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Московский листок

Пальто Путина разгневалось на Меркель за бандервское приветствие "сбройлеров"

Опубликовано 01.11.2018 в разделе комментариев 1

германия украина евросоюз всу
Пальто Путина разгневалось на Меркель за бандервское приветствие "сбройлеров"

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 1 ноября, прибыла в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко, во время торжественной части встречи Меркель перекинулась с почетным президентским караулом фразами на украинском языке. Видео опубликовал телеканал «112 Украина». 

«Вітаю, воїни! (Приветствую, воины!)» ― обратилась Меркель к караулу. «Героям слава!» ― ответили те.

Фраза «Героям слава!» в ответ на приветствие «Слава Украине!» в сочетании с вытягиванием вверх правой руки была принята в качестве организационного пароля-приветствия для членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в России), сотрудничавших с нацистской Германией в период Второй мировой войны. 

В начале 1990-х приветствие начали использовать националистические политики на митингах и собраниях. В современной Украине лозунг стал популярен во время Евромайдана — протестных акций 2014 года, которые закончились сменой власти. 

В октябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции страны приветствие «Слава Украине! — Героям слава!».

В феврале нынешнего года Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и заявления о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой. 

От редакции: Вот когда уж точно не позавидуешь нашим отупевшим ниже уровня бульварщины таблоидам кремлёвского пула! Только же что они были на седьмом небе от того, что госпожа Меркель спросила у Путина про его высокочтимое сибирское пальто по-русски что-то... Ведь это был топ национальных новостей! Плевать, что газ наш вот-вот Турция и КНР начнут потреблять в такой скоростью, с какой хорошо бы потребляла родная индустрия. Плевать, что пенсионный возраст задрали выше подола... "Нашего" спросили по-нашему - ведь это какое уважение всея Европы! Встаём с колен!..

А тут - нате, удар от классика. Она, оказывается, и по-украински шпрехает. Даже по-бандеровски.

Может, и зигует?..

И снова плебейский восторг - только в других СМИ, киевского пула. А кремлёвские божью росу смысли с лица и уже плюются: ух, треклятый Евросодом!

И впрямь вспоминается тут, как встречали как раз те самые бандеровцы во Львове "Гитлера-визволителя" - с зигами, попутно прославляя и Петлюру. Мол, не зря погромы-то были, не зря - и тотчас они начались во Львове. Впрочем, о том писали мы, и не так давно. Никого ничему это, правда, не учит. Но перечитать не мешает.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1268 написал 01.11.2018 20:01
сколько миллионов славян уничтожили ЧК и НКВД в России до второй мировой ?
.
Как надо было звервствовать на Западной Украине войскам НКВД, чтобы обычные крестьяне пилили их комиссаров и чекистов на лесопилках?.
.
Пилили сионистов-извергов, они же комиссары?
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