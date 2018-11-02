Почему архангельский смертник не был и не мог быть коммунистом

Архангельского смертника, подорвавшего себя в здании ФСБ, СМИ сперва назвали «анархистом». А теперь в некоторых источниках его уже называют и «коммунистом».

Как коммунист, я хочу сказать: это – ложь. Этот человек не был коммунистом и не мог им быть. Почему? Да потому что коммунист – этот тот, кто борется за коммунизм. А то, что совершил архангельский подрывник – это не борьба. Это - бессмысленное, истерическое самоубийство. От него нет ни грамма пользы для рабочего класса. Оно ни на волос не приближает победу коммунизма.

Это - жест отчаяния. Коммунист же никогда не поддастся отчаянию. Он знает, что дело, за которое он борется - неизбежно победит.

Коммунист не позволит себе так преступно выбросить свою жизнь в помойку. Он дорожит ею, поскольку она нужна ему для борьбы за дело рабочего класса. И он использует ее для этой борьбы до конца. Если же ему придется погибнуть – то он и погибнуть постарается с максимальной пользой для дела. Он умрет так, чтобы его смерть послужила борьбе за коммунизм.

Но архангельский смертник поступил наоборот. За дело рабочего класса он не боролся, для победы коммунизма ничего не сделал. Все, на что его хватило – совершить жест отчаяния, бессмысленно подорвать себя.

Это не имеет ничего общего с коммунизмом, с борьбой за дело рабочего класса. Ровно наоборот. Подобные действия вредят коммунизму, и коммунисты всегда выступали против них. Например, в свое время большевики резко выступали против подобных действий эсеров - «социалистов-революционеров». (Потом, как известно, эти подчеркнутые «революционеры» стали яростными врагами пролетарской революции).

Большевики видели свою работу в том, чтобы просвещать рабочий класс идеями марксизма. Они воспитывали из его передовых представителей будущих рабочих вождей, которые завтра возглавят освободительную борьбу рабочего класса против самодержавия, а затем и против власти капитала. Большевики ковали руководящие кадры рабочего класса, создавали его боевой авангард. Они готовили штаб будущей революции.

А что делали эсеры? Они устраивали громкие террористические акты против высокопоставленных сановников и членов царской семьи. Каждый такой теракт становился сенсацией в среде образованной общественности. Мелкобуржуазных революционеров, студенчество и интеллигенцию – их деятельность эсеров сильно впечатляла. Однако это никак не влияло на трудящихся. Трудящихся очень слабо волновало, что вот убили очередного сановника или царского родственника. Они не понимали, за что и с какой целью его убили. Поэтому эти теракты никак не повышали сознательность рабочего класса, не готовили его к массовой организованной борьбе против самодержавия и власти капитала.

Эсеры избрали такой путь, который на самом деле не представлял никакой опасности для самодержавного строя.

Ибо только один путь мог привести к успеху, к свержению монархии – вести просветительскую работу среди рабочего класса и остальных трудящихся, повышать их сознательность. А то, что делали эсеры – было совершенно бесполезно. И, хотя многие из них проявляли при этом огромное мужество и самоотречение, выносили лишения и невзгоды, шли в тюрьмы и на виселицы – но, по сути, их жертвы оказывались напрасными. Более того, эсеры вредили делу революции. На их совести лежит то, что они самых лучших юношей и девушек, желающих служить народу, лучшую часть молодежи – толкали на бессмысленный, изживший себя путь одиночного террора, заставляли их идти на никому ненужные жертвы. А их силы могли бы послужить настоящему революционному делу, делу рабочего класса – ведь Ленин не единожды писал, что людей в рабочем движении не хватает, что наблюдается острая потребность в профессиональных революционерах.

Что-то подобное мы видим и теперь.

Власть буржуазии может уничтожить только рабочий класс во главе трудового народа. Но для того, чтобы рабочий класс это сделал, он должен вооружиться идеологией марксизма. А помочь ему вооружиться должна интеллигенция – потому что у рабочего класса из-за его положения в буржуазном обществе нет ни времени, ни сил заниматься наукой и вырабатывать идеологию.

Вот тут и нужна интеллигенция, и прежде всего – молодежь, самые лучшие, подвижнически настроенные молодые интеллигенты. Они должны посвятить свою жизнь просвещению рабочего класса, иначе говоря - стать его идеологами, его вождями.

И вот именно эту молодежь «левые», то есть, мелкая буржуазия с анархическим уклоном - КРАДЕТ у рабочего движения. Вместо того, чтобы эти молодые люди занялись делом – просвещали рабочий класс идеями марксизма – их толкают на заведомо ложный и бесполезный путь. Они либо устраивают дурацкие выходки, участвуют в потасовках с полицией - и потом ни за грош садятся в тюрьму. Либо же как этот молодой человек из Архангельска идут на самоубийство.

А рабочий класс остается без просветителей.

Значит – подобные движения отвлекают молодежь от настоящего революционного дела, помогают буржуазии оттягивать пролетарскую революцию и продлевать буржуазный строй. Они вредят делу коммунизма. Следовательно, ни эти движения не являются коммунистическими, ни те, кто совершает такие действия, не являются коммунистами.

***

Поэтому архангельский самоубийца – не коммунист, не сознательный представитель революционного пролетариата. Он – «левый», представитель анархической мелкой буржуазии. И действовал он так, как и положено мелкобуржуазному анархисту. Вместо того, чтобы бороться до конца, столько, сколько придется, несмотря ни на что, в любых условиях, просвещать пролетариат идеями марксизма – он путем взрыва покончил с собой, погиб бессмысленно, безо всякой пользы для дела рабочего класса.