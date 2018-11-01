На территории застроенного коммерческим жильём ЗИЛа будет весело и европейско...

Столичные девелопёры - мягко стелят, аж зачитаешься...

"На территории бывшего завода "ЗИЛ" появится пешеходный бульвар с арт-объектами, по протяженности сопоставимый с Арбатом, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"На новом бульваре, который будет носить имя братьев Весниных, появятся высокотехнологичные скамейки с Wi-Fi и оригинальные арт-объекты. Фактически он станет новым местом отдыха москвичей и гостей столицы. По протяженности он будет почти равен историческому Арбату", - отметил Хуснуллин.

По его словам, на бульваре откроются столичный филиал "Эрмитажа", театральный центр, арт-галереи, большой универмаг, рынок, кафе, рестораны, фитнес-клубы и другие объекты. "Кроме того, вдоль бульвара предполагается высадить более сотни деревьев-крупномеров, среди которых липы, тополя, клены и сосны высотой до 30 метров. Особое место в озеленении отведут цветникам. Всего планируется высадить более 15 тысяч высаженных цветов и трав. Общая площадь озеленения бульвара составит более 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал Хуснуллин.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев добавил, что площадь бульвара составит почти 14 тысяч квадратных метров. "Концепция благоустройства создавалась с учетом традиций европейских городов: вдоль бульвара предусмотрено создание летних террас, запроектированы фонтаны с питьевой водой. Любители активного образа жизни оценят удобство и протяженность велодорожек с 14-ю велопарковками", - пояснил Тимофеев.

Он также отметил, что в темное время суток для пешеходов будет работать световая навигация. "Встраиваемыми светодиодными лентами будут подсвечиваться ступени, изгибы прогулочных дорожек, архитектурные элементы", - рассказал председатель комитета.

На территории бывшего завода "ЗИЛ" компания "ЛСР" реализует крупнейший в городе проект реконструкции промышленной площадки. Общая площадь застройки завода и прилегающих к нему территорий составит 6,4 млн кв.м недвижимости, в том числе 4,7 млн кв.м непосредственно на "ЗИЛе".

А вот 29 октября, то есть совсем недавно - в будущем раю что-то очень долго и дымно горело...

Видимо, не до конца расчищена территория под будущее комфортнейшее жильё, театры, эрмитажи, оперы и бульвары.

Тут, конечно же, вспоминаются времена древнейшие, и пространства лесные, которые выжигали земледельцы - будущие поля ведь всегда были лесами. Но то, что произошло в масштабах Москвы и страны - это гораздо хуже разового пожара, утраты леса или целого парка, что теперь не заслонить, не прикрыть ни новыми "арбатами", ни прочим "благоустройством". Москва лишена тысяч рабочих мест, а страна - сделала ещё один шаг в деиндустриализации, в архаизации общественных отношений.

ЗИЛ не просто переехал, он вообще исчез с экономической карты России в процессе переезда - даже пожарные машины, подряды на которые приходили ему от самоустраняющегося отовсюду государства в последние годы, не дают, не заказывают нынче пожарных зилов ни из мэрии, ни из Кремля, ни из регионов сырьевой империи нашей. "Дешевле" покупать иностранные машинки, а напротив проходной ЗИЛа - продавать в супермаркете автоизделия корейцев и немцев. Зато земли под застройку коммерческим жильём в уже имеющем транспортную и прочую инфраструктуру районе - полно!

Вот, одни строили тут социализм, а другие (воры) построили на его месте прибыльнейшие клетушки для обогащения себя на много поколений вперёд - вот такие просторы даёт частная собственность как царствующая в конституции, неприкосновенная форма собственности!

История изживания ЗИЛа из Москвы начинается как раз в том 1992-м, когда и СССР уже сдали "на металлолом" в Беловежье... ЗИЛ сперва прозвали АМО (Акционерное московское общество), потом к нему приделали целый Совет по приватизации (Москомприватизация занималась процессом - ныне забытая конторка) - в итоге контрольный пакет акций (при этом историческом моменте присутствовал довольный Чубайс) едва созданного акционерного общества перешёл от государства (и рабочих, глупо польстившихся на "привелегированные акции") прямиком городу Москве, то есть в тот момент Москомприватизации-Москоимуществу (сейчас - Департамент городского имущества). Причём изначально 60% акций было у Госкомимущества РФ - оно передало свой пакет Москомимуществу (Москомприватизация - его "дочка"). Дело было в августе - год спустя после "чёрного августа" 1991-го. Так что вина за медленное убийство ЗИЛа - целиком лежит на московских властях.

Вот такие машины тут делали незадолго до убийства ЗИЛа, кстати. Помню, как любовался ими, выезжающими из кремлёвского гаража на Каретном Ряду нашем...

На этих самых ЗИЛах и Шойгу, и прочие военачальнички для ощущения ограбленным народом стабильности на парадах выезжают на Красную площадь...

Год основания завода - 1916.

Продукция - грузовые автомобили полной массой от 6,95 до 14,5 тонн, автобусы малого класса длиной 6,6 - 7,9 метров и легковые автомобили представительского класса.

Расцвет. В годы расцвета ЗИЛа (конец 1970-х - начало 1980-х годов) на заводе ежегодно выпускалось около 200 тыс. машин, работали около 80 - 85 тыс. человек. 1200 рабочих стояли у 700-метрового конвейера. Каждые полторы минуты с него сходил грузовик.

Начало конца. Конвейер был остановлен в конце 2013 года. В связи с освобождением площадей от производственных процессов в 2013 году завод не выпускал автомобильную технику и автозапчасти. Основными видами деятельности стали производство и продажа энергоносителей (теплоэнергия и электроэнергия), а также сдача площадей в аренду. На 1 января 2014 года списочная численность работников составила 2305 человек. На июль 2016 года - 600 человек.

Так что можно тут много бульваров и театров нарисовать - однако сути процесса не скроешь. Это не прогресс, это регресс - деиндустриализация, которая с Москвы и начиналась, из центра.

Для страны, для её трудящихся - это кража. Украдена земля, украдено оборудование завода, украдено технически оснащённое САМИМИ НАМИ будущее. Коммерческое жильё, которое тут "город" построит - оно же не для москвичей?

Так что все эти развлекухи Хуснуллина - это мёртвому припарки. Воры, воры самые настоящие.

Что будет с СПТУ, которое существовало при ЗИЛе, готовило специалистов? Там учился сын легендарной Долорес Ибарури, испанской коммунистки - в рядах рабочих ЗИЛа он пошёл на фронт, и там погиб в ходе Великой Отечественной...

Но что это всё - нынешним девелоперам? Застроят, замуруют память героического завода и народа.

Вот такие шкафы-домины тут растут, придвинутые друг к другу вплотную, заслоняющие свет друг другу - потому что земля очень дорогая и "должна за себя платить"... Логика капитала всегда пространство форматирует так, что страшно становится за человечество... Так было и до сталинского генплана реконструкции Москвы, кстати - дом в дом стояли кварталы, без продуманной инсоляции.

Так что теперь проходная завода, с бюстом Лихачёва - который из матросиков Балтфлота стал классическим "красным" директором крупнейшего в СССР предприятия, - останется неким муляжом, имитацией, инсталляцией. За ней - путь в никуда.

Путь Хуснуллина, Собянина, девелоперов. Стать столицей потребления, изгнав и упразднив производство - это путь именно в никуда.

Впрочем, мы-то знаем - куда...

На новый виток революции через пролетаризацию и классовую войну.

Дмитрий Чёрный, москвич