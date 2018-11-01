Серебряный Бор вырубит и "уплотнит" один из самых агрессивных застройщиков Москвы

31 октября в Хорошево-Мневниках (Москва) состоялись сразу два публичных слушания по изменению границ участков в зеленой зоне Серебряного Бора. Для всех собравшихся стало новостью, что заказала изменения в План землепользования и застройки (ПЗЗ) скандально известная строительная компания ПИК. Девелоперская компания выкупила элитную землю в Серебряном Бору и хочет изменить ПЗЗ участков, чтобы уплотнить застройку и разрешенную высоту строений с 10 до 15 метров.

Заказчик второго изменения ПЗЗ скрывался под таинственным ником "частное лицо", не исключено, что он также связан с компанией ПИК. Всего на собрании присутствовало не более 30-ти человек. Среди них были замечены два независимых депутата - Роман Трифонов и Вячеслав Бородулин, а также представители двух инициативных групп района - "Спасем Живописную" и противники сноса 82 квартала.

"Очевидно, что вряд ли застройщик решил преподнести жителям благотворительный подарок и объединить территориальные зоны - очевидно, у него есть свой интерес. Конечно, они не озвучивают, что хотят там делать в дальнейшем. Они увеличивают процент разрешенной застройки до 20%. По факту, сейчас там застроено гораздо меньше. Соответственно, они смогут на территории гораздо большей площади на земельных участках вести застройку. То, что говорилось об отсутствии у них государственной экологической экспертизы - они находятся за пределами ООПТ, поэтому такая экспертиза там не обязательна.

Следовательно, они могут заказать негосударственную экспертизу, которую у нас делают не пойми кто и не пойми как. Нетрудно догадаться, что интерес застройщика - чтобы люди не понимали, что происходит. Чем меньше активности, тем проще застройщикам воткнуть туда очередной бетон. Насколько мне известно, правообладатель земельных участков компания ПИК. Сейчас практически полностью участки заняты зелеными насаждениями. Соответственно, если планы ПИКа будут реализованы - это приведет к уничтожению уникальной природы. В Серебряный Бор ездят не только жители нашего района, а со всей Москвы приезжают любоваться красотой и отдыхать люди", - поделился с корреспондентом "Активатики" своим мнением муниципальный депутат района Роман Трифонов.

Никаких документов у тех, кто проводил слушания, с собой не было, ни на один вопрос толком ответить представители застройщика и Управы не смогли, или намеренно не собирались вводить жителей в курс дела. Например - что именно за постройки собираются возводить на "золотой земле" в Сербору? На резонное замечание: "Какую пользу принесет жителям Хорошево-Мневников изменение границ Серебряного Бора, чтобы они за нее сейчас проголосовали?" - госпожа Светлана Лебедева честно ответила: "Никакой".

"ПИК купил три участка земли и пытается их объединить в один. Наша версия - чтобы не делать кадастровые работы за свой счет, типа "поворотные точки", он делает это через изменения ПЗЗ. Градостроительная земельная комиссия давно идет на поводу у застройщика и обслуживает их интересы. Они что угодно оформят. Документы на слушаниях представители застройщика нам не показывают. Ни разрешения от Москомархитектуры, ни решения комиссии с обоснованием, что они собираются строить и почему. Я думаю, они потом просто вкорячат туда большое строение", - говорит муниципальный депутат Вячеслав Бородулин о проектах ПЗЗ.

Напомним, сегодня же столичные власти "порадовали" москвичей планами благоустойства другого тихого прежде уголка Москвы... Безудержная, плотнейшая застройка подаётся Хуснуллиным как европеизация проклятой промзоны.

"На территории бывшего завода "ЗИЛ" появится пешеходный бульвар с арт-объектами, по протяженности сопоставимый с Арбатом, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"На новом бульваре, который будет носить имя братьев Весниных, появятся высокотехнологичные скамейки с Wi-Fi и оригинальные арт-объекты. Фактически он станет новым местом отдыха москвичей и гостей столицы. По протяженности он будет почти равен историческому Арбату", - отметил Хуснуллин.

По его словам, на бульваре откроются столичный филиал "Эрмитажа", театральный центр, арт-галереи, большой универмаг, рынок, кафе, рестораны, фитнес-клубы и другие объекты.

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