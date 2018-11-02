Почему архангельский смертник не был и не мог быть коммунистом

Архангельского смертника, подорвавшего себя в здании ФСБ, СМИ сперва назвали «анархистом». А теперь в некоторых источниках его уже называют и «коммунистом».
Как коммунист, я хочу сказать: это – ложь. Этот человек не был коммунистом и не мог им быть. Почему? Да потому что коммунист – этот тот, кто борется за коммунизм. А то, что совершил архангельский подрывник – это не борьба. Это - бессмысленное, истерическое самоубийство. От него нет ни грамма пользы для рабочего класса. Оно ни на волос не приближает победу коммунизма.
Это - жест отчаяния. Коммунист же никогда не поддастся отчаянию. Он знает, что дело, за которое он борется - неизбежно победит.
Коммунист не позволит себе так преступно выбросить свою жизнь в помойку. Он дорожит ею, поскольку она нужна ему для борьбы за дело рабочего класса. И он использует ее для этой борьбы до конца. Если же ему придется погибнуть – то он и погибнуть постарается с максимальной пользой для дела. Он умрет так, чтобы его смерть послужила борьбе за коммунизм.
Но архангельский смертник поступил наоборот. За дело рабочего класса он не боролся, для победы коммунизма ничего не сделал. Все, на что его хватило – совершить жест отчаяния, бессмысленно подорвать себя.
Это не имеет ничего общего с коммунизмом, с борьбой за дело рабочего класса. Ровно наоборот. Подобные действия вредят коммунизму, и коммунисты всегда выступали против них. Например, в свое время большевики резко выступали против подобных действий эсеров - «социалистов-революционеров». (Потом, как известно, эти подчеркнутые «революционеры» стали яростными врагами пролетарской революции).
Большевики видели свою работу в том, чтобы просвещать рабочий класс идеями марксизма. Они воспитывали из его передовых представителей будущих рабочих вождей, которые завтра возглавят освободительную борьбу рабочего класса против самодержавия, а затем и против власти капитала. Большевики ковали руководящие кадры рабочего класса, создавали его боевой авангард. Они готовили штаб будущей революции.
А что делали эсеры? Они устраивали громкие террористические акты против высокопоставленных сановников и членов царской семьи. Каждый такой теракт становился сенсацией в среде образованной общественности. Мелкобуржуазных революционеров, студенчество и интеллигенцию – их деятельность эсеров сильно впечатляла. Однако это никак не влияло на трудящихся. Трудящихся очень слабо волновало, что вот убили очередного сановника или царского родственника. Они не понимали, за что и с какой целью его убили. Поэтому эти теракты никак не повышали сознательность рабочего класса, не готовили его к массовой организованной борьбе против самодержавия и власти капитала.
Эсеры избрали такой путь, который на самом деле не представлял никакой опасности для самодержавного строя.
Ибо только один путь мог привести к успеху, к свержению монархии – вести просветительскую работу среди рабочего класса и остальных трудящихся, повышать их сознательность. А то, что делали эсеры – было совершенно бесполезно. И, хотя многие из них проявляли при этом огромное мужество и самоотречение, выносили лишения и невзгоды, шли в тюрьмы и на виселицы – но, по сути, их жертвы оказывались напрасными. Более того, эсеры вредили делу революции. На их совести лежит то, что они самых лучших юношей и девушек, желающих служить народу, лучшую часть молодежи – толкали на бессмысленный, изживший себя путь одиночного террора, заставляли их идти на никому ненужные жертвы. А их силы могли бы послужить настоящему революционному делу, делу рабочего класса – ведь Ленин не единожды писал, что людей в рабочем движении не хватает, что наблюдается острая потребность в профессиональных революционерах.
Что-то подобное мы видим и теперь.
Власть буржуазии может уничтожить только рабочий класс во главе трудового народа. Но для того, чтобы рабочий класс это сделал, он должен вооружиться идеологией марксизма. А помочь ему вооружиться должна интеллигенция – потому что у рабочего класса из-за его положения в буржуазном обществе нет ни времени, ни сил заниматься наукой и вырабатывать идеологию.
Вот тут и нужна интеллигенция, и прежде всего – молодежь, самые лучшие, подвижнически настроенные молодые интеллигенты. Они должны посвятить свою жизнь просвещению рабочего класса, иначе говоря - стать его идеологами, его вождями.
И вот именно эту молодежь «левые», то есть, мелкая буржуазия с анархическим уклоном - КРАДЕТ у рабочего движения. Вместо того, чтобы эти молодые люди занялись делом – просвещали рабочий класс идеями марксизма – их толкают на заведомо ложный и бесполезный путь. Они либо устраивают дурацкие выходки, участвуют в потасовках с полицией - и потом ни за грош садятся в тюрьму. Либо же как этот молодой человек из Архангельска идут на самоубийство.
А рабочий класс остается без просветителей.
Значит – подобные движения отвлекают молодежь от настоящего революционного дела, помогают буржуазии оттягивать пролетарскую революцию и продлевать буржуазный строй. Они вредят делу коммунизма. Следовательно, ни эти движения не являются коммунистическими, ни те, кто совершает такие действия, не являются коммунистами.
***
Поэтому архангельский самоубийца – не коммунист, не сознательный представитель революционного пролетариата. Он – «левый», представитель анархической мелкой буржуазии. И действовал он так, как и положено мелкобуржуазному анархисту. Вместо того, чтобы бороться до конца, столько, сколько придется, несмотря ни на что, в любых условиях, просвещать пролетариат идеями марксизма – он путем взрыва покончил с собой, погиб бессмысленно, безо всякой пользы для дела рабочего класса.
Светослав>>>>> написал 02.11.2018 11:18
Я НИКОГДА НЕ БОРОЛСЯ С СССР И С САМОГО НАЧАЛА ПРЕКРАСНО ЗНАЛ и НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ, ЧТО США ВРАГ, А НЕ ПАРТНЕР...///
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Стесняюсь спросить: какие США были вашим врагом -- те, которые спасли десятки миллионов русских лапотников от голода при царе? Или те, которые спасли десятки миллионов русских лапотников от голода в 20-е годы? А может быть те, которые спасли Совок от разгрома своим бывшим лучшим другом Рейхом? Или те, которые создали Совку всю промышленность в 30-е годы?.. Или те, кто поставлял гуманитарные окорочка -- потому как в совковых магазинах было шаром покати?
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Вы таки определитесь.
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з.ы. если вы до сих пор не в курсе, ваш бог приказал вам не творить себе кумиров, правослабнутый на всю голову таваришь ))
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безыдейный написал 02.11.2018 11:10
Он умрет так, чтобы его смерть послужила борьбе за коммунизм.
Но архангельский смертник поступил наоборот. За дело рабочего класса он не боролся, для победы коммунизма ничего не сделал."
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Это общие фразы. С какого бодуна какая-то женщина решила, что дело рабочего класса - коммунизм? А у рабочих спросили, они тоже так думают? Наверное, нет. Еще классики марксизма отмечали, что максимум, что нужно рабочему классу - это трейд-юнион.
Коммунизм нужен самим коммунистам, как оправдание их активизма. Типа они заняты - строят коммунизм. То есть болтают, засерают мозги, кто неосторожно подставится и т.д
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Что будет, если коммунистка Снегирь, или Ольга Панеяд, или Роза Люксембург, или какой-нибудь ленин, сталин завтра придут к власти?
Поскольку они ни в чем, кроме лозунгов и "идеологии", не понимают, наступит хаос и разруха. Как на украине, где правят национал-социалисты.
Они будут бесноваться, обвинять в разрухе происки врагов, мировой и внутренней буржуазии, будут выдвигать несбыточные идеологические цели (построение коммунизма или построение нации), но дело не сдвинется.
Все разрушится, население сократится.
Но уйдут ли коммунисты от власти? Нет. На украине национал-социалисты не уходят от власти , несмотря на полный их провал.
Они будут править и при полном отсутствии населения.
Как? Как на украине - сдавая территорию и недвижимость в аренду (пользование) или продавая недвижимые объекты всем , кто пожелает (в основном иностранцам). А себе будут требовать какую-то плату от арендаторов, покупателей.
То есть превратятся в феодалов. Страна вернется в феодализм.
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Эта деградация и произошла - на украине, на территории бывшей РСФСР и в других республиках.
Если раньше власти в этих "республиках" обещали населению какое-то улучшение, просто нужно было немного потерпеть в "переходный период", то теперь ничего не обещают. Подразумевается, что дальше будет для населения только ухудшение , но сладкая жизнь для местных феодальных князьков, служащих западным богачам, останется.
Отменена пенсионная система, население облагают новыми налогами, поднимают тарифы на ЖКХ и цены.
Население просто тупо начали уничтожать. Феодалам оно не нужно - они производством не занимаются, а живут от того, что им отстегнут западные богачи. Население нужно, если нужны рабочие руки, а они не требуются. Значит, и население не требуется.
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Таким образом, я диагностирую переход постсоветского пространства в новое качественное состояние (что твой Гегель или К. Маркс) - в состояние полного постиндустриализма, то есть феодализма, а местами и рабовладельчества. Этот переход завершился везде, включая РФ.
У МЕНЯ КУМИР БОГ, .А У ВАС КУМИР САТАНА написал 02.11.2018 10:57
КАК И ОБЕЩАЛ я ПРОЧЕЛ ЭТО ПИСЬМО "Держишь ли ты камень с Марса?".
НО СОВЕСТЬ МЕНЯ НЕ МУЧАЕТ. СОВЕСТЬ МОЯ ЧИСТА. Я НИКОГДА НЕ БОРОЛСЯ С СССР И С САМОГО НАЧАЛА ПРЕКРАСНО ЗНАЛ и НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ, ЧТО США ВРАГ, А НЕ ПАРТНЕР.
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........"Держишь ли ты камень с Марса?" в Ярославле вскрыли капсулу из 1968 года
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Константин Юон. Комсомолки (фрагмент). 1926 Константин Юон. Комсомолки (фрагмент). 1926
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Капсулу, заложенную 25 октября 1968 года комсомольцами и молодежью ярославского завода "Свободный труд" (ныне ООО "Ярославская лакокрасочная компания"), вскрыли сегодня, спустя 50 лет, в ходе торжественного мероприятия, сообщает на своей странице в Facebook участник мероприятия Герман Харитонов.
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Послание было замуровано в подножии монумента в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, открытого на территории предприятия 25 октября 1968 г. в канун 50-летия ВЛКСМ. Тогда же был открыт заводской музей Боевой и Трудовой Славы.
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Вместе с посланием был также замурован контейнер со священной землей города-героя Волгограда, специально привезенной комсомольцами предприятия.
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Текст послания гласит:
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"Здравствуй, комсомолец 2018 года! Здравствуйте, удивительные умы! Здравствуй, племя молодое незнакомое!
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Из толщ минувшего века комсомол шестидесятых годов протягивает тебе свою руку. Как живешь, друг? Любишь ли нашу землю, нашу колыбель так, как любим ее мы? Держишь ли на ладони камень с Марса? Чем прославил свой древний город? Какие чудо-краски подарил Родине?
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Мы придем к коммунизму неизбежно, неминуемо, так говорил Ленин.
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730 фабрик и заводов построил наш комсомол лишь за последние четыре года. В двадцати двух городах зажег огни. Девяносто шесть ударных строек возглавил. В химии совершил такие открытия, которые под стать созданию космического корабля. Это ли не гордость наша?
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Вместе с этим письмом мы вручаем тебе бесценную реликвию— священную землю с Мамаева кургана, который является символом великого исторического подвига народа. Память об этом грозном времени всегда в наших сердцах. Наши парни достойно охраняют границы Отечества, берегут мирный труд народа.
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Завещаем тебе, комсомолия 2018 года, осуществить то, что не доделали мы. 2018 год. Серебро времени украсит головы многих из нас, а некоторые, может, не доживут до этих лет. Но помните: ваши деды и прадеды всегда с вами, и те тополя, что посажены на берегу Волги нашими руками, еще долго будут шуметь листвой и напоминать вам о комсомольцах шестидесятых годов.
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Придет время, и ваши руки построят новые заводы и вырастят новые тополя, среди вас вырастут новые герои труда, будут достигнуты новые, удивительные свершения.
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Вечной жизни тебе, комсомол!"
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Напомним, 29 октября 2018 года отмечается 100-летие создания Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) — молодежной общественно-политической организации.
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Решение о создании ВЛКСМ было принято на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, проходившем с 29 октября по 4 ноября 1918 года.
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..........Любишь ли нашу землю, нашу колыбель так, как любим ее мы?.......
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ПРО ВСЮ ЗЕМЛЮ НЕ ЗНАЮ. А ВОТ РОССИЮ НАДЕЮСЬ ЧТО ЛЮБЛЮ.
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Ты Россия Любовь моя!
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Два синонима у меня,
Повторяю день изо дня:
За победу Святая кровь
И Россия моя Любовь!
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Мне Россия Родная Мать,
Не оставить, не променять.
Посвящаю Тебе себя,
Присягаю Тебя любя!
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Вот исполнились времена
Ты Россия у нас одна.
На развилке крутых дорог,
Я с Тобою да видит Бог.
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Не оставлю Тебя одну
И свободу тебе верну,
От хулителей и врагов,
До христианских Твоих основ.
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Мне Россия мой Отчий дом,
Все что в сердце живет моем.
Все что помню и все окрест,
Купола и Иисуса крест.
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Мы же гибли с Тобой в бою,
Мы хранили Любовь свою.
И в тяжелые времена,
Как дыханье Ты мне нужна.
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Светочь русского бытия,
Ты Россия Любовь моя!
Не оставлю Тебя одну
И свободу Тебе верну!
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Печкин написал 02.11.2018 10:41
Светослав>>>>> написал 02.11.2018 10:22
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Пралльна, таварищь! Прочь айфоны и айпады! Жги пролетариат глаголом Гегеля и Фейербаха! ))
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