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Московский листок

Грудинин, дай миллиард!

Опубликовано 02.11.2018 в разделе комментариев 4

кпрф грудинин
Грудинин, дай миллиард!

ЗАО «Совхоз им. Ленина» подал иск к директору предприятия Павлу Грудинину. Сумма требований составляет 1,09 млрд руб., говорится в картотеке подмосковного арбитражного суда. 

В марте текущего года акционеры «Совхоза» выиграли иск к господину Грудинину о возврате в собственность совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 млрд руб. Павла Грудинина обязали вернуть землю.

Павел Грудинин заявил, что не знал о поданном к нему иске от предприятия на 1 млрд рублей: «Совхоз имени Ленина» — это я, я исполнительный директор», - заявил он.

***

После драки обычно кулаками не машут, а тут уже скоро год, как Грудинин показательно и старательно продул президентские выборы Путину. После выборов Грудинин не стал продолжать "движение вверх", хотя вроде бы обещал выступить как минимум на губернаторских выборах в Подмосковье. Собственно, пардону Грудинин запросил уже на встрече с Путиным по случаю его победы, мол, прекратите дела и проверки, буду вести себя соответственно...

Но, как видим, договоренности с кремлем редко стоят бумаги, на которой записаны. А уж если заключались устно... Ухо, как говорится, к делу не пришьешь.

***

Я бы обратил внимание на фразу: "Совхоз имени Ленина — это я". Ну прям Людовик... А ведь до сих пор продолжают говорить, что совхоз - это не ЗАО, в котором Грудинину прямо и опосредованно принадлежит контрольный пакет, а чуть ли не социалистическое предприятие. Кнечно, кому-то хочется верить в социализм под боком и клубничку по 100 рублей, но увы, чудес не бывает - и совхоз акционерный, с крепким хозяином и швейцарским банком, и клубничка еще о прошлом годе была по 350... А капитализм - это такая система, в которой одни хищники рвут добычу и других, вот у "Палниколаича имени Ленина" и вырывают прямо изо рта ставшие уже привычными куски.

Впрочем, миллиардов у него много. Может, пересидит, отползет на малых вистах...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Грудинин старательно продул президентские выборы Путину
Цирк марионеток написал 02.11.2018 04:30
RE: Грудинин показательно и старательно продул президентские выборы Путину
-
- Цирк марионеток!Хорошо, что у главного персонажа есть верные друзья, которые всегда поддержат и помогут....
Но, как видим, договоренности с кремлем редко стоят бумаги, на которой записаны. А уж если заключались устно... - Вот то-то и есть правда - кремлю верить нельзя - обычная практика этой публики - попользовались и выбросили как половую тряпку.
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не, не людовик.
HATE написал 02.11.2018 04:10
- руссо?
- руссо, руссо, руссо.
- михаил светлоф?
- михаил светлов - это я, я, я.
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(без названия)
так то... написал 02.11.2018 03:13
это своеобразная месть за второе место в президентских выборах??
и урок другим независимым кандидатам,попытавшимся победить солцеликого...
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Говорила баба делу - Я в америку уеду! Ах ты ж старая -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!!Q-TOT-Q!JAVSHBOG!!!& написал 02.11.2018 02:59
- Таки мутная история... То таки да...
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