Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Был ли СССР раем на земле?

Опубликовано 03.11.2018 автором в разделе комментариев 3

сталин экономика
Был ли СССР раем на земле?

В последнее время в соцсетях зачастили выкладывать подборки мрачных фотографий из СССР, которые ненавязчиво намекают, что СССР, мол, являлся настоящим адом на земле. Однако те, кто этим занимается, сами не ведают, что творят.

А что же они творят? Попробую объяснить на примерах. В 1917 году жители России в своей массе совсем и знать не знали, кто такие большевики. Их и было-то в Феврале какие-то 24 тысячи на 150-миллионную страну — по сути, крохотная горстка, песчинка в море. Но в какой-то момент буржуазная печать как с цепи сорвалась и принялась дружно на все лады клеймить и проклинать большевиков. Первое время народ доверчиво слушал, но потом встрепенулся: если ОНИ так не любят большевиков, то, значит, это что-то явно хорошее!

Как писал об этом В. И. Ленин: "Они "пересолили". Миллионы экземпляров буржуазных газет, на все лады кричащие против большевиков, помогли втянуть массы в оценку большевизма...". "Таким образом они всколыхнули слои пролетариата и заставили их думать, что если так травят большевиков, значит, это что-нибудь хорошее".

В годы перестройки всё это один в один повторилось с разоблачением Сталина.

Сейчас мало кто вспоминает, что году в 1989 рейтинг Сталина в народе был чрезвычайно низок, колебался где-то на уровне статистической погрешности, сталинистов днём с огнём было не сыскать. Даже будущие сталинисты, такие, как Нина Андреева, на словах его всё-таки критиковали. Но потом либеральная критика Сталина стала делать своё дело. Чем больше буржуазная печать на все голоса и лады разоблачала и клеймила тирана и деспота, тем больше в народе пробуждалось сомнение: если ОНИ так его не любят, значит, наверное, он был не так уж и плох! Зримый итог этого мы наблюдаем сегодня: в декабре и марте могила Сталина на Красной площади покрывается густым ковром из живых гвоздик...

Теперь буржуазная пресса взялась за СССР. Ага, ага. Трудитесь, господа антикоммунисты, трудитесь, работайте, не покладая рук. Разоблачайте и клеймите, проклинайте на все корки несносную жизнь в СССР, нестерпимые советские порядки. Чем больше вы строчите свои разоблачительные тексты, тем больше люди будут уверяться, что СССР был подлинным раем на земле. Никто их в этом не убедит так хорошо, как вы. Нам, левым и красным, для этого даже почти и делать ничего не надо: вы всё сделаете за нас, своей глупой ненавистью и неуёмным антикоммунистическим зудом.

Многие из ныне живущих не застали СССР, и им трудно судить, хорош он был или плох. Но вас-то они застали и отлично видят, что вы собой представляете. И то, что вы им пытаетесь внушить, воспринимается ими "от противного".

Мы-то знаем, что у СССР были недостатки и проблемы, и часто весьма серьёзные. Но скоро люди и слушать нас об этом не захотят, и никогда в жизни этому не поверят: СССР предстанет в их глазах абсолютным, безупречным сияющим раем, без малейшего изъяна!

Так что ответ на вопрос, заданный в заголовке, простой.

Был ли СССР раем на земле?

Не был.

Но будет. :)



Рейтинг:   4.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Гуталин
Komodd написал 03.11.2018 03:01
" .....А самые ярые просоветчики - это или старичье, хорошо помнящее, что было задолго до горбачевщины...."
-------------------------------
Я вот из тех, кто " старичье ".В принципе, совок не был раем на земле, он был терпим населением.Вот чего не могу простить - это повального дефицита и железного занавеса на границе. Еще всеобщего воровства КАЖДЫМ на своем рабочем месте. Это хорошо иллюстрирует мультик про Простоквашено, когда кот Матроскин говорит кому - то: " У него дядя работает на гуталиновой фабрике. У него этого гуталина - завались !" Вот каждый тащил свой гуталин со своего рабочего места.
Ответить
Половина греков - фаши! Половина - вроде наши! Кто там тот, а кто - не тот - Лихорадка разберет!
!!!!TOT!Q!-VCEHONBOG!!!&&& написал 03.11.2018 02:55
"В последнее время в соцсетях зачастили выкладывать подборки мрачных фотографий из СССР, которые ненавязчиво намекают, что СССР, мол, являлся настоящим адом на земле. "
- Таки для ублюдков, которые были глупыми и показывали в явном виде свою ублюдочность - таки он и был адом, для нормальных таки людей он был нормальной страной, а для умных и хитрых ублюдков - таки он был вполне приемлем - таки они маскировались и гадили из-за угла! То таки да!
Хотя, если разобраться... Таки за 70 лет яхту абрамовичу построить не смогли... То таки да...
Ответить
Все познается в сравнении.
Истинный написал 03.11.2018 02:15
В наше время самые ярые антисоветчики - это те, которые застали горбачевщину и помнят ее очереди, талоны и дефицит; но не застали более ранних эпох и потому не помнят их.
А самые ярые просоветчики - это или старичье, хорошо помнящее, что было задолго до горбачевщины, или карасня, вовсе не заставшая горбачевщину.
Это, между прочим, похоже на отношение к сталинской эпохе при Брежневе - тогда тоже ностальгировали или пожившие при Сталине старикашки, или не заставшие хрущевщины малолетки.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
01.11.2018
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
01.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Десятки бастующих уволены за требование повышения зарплаты (2)
Анатолий Баранов: Обезьяна с гранатой всегда опасна (1)
Виктор Тюлькин: Нам логичнее нести булыжник к броневику Ленина (1)
Был ли СССР раем на земле? (3)
Эксперт, изучавший частные войска силовигархии, взят под стражу (0)
В ПМР коммунистов сажают за слова, как и раньше, и очень надолго (2)
От надбавок готовы отказаться лишь шесть думаков (3)
"Как фанера над Парижем": русский воздух для Air France оказался непроходим (2)
Разорённый буржуазным государством Центр Хруничева "поставили на счётчик" (4)
Москва - "большой стерилизатор" населения (50)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Партия Дела сливаться не намерена!
Максим Калашников Максим Калашников: Любить Кремль лучше из Италии
Максим Калашников Максим Калашников: Любить Кремль лучше из Италии. И новости "незалежной"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мамка Германия
Дарья Митина Дарья Митина: Из кoмментoв
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss