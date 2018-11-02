Металлурги ЛНР тоже оказались под санкциями

Власти Украины арестовали в порту Мариуполя либерийское судно, на борту которого находилась продукция металлургического завода, расположенного на территории ЛНР. Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал произошедшее "украинским ответом на российские санкции". При этом арестованное судно шло с грузом в Бельгию, и заходило ранее в российский порт.

Как написал Луценко на своей страничке в Facebook, арестовано более трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Предприятие расположено на территории, которую контролируют пророссийские вооруженные формирования, воюющие под флагом ЛНР.

Судя по опубликованным Луценко фотографиям, в порту Мариуполя был задержан сухогруз Comet, перевозивший листы металла. Генпрокурор добавил, что судно плавает под флагом Либерии и направлялось из "российского порта" в Бельгию.

Луценко добавил, что причастные к перевозке лица будут привлечены к ответственности за финансирование терроризма (ст. 258-5 УК Украины). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы, если преступление совершила группа людей или причинен ущерб в особо крупном размере.

По данным портала Marine Traffic, отслеживающего передвижения кораблей, в Мариуполе действительно находится сухогруз Comet, следующий под флагом Либерии. Этот корабль плыл в Антверпен, согласно информации портала Vessel Finder. В порт Мариуполя он зашел 28 октября. До этого, по данным сайта, корабль стоял в порту Темрюк Краснодарского края России, сообщает РБК.

"Наш ответ санкциям", - написал генпрокурор Украины, решив увязать арест луганского металла с объявленными в четверг российскими контрсанкциями.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины. Они распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

Санкции распространяются на судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва, крупных украинских предпринимателей, чиновников администрации президента Украины, руководителей органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридических лиц контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В частности, ограничения коснутся депутата Антон Геращенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, бывшего главы меджлиса крымских татар Мустафы Джемилева, главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса и сына президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Алексея Порошенко. Под ограничения (заморозку безналичных средств и имущества на территории России, запрет на вывод денег из страны) попал и Юрий Луценко.

На Украине российские контрсанкции назвали "очередным фактом агрессии".

Алчевский металлургический комбинат, продукцию которого перевозило судно Comet, производит чугун, шпак, слябы, доменный кокс и другую металлургическую и химическую продукцию. В феврале 2017 года предприятие остановило свою работу, в декабре и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что комбинат был снова запущен.

От редакции: Вот так, косвенно, узнаёшь, что хоть что-то в ЛНР работает, и это вселяет надежды. Алчевск (правильное, советское название - Коммунарск) это же сердце ЛНР, и если там функционирует такой завод, работает на экспорт - так это прекрасно! Значит, есть работа у замляков товарища Мозгового, и значит, есть, где ремонтировать военну технику в случае необходимости.

А что в Бельгию аж шла продукция, тоже радует. Евросоюз же - а Украина евроинтегрируется. Правда, вот вопрос - не осталось ли там лапы "Ахметки"... Но это вряд ли, как говорил товарищ Сухов, он же теперь под санкциями и в РФ. Буржуи изворотливы, конечно, но вряд ли бы Украина стала со своей стороны препятстсвовать экспорту ахметкиной продукции, так что по всем признакам - хороший завод. Однако без сбыта ему тоже будет нехорошо. Вот и работай в таких условиях...

Д.Ч.