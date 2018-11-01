Соловьёв хорошо сыграл в эфире сторожевого пса: аж покойную конституцию вспомнил...

Телеведущий Владимир Соловьев в радиопередаче "Вести FM" заявил, что журналисты радиостанции "Эхо Москвы" и Znak.com Александр Плющев и Екатерина Винокурова, а также оппозиционный политик Дмитрий Гудков ответственны за теракт в здании управления ФСБ по Архангельской области. Там взорвался смертник, которым оказался не исламист, а подросток-анархист.

С обличительной речи Соловьев начал эфир, едва успев поздороваться с радиослушателями. Он заявил, что пребывает "реально в бешенстве". "Ну, как их называть. Они же не люди, они крысы", - добавил ведущий.

"Это Вы сейчас о чем?" - недоуменно спросила его соведущая Анна Шафран. Соловьев пояснил, что говорит о теракте и тех, кто его комментирует.

"Вчера какой-то мерзавец ушел из жизни, подорвав себя… Мерзавец 17 лет. Он анархист. Какие стоят сразу вопли? Давай почитаем", - пояснил Соловьев, глядя на экран своего смартфона.

Первая претензия Соловьева к Винокуровой касалась размеров текста в ее колонке. "Удивительно, что они не могут писать малые тексты. Вот совсем", - посетовал ведущий.

Далее он принялся обличать Александра Плющева, назвав его "глупым человеком" и "потребителем газпромовских денег и денег налогоплательщиков". Процитировав одно предложение журналиста, в котором Плющев утверждал, что российские силовики "успешно борются только с теми радикалами, которых сами и создали", Соловьев, не вступая в заочную полемику, сразу возложил вину за теракт на упомянутых журналистов и Дмитрия Гудкова.

"То есть этот мерзавец (Плющев. - Прим. NEWSru.com) даже не понимает своей вины. Винокурова не понимает своей вины. Гудков не понимает своей вины", - заявил Соловьев. При этом он признал, что Гудков вообще не комментировал трагедию в Архангельске. "Не обратил внимания? Какая неприятность", - издевательски отметил Соловьев.

В ходе дальнейших "размышлений" вслух Соловьев сразу связал теракт в Архангельске с несанкционированной акцией в поддержку фигурантов дел об организациях "Сеть" и "Новое величие". Напомним, участники акции в Москве проводили ее у здания ФСБ. Соловьев убежден, что Винокурова, Плющев и Гудков эту акцию поддерживали. "Вы куда людей-то отправляли? Где проходила несанкционированная акция матерей? Это произошло не где-нибудь, а у здания ФСБ. Вы пошли в Москве в здание ФСБ, и этот дурак в Архангельске пошел в здание ФСБ. Вы хотите мне сказать, что это произошло случайно? Не чувствуете своей вины?", - гвоздит критиков власти Соловьев.

Александр Плющев на обвинения пропагандиста отреагировал с юмором, пишет Znak.com. По словам журналиста, Соловьев регулярно обвиняет его "в принципе во всем". "Еще совсем недавно, например, я был виноват в стрельбе в Керчи, потому что не давал ФСБ внедрять сотрудников в экстремистские группировки, угрожая массовыми акциями. Еще я на деньги "Газпрома" ругаю Путина. А на деньги немецких налогоплательщиков (DW) я финансирую Навального. Количество кейсов со мной у него ограничено, поэтому в отсутствие горячих новостей, он тасует заготовки, ну, а уж если что-нибудь вроде теракта, подтягивает мое скромное участие в ужасных событиях. Бедность разнообразия он пытается компенсировать обзывательствами, надо признать, по-детски милыми… Внешне это похоже на богослужение с поминовением, поэтому уже немножко на автомате", - написал Плющев в своем телеграм-канале.

По словам журналиста, ранее нападкам Соловьева также подвергалась журналистка Татьяна Фельгенгауэр, но "год назад - как отрубило". 23 октября 2017 года на Фельгенгауэр прямо в студии "Эха Москвы" было совершено покушение. Пытавшийся убить ее ножом Борис Гриц признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. После покушения на Фельгенгауэр именно Соловьева посчитали подстрекателем к таким нападениям на журналистов. Теперь затаивший обиду ведущий платит той же монетой при каждом удобном случае.

Напомним, поводом для очередных гневных реплик Соловьева стали события 31 октября в Архангельске. Там 17-летний студент политехнического колледжа пришел в здание регионального управления ФСБ, и на входе устроил взрыв. "Бомбист" скончался от полученных травм, еще три человека пострадали. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт, возбуждено уголовное дело.

Перед взрывом в телеграм-чате появилось сообщение. "Товарищи, сейчас в здании ФСБ г. Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны", - написал пользователь с именем "Валерьян Панов", на аватаре которого изображена эмблема немецкой леворадикальной группировки RAF ("Фракция красной армии"). Он добавил, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей".

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что молодой человек мог попасть под влияние внешних сил. Глава региона уточнил, что в растлении молодежи виновата оппозиция. "Молодежь вовлекают тусовкой, возможностью поругать, кого угодно и тебе за это ничего не будет, дискредитацией основополагающих основ нашего государства. Это деформирует сознание и наносит удар по неокрепшему разуму", - пояснил губернатор.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Вот про "дискредитацию основополагающих основ нашего государства" - хотелось бы попродробнее. Что миллионер и баловень кремлядей Соловьёв считает основополагащими основами государства (в котором он не родился - родился, как и я, в СССР, - но которому присягнул)? Они записаны в каком-либо документе, основополагающие основы? Если гоп-сподин (а вёл он себя в эфире именно как гопота - только мажорного издания) Соловьёв имеет в виду конституцию 1993-го года и зафиксированные в ней "основополагающие основы" - про святость частной собственности, то вот в том же самом документике, в конституции, значится и пенсионный возраст. И что сделал работодатель господина Соловьёва - даже не лично Путин, но весь правящий класс (в его, и правительства, и Госдуры лицах)? И работодатель сам недавно пулично растоптал эту самую конституцию - своей пенсионной реформой. Понимаете, господин миллионер? Так что пафос вашего высказывания смыт в кремлёвском унитазе, где теперь в самый раз печатать конституцию на туалетной бумаге! Ву компронэ, мсьё Трюлялёв? И привязать к теракту отчаявшегося одиночки можно хоть Гудкова, хоть Звонкова, хоть Колокольцева - но это вообще-то работа следственных органов. Правда, с недавних пор вседозволенность и богатство некоторых очень уж прокремлёвских журналюг сделала их охранителями силовигархии покруче силовиков и всех госорганов безопасности... Но это же надо как-то прятать, господа инфолакеи, - нельзя так скоро бежать впереди паровоза повизгивая (кстати, у Соловьёва это пародирование Жирика всегда прекрасно выходило) "падонки однозначно", когда ещё не вполне ясно профессиональным охранителям, кто окружал и вдохновлял архангельского анархошахида...