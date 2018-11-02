Грудинин, дай миллиард!

ЗАО «Совхоз им. Ленина» подал иск к директору предприятия Павлу Грудинину. Сумма требований составляет 1,09 млрд руб., говорится в картотеке подмосковного арбитражного суда.

В марте текущего года акционеры «Совхоза» выиграли иск к господину Грудинину о возврате в собственность совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 млрд руб. Павла Грудинина обязали вернуть землю.

Павел Грудинин заявил, что не знал о поданном к нему иске от предприятия на 1 млрд рублей: «Совхоз имени Ленина» — это я, я исполнительный директор», - заявил он.

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После драки обычно кулаками не машут, а тут уже скоро год, как Грудинин показательно и старательно продул президентские выборы Путину. После выборов Грудинин не стал продолжать "движение вверх", хотя вроде бы обещал выступить как минимум на губернаторских выборах в Подмосковье. Собственно, пардону Грудинин запросил уже на встрече с Путиным по случаю его победы, мол, прекратите дела и проверки, буду вести себя соответственно...

Но, как видим, договоренности с кремлем редко стоят бумаги, на которой записаны. А уж если заключались устно... Ухо, как говорится, к делу не пришьешь.

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Я бы обратил внимание на фразу: "Совхоз имени Ленина — это я". Ну прям Людовик... А ведь до сих пор продолжают говорить, что совхоз - это не ЗАО, в котором Грудинину прямо и опосредованно принадлежит контрольный пакет, а чуть ли не социалистическое предприятие. Кнечно, кому-то хочется верить в социализм под боком и клубничку по 100 рублей, но увы, чудес не бывает - и совхоз акционерный, с крепким хозяином и швейцарским банком, и клубничка еще о прошлом годе была по 350... А капитализм - это такая система, в которой одни хищники рвут добычу и других, вот у "Палниколаича имени Ленина" и вырывают прямо изо рта ставшие уже привычными куски.

Впрочем, миллиардов у него много. Может, пересидит, отползет на малых вистах...

А.Б.