Комиссия подтвердила ошибку сборки "Союза-ФГ", Роскосмосу придётся потратиться на пересборку

К аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" при запуске пилотируемого корабля к МКС 11 октября привела ошибка при ее сборке на космодроме Байконур. Об этом в четверг, 1 ноября, в интервью ТАСС сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Это нарушение эксплуатационного плана - ошибка была допущена при сборке ракеты на космодроме Байконур, таковы выводы всех членов аварийной комиссии, они доложены в Роскомос", - сказал он.

В свою очередь исполняющий обязанности гендиректора ЦНИИмаш Николай Севастьянов на пресс-конференции в Королеве уточнил, что при сборке ракеты была допущена деформация датчика, спровоцировавшая аварию, передает "Интерфакс". "Причиной нештатного разделения [первой и второй ступеней носителя] явилось неоткрытие крышки реактивного сопла увода бака-окислителя блока Д, из-за деформации штока датчика контакта разделения, допущенных при сборке пакета на космодроме Байконур", - сказал он.

"Это доказано, подтверждено документально, что это произошло именно по вине этого датчика и это могло произойти только при сборке пакета на космодроме Байконур. Причина аварии в этой ситуации носит эксплуатационный характер", - добавил Севастьянов.

Глава аварийной комиссии Роскосмоса Олег Скоробогатов на пресс-конференции заявил, что комиссия исключила возможные повреждения датчика на заводе-изготовителе. "Мы также исключили возможное повреждение датчика при падении. Однозначно установлено, что единственным местом, где это могло быть, - это при сборке пакета на космодроме Байконур", - сказал он.

В Роскосмосе особо отметили, что сразу после аварии ракеты "Союз" довели всю имеющуюся информацию до руководства NASA, претензий к корпорации нет. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности корпорации Александр Лопатин.

Правоохранительные органы уже занимаются виновниками аварии

Теперь правоохранительные органы должны установить конкретного виновника в повреждении датчика ракеты "Союз", которое привело к аварии. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель гендиректора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надёжности "Роскосмоса" Александр Лопатин.

"Этими аспектами занимаются соответствующие правоохранительные органы, и мне бы не хотелось на сегодняшнем мероприятии освещать эти вопросы. Мы разбираем техническую сторону аварийной ситуации, ну а, естественно, у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество", - сказал Лопатин, которого цитирует "Интерфакс".

"Отчет есть, он выполнен. Акт работы аварийной комиссии со всеми материалами, приложениями и результатами экспериментальной и научно-технической отработки, со всеми результатами моделирования самых различных ситуаций - все это в материалах работы отражено. Это несколько томов, и они направлены, естественно, государственным заказчикам, в правоохранительные органы, в институты наши головные, чтобы произошло дальнейшее изучение", - сказал Лопатин. По его словам, выжимки отчета будут направлены и на предприятия отрасли, чтобы не допустить повторения ЧП.

Два "Союза" будут собраны заново

В связи с выводами комиссии Роскосмос пересоберет две ракеты "Союз", чтобы исключить проблемы с датчиками, как на "Союзе-ФГ". Об этом, как передает ТАСС, сообщил на пресс-конференции в четверг глава аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов.

По его словам, так как причина аварии "Союза-ФГ" 11 октября носит эксплутационный хараткер, подобная причина "распространяется на задел собранных в пакет РН [ракет-носителей] типа Союз". "Таких ракет у нас оказалось две. Одна сейчас завершает подготовку в Гвианском центре, и вторая - на космодроме Байконур для запуска 16 ноября грузового корабля "Прогресс ", - добавил он.

Комиссия, расследовавшая инцидент, разработала предложения и рекомендации по перепроверке ракет-носителей собранных в "пакет", которые предусматривают разборку пакетов, проверку датчиков контакта - разделения и повторную сборку "пакетов" с проведением дополнительных мероприятий и дополнительного контроля.

Роскосмос при Рогозине впал в транжирство

Напомним, вице-премьер Юрий Борисов вчера призвал сократить управленческий персонал и непроизводственные расходы в Роскосмосе. По его словам, в госкорпорации "расплодилось очень много начальников".

"Они [непроизводственные расходы], на мой взгляд, сегодня очень высокие. Как говорится, семеро с ложкой, один с сошкой", - цитирует РБК Борисова.

По мнению вице-премьера, эффективность ракетно-космической отрасли надо поднимать за счет сокращения численности непроизводственного персонала.

Отметим, что по итогам 2017 года "Роскосмос" оказался худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств: он выплатил 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов.

Россия, таким образом, недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от госкорпорации. Исполнение по доходам составило 18,2%, "Роскосмос" по этому показателю оказался хуже Росавиации (24,4%) и Росимущества (55,6%).

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