Был ли СССР раем на земле?

В последнее время в соцсетях зачастили выкладывать подборки мрачных фотографий из СССР, которые ненавязчиво намекают, что СССР, мол, являлся настоящим адом на земле. Однако те, кто этим занимается, сами не ведают, что творят.

А что же они творят? Попробую объяснить на примерах. В 1917 году жители России в своей массе совсем и знать не знали, кто такие большевики. Их и было-то в Феврале какие-то 24 тысячи на 150-миллионную страну — по сути, крохотная горстка, песчинка в море. Но в какой-то момент буржуазная печать как с цепи сорвалась и принялась дружно на все лады клеймить и проклинать большевиков. Первое время народ доверчиво слушал, но потом встрепенулся: если ОНИ так не любят большевиков, то, значит, это что-то явно хорошее!

Как писал об этом В. И. Ленин: "Они "пересолили". Миллионы экземпляров буржуазных газет, на все лады кричащие против большевиков, помогли втянуть массы в оценку большевизма...". "Таким образом они всколыхнули слои пролетариата и заставили их думать, что если так травят большевиков, значит, это что-нибудь хорошее".

В годы перестройки всё это один в один повторилось с разоблачением Сталина.

Сейчас мало кто вспоминает, что году в 1989 рейтинг Сталина в народе был чрезвычайно низок, колебался где-то на уровне статистической погрешности, сталинистов днём с огнём было не сыскать. Даже будущие сталинисты, такие, как Нина Андреева, на словах его всё-таки критиковали. Но потом либеральная критика Сталина стала делать своё дело. Чем больше буржуазная печать на все голоса и лады разоблачала и клеймила тирана и деспота, тем больше в народе пробуждалось сомнение: если ОНИ так его не любят, значит, наверное, он был не так уж и плох! Зримый итог этого мы наблюдаем сегодня: в декабре и марте могила Сталина на Красной площади покрывается густым ковром из живых гвоздик...

Теперь буржуазная пресса взялась за СССР. Ага, ага. Трудитесь, господа антикоммунисты, трудитесь, работайте, не покладая рук. Разоблачайте и клеймите, проклинайте на все корки несносную жизнь в СССР, нестерпимые советские порядки. Чем больше вы строчите свои разоблачительные тексты, тем больше люди будут уверяться, что СССР был подлинным раем на земле. Никто их в этом не убедит так хорошо, как вы. Нам, левым и красным, для этого даже почти и делать ничего не надо: вы всё сделаете за нас, своей глупой ненавистью и неуёмным антикоммунистическим зудом.

Многие из ныне живущих не застали СССР, и им трудно судить, хорош он был или плох. Но вас-то они застали и отлично видят, что вы собой представляете. И то, что вы им пытаетесь внушить, воспринимается ими "от противного".

Мы-то знаем, что у СССР были недостатки и проблемы, и часто весьма серьёзные. Но скоро люди и слушать нас об этом не захотят, и никогда в жизни этому не поверят: СССР предстанет в их глазах абсолютным, безупречным сияющим раем, без малейшего изъяна!

Так что ответ на вопрос, заданный в заголовке, простой.

Был ли СССР раем на земле?

Не был.

Но будет. :)