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Московский листок

На Каретном ряду долбят новейшую плитку и провоцируют обрушение модерна

Опубликовано 01.11.2018 автором Д.Чёрный в разделе комментариев 0

москва собянин цао моя улица
На Каретном ряду долбят новейшую плитку и провоцируют обрушение модерна

Час от часу не легче. Москва - город захватов и настолько быстро дорожающей земли, что повсюду - как на войне. Пока я писал про ЗИЛ и коммерческую застройку его территорий, девелоперы приехали под мои окна. Вчера оперативно со здания номер восемь по Каретному ряду сняли "вуаль", сегодня приехали два жёлтых "дятла" и начали долбёжку в районе фундамента. Причём настолько симметрично, что сомнений нет: провоцируют давно ожидаемое девелоперами-инвесторами и ДГИ обрушение памятника московского модерна.

Всего умилительнее в этой внезапности то, что программа "Моя улица" всего года назад летом прошла и здесь - плиточку уложили под домом восемь очень аккуратно. Теперь её долбасят - не вынимают аккуратно, а дробят и вывозят на оранжевом самосвале. Делает это всё некая "Аварийная служба" без каких-либо объявлений, вывесок (как полагается), в обстановке полной секретности...

Отметим, что яркий образчик московского модерна (предположительно - строился по проекту Шехтеля, как и здание Зеркального театра в Эрмитаже напротив) стоит под временной частичной крышей уже пять лет, всё это при Собянине, только при нём. И пожар в доме случился, и затем весеннее обрушение этажей (куда проваливался через сгоревшую кровлю снег) в правой половине здания. Пятиэтажный домик тут, стоящий с 1904-го года, - явно не самое прибыльное для ДГИ строение. Вот бы - стекляшку этажей в 11, как на Трубной площади, которая вместо Дома Политпросвещения выросла по воле Управделами Президента!

Устранить его сложно - всё-таки часть Москвы, её центра.

Но и ремонтировать незачем - на плитку под домом миллиарды нашлись, а вот на сам дом - нет, ни у ДГИ, ни Сергуниной, ни у Бирюкова, ни у всей мэрии нет.

Это вот происходит сейчас со стороны здания, которая ближе к Садовому Кольцу.

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Москва Несносная. Каретный-8

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Москва Несносная. Как лужканальи жгут памятники модерна 

Москва Несносная. Как по частям хоронили дом 8 на Каретном Ряду 



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