. Но у римских рабов было преимущество - они не платили коммуналку - их бесплатно обеспечивал крышей над головой их хозяин. А ты отстегиваешь ежемесячно по 7000 рупий живоглотам из управляющих компаний, газовикам и энергетикам. И каждый год они повышают тарифы! Значит через пару лет ты им будешь отстегивать не 7 т.р., а уже 9 тысяч рупий при той же нищенской зряплате. При этом цены на жрачку тоже вырастут. Значит у тебя через 2 года на доширак будет оставаться не 3500, а всего 1500 рупий, даже меньше, т.к. и проезд тоже подорожает.
.
Твой бюджет будет таким тогда (в 2020 г.): 12500 чистыми, минус 9000 коммуналка, минус 2000 проезд и другие мелочи = 1500 рупий на доширак и кости для собак!!!!! А-ха-ха-ха! Отдых. В местной речке тогда уже не советую тебе бултыхаться - от голодания ты утонешь.
.
У клоунов до сих пор так ничего в мозгах не просветлело. Они думают, что они "свободны". Умора. Раб ты, а не свободный человек. Потому что только раб будет дохнуть с голоду, но стоять на коленях перед домом барина.
.
PS. Максимум через 5 лет тебя вышвырнут на улицу за долги по коммуналке, т.к. к тому времени твой бюджет будет вот таким: 12500 чистыми зп, минус 12500 коммуналка, минус 3000 проезд. Итого = -3000 рупий. Ты будешь питаться святым духом, свободный ты наш....
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КПРФ сливной бачок протестных настроений
КПРФ -филиал вЕдРа. написал 01.11.2018 11:22
Зюганов-благостный обрюзгший буржуа,отожравшийся черной икрой,хамоном,и осетриной.
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(без названия)
Рошен Илловайский написал 01.11.2018 11:10
Партейцы не дадут собрату помереть с голоду. Грудинин посылочку с клубникой вышлет. Зюгановцы - это меньшевистская фракция компартии, фракция соглашателей с кадетами из ЕР ради теплых местечек в Думе.
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так в нестолицах многие живут давно ради СВОБОБЫ
sgdfshdf написал 01.11.2018 11:05
я тоже как и бондаренко трачу порядка 3500 в месяц , плюс коммуналка 7000 и проезд с другими мелочами на 1000 и того в сумме 12500 чистыми или 15000 зарплата до налога. отдых - в местной речке и на грядке. одежду донашиваю старую или китайскую дешевку изредка на смену. в общем вполне можно не в столицам прожить скромно одному. но при этом не держусь за работу - чуть что не так "посылаю всех на фиг" и СВОБОДА в любой момент по собственному желанию. За нее родимую надо платить. А если хочешь "сладко и вкусно пить-есть-спать" в путинской стране надо быть рабом или феодалом с их надзирателями (там все в упряжке или в вертикали и все по приказу и свистку).
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