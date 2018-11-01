Без путинских рубликов борьба за права человеков и зэков в РФ - под угрозой

Движение "За права человека" и фонд "В защиту прав заключенных", возможно, будут вынуждены прекратить работу после того, как им было отказано в получении президентских грантов. Об этом "МБХ медиа" сообщил глава организаций, правозащитник Лев Пономарев.

"Без гранта свою деятельность мы осуществлять не сможем. Я буду искать деньги. Движение "За права человека" и фонд "В защиту прав заключенных" не получают иностранных денег и не являются "иностранными агентами". Раньше нам в грантах не отказывали", - рассказал Пономарев, отметив, что организации под его руководством получали президентские гранты уже на протяжении примерно восьми лет.

Правозащитник связал отказ в грантах с тем, что он выступает в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия". По делу "Нового величия" были задержаны десять человек, в том числе 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. По данным следствия, целью обвиняемых было свержение конституционного строя и установление временного правительства.

По делу "Сети" проходят трое жителей Санкт-Петербурга и восемь жителей Пензы. Их обвиняют в создании "террористического сообщества", планировавшего теракты и государственный переворот. Несколько фигурантов дела заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками, в том числе с применением электрического тока.

В последние месяцы состоялись несколько акций в защиту фигурантов этих дел. В них, в том числе, участвовал Лев Пономарев. В июле он проводил пикет у здания Генпрокуратуры с требованием выпустить Павликову и Дубовик из СИЗО, за что был задержан. В конце августа на сайте Change.org появилась петиция с требованием к руководству России полностью прекратить дело "Нового Величия". Ее инициатором стал тоже Пономарев.

Правозащитник рассказал "МБХ медиа", что недавно произошло нападение активистов движения SERB на его организацию. Он предположил, что атака контролировалась Центром "Э" или ФСБ. "В это же время появился фильм на РЕН ТВ "Грантоеды на голубом глазу". И это все связано с тем, что мне не дали президентский грант. ФСБ так борется со мной, пока только физических нападений нет. Но я могу и этого опасаться", - заявил Пономарев.

Между тем в организации Пономарева на грант рассчитывали: одну его половину планировалось направить на содержание центрального офиса, другую - на поддержку 15-20 региональных организаций. "Это, конечно, "кот наплакал", но благодаря этому там работа шла. Конечно, отказ в гранте это сознательное разрушение крупнейшей в России общественной организации. Это месть за то, что мы защищаем права политических заключенных", - подытожил Пономарев.

Фонд "В защиту прав заключенных" запрашивал грант в размере 5,6 млн рублей на охрану социальных прав заключенных. Движение "За права человека" подавало заявку на 10 млн рублей для реализации решений в области прав человека, принятых на государственном уровне.

В четверг стало известно, что как минимум 47 организаций, связанных с Русской православной церковью, получили президентские гранты на общую сумму 55,3 млн рублей. Гранты на 41 млн рублей выиграли 11 отделений "Боевого братства", возглавляемого бывшим главой Подмосковья Борисом Громовым и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Большое количество грантов досталось проектам, связанным с пенсионной реформой. "Русскому географическому обществу" выделят почти 1,5 млн рублей на проект "Русское наследие Гавайских островов".

Самый крупный грант конкурса получило агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы": оно потратит 112 млн рублей на проект "Юрий Башмет - молодым дарованиям России".

- Забавно, - прикидывает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - крайне забавно узнавать, на какие средства существуют наши системные и, пуще того, несистемные либералы, Фонд президентских грантов оказался настолько всеохватным и вездесущим, что куда ни плюнь - везде президентские деньжата, и всякий раз интересно выяснить, из каких же источников наполняется этот Фонд! Ну, не из нищенских же семи миллионов Путина в год (если верить его декларации)! Вот, скажем, Сталинская премия (её фонд) финансировалась исключительно за счёт продаваемых в СССР и за его рубежами книг и переводов книг Сталина, а что, Путинский Фонд - тоже? Или, может, за счёт отчислений от продажи водки "Путинка"? Крайне загадочная организация - "подсаживающая" на верноподданство даже таких верных ельцинистов и неукротимых борцов с кровавой гэбнёй, как Лев Пономарёв, я редко встречал столь убеждённых "демократов первой волны" - он, например, искренне поддерживал расстрел Верховного Совета РСФСР и не скрывал, что со своей стороны уговаривал Ельцина пойти именно на такой шаг. А теперь - с протянутой рукой перед Путиным. Чего же стоит вся правозащита, все эти Эллы Памфиловы, если вся их "демократия" оканчивается вот такими банальными кормушками, причём это не проблема отдельных персон - это системно-либеральный кризис. Люди, которые, как Лев Пономарёв, давали кров Левому Фронту, например, ездили в Жанаозень расследовать расстрел рабочих, снимали об этом фильм - "и что все поэты - вот так?!" (хочется спросить голосом Людочки из "Покровских Ворот")