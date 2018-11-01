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Московский листок

Сотня камчатских рабочих бастует на золотоносном руднике Вексельберга

Опубликовано 01.11.2018 в разделе комментариев 0

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Сотня камчатских рабочих бастует на золотоносном руднике Вексельберга

Источник: РОТ-Фронт

На Аметистовом золоторудном месторождении на севере Камчатки уже несколько дней бастует около 100 рабочих. Причина — необоснованное завышение нормы выработки, срезание зарплат и угрозы увольнения. Трудовым конфликтом уже заинтересовалось управление Следственного Комитета по Камчатке. На текущий момент руководство рудника вместо переговоров старается запугать рабочих.

Проблемы начались после того, как исполнительным директором АО «Аметистовое» был назначен некто Антипин. Как сообщают рабочие, он задумал простые и эффективные манипуляции с нормой выработки. В вышестоящую организацию ООО «Интерминералс» был подан заведомо заниженный план выработки, а рабочим был спущен заведомо завышенный план. В результате по итогам отчётного периода руководство АО «Аметистовое» получает премию за перевыполнение плана (который был занижен) и «экономию ресурсов», а рабочие… лишаются значительной части премии за недовыполнение плана (который был завышен). 

Рабочие не стали терпеть и предупредили руководство о том, что если не вернут прежний размер зарплат и если не будет сделан перерасчёт, то работа будет прекращена. Руководство эти требования проигнорировало. Поэтому 29 октября водители и взрывники отказались выходить на работу. 30 октября на рудник прибыл генеральный директор и другие чиновники. Но переговоры провалились, поскольку менеджмент вместо возвращения зарплаты желает повесить на рабочих всю недостачу по плану добычи золота из-за забастовки.

Забастовка была объявлена «незаконной». Вмешательство Следственного Комитета России руководство рудника также толкует в свою пользу, а рабочих стараются запугать, чтобы они писали заявления «по собственному желанию». Отчасти эта тактика увенчалась успехом — семеро рабочих уволились. 

Из-за конфликта на руднике губернатор Камчатки Владимиру Илюхину пришлось прервать свой отпуск. Он вылетел на полуостров. Между тем, стало известно, что к забастовке рабочих АО «Аметистовое» могут присоединиться и их коллеги из АО «Камголд». 

Камчатские рудники принадлежат бизнес-группе «Ренова» и, следовательно, являются собственностью известного российского олигарха Виктора Вексельберга. Это долларовый миллиардер и его состояние непрерывно растёт. В мае 2018 года г-н Вексельберг представил правительству РФ план поддержки «Реновы», согласно которому бюджет нашей страны должен рефинансировать ему западные кредиты на сумму 820 млн евро. Повышения зарплат рабочих этим планом не предусмотрено. 

Отметим, что и на Украине в эти же дни проходит забастовка братьев по классу камчатских горняков. 

Две недели бастуют шахтеры в Лисичанске, требуя выплаты задолженности по заработной плате. Это время они находятся под землей. Люди, занятые такой опасной профессией, еще больше рискуют жизнью, чтобы обратить внимание на вопиющую несправедливость – трудясь в таких сложных условиях они не получают честно заработанное. Не могут кормить свои семьи. 

Состояние шахтеров предприятия «Лисичанскуголь», голодавших под землей в знак протеста против невыплаты зарплаты, настолько ухудшилось, что накануне их заменили добровольцы. Сама акция продолжается уже тринадцатые сутки – и теперь бастуют все шахты в Лисичанске.

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