В изнасилование дочки крупного силовика в Башкирии - не верю

Страсти нагнетаются с каждым часом. Скандал уже дошел до Москвы и в Уфу за подробностями отправлена оперативная группа центрального аппарата МВД. Что известно?

Будто 51-летний начальник миграционного райотдела полиции «всю ночь» насиловал в своем кабинете 23-летнюю подчиненную-дознавателя. В перерывах ему помогали двое офицеров - тоже подчиненных, но не совсем прямых.

А дальше каждый портал смакует подробностей в меру своей фантазии. «Напали», «издевались…».

Всегда в таких случаях стараюсь - и вам советую - ставить себя на место гл.действующего лица.

Допустим, в ночь на 30 октября я надумал овладеть своей подчинённой, что, возможно, проделывал уже не раз. Что бы я ей сказал?

- А вас, Гюльчатай, я попрошу сегодня остаться.

Начал бы я при этом звать помощников и напиваться до поросячьего визга? Не думаю. Это, во-первых.

Во-вторых, 50 лет - это, простите, не тот возраст, чтобы «всю ночь». Тут нужен, как поет проф.Лединский, «между первой и второй перерывчик небольшой».

В-третьих, стал бы я вообще насиловать подчиненную, зная, что у нее такой высокопоставленный папаша в конкурирующей фирме? Целый зам.начальника управления Росгвардии по Башкирии. Который, возможно, и просил меня взять ее к себе на службу. Да ни в жисть!

В-четвертых, почему-то ни одно информагентство не сообщает, подтвердили ли медики и криминалисты факт изнасилования. Это делается сразу.

Если указанная подчиненная зело сопротивлялась и кричала «всю ночь», у них на лицах должны быть царапины, на руках укусы, а под ее ногтями - частицы их кожи с кровью.

Должны быть также порваны одежда и белье - вы знаете, какое. Должны быть и другие вещдоки активного сопротивления.

Пока медики этого не подтвердят - тем более не поверю.

В-пятых, если дочурка «после отбоя» не пришла с работы, ее высокопоставленный папаша должен был поднять по тревоге весь личный состав.

Обзвониться и выслать за ней машину со спецназом в тот миграционный райотдел. Утроить там показательный шмон. Руки за голову и все на пол. Гвардейцы же кардинала!

Почему же вдруг такой секс-скандал на всю Россию и… плохо состряпанная плаксивая история надругательства начальника над подчиненной прямо на рабочем месте? Попробую высказать свою версию. Версию.

11 октября президентом Путиным был направлен руководить Башкирией испытанный кремлевский кадр Радий Хабиров.

В свое время он работал у него в администрации зам.начальника Управления внутренней политики. Потом его бросили к нам - назначили главой Красногорского округа Подмосковья.

Все лето он активно вел аккаунт «ВКонтакте». Накануне губернаторских выборов «папенькиного сынка» Воробьева 8 сентября всем хорошо и много обещал.

Нашей архангельской школе им. А.Н.Косыгина, например, пообещал пристройку для продленки, которую учителя и родители просят… 20 лет. За счет приезжих школа переполнена в 4 раза сверх всяких нормативов. Пересказывать все теперь нет смысла.

Полагаю, что для завоевания доверия избирателей Башкирии г-ну выдвиженцу нужен хороший повод почистить верхушку и всю систему республиканского МВД. Согласитесь, в народе такое всегда приветствуется.

И повод, похоже, представился…