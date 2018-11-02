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Московский листок

Минфин потребовал от региональных мытарей активнее взимать "налог на труд"

Опубликовано 02.11.2018 в разделе комментариев 0

регионы кризис минфин мигранты сырьеваяимперия
Минфин потребовал от региональных мытарей активнее взимать "налог на труд"

Министерство финансов РФ опубликовало на своем сайте письмо, в котором дало "методические рекомендации органам исполнительной власти и местного самоуправления субъектов России". Цель документа - увеличение доходов регионов путем роста экономического и налогового потенциалов. 

Письмо разработано на примере 10 пилотных субъектов РФ - Московской, Белгородской, Саратовской, Свердловской, Ярославской, Курганской областей, Дагестана, Мордовии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии. 

Для повышения доходной базы Минфин предлагает регионам активизировать работу по легализации мигрантов, работающих без необходимого на это разрешения. Это, по идее чиновников, увеличит сборы по НДФЛ и страховым выплатам. Кроме того, министерство рекомендует тщательнее выявлять случаи сдачи в аренду жилья без заключения договоров аренды и уплаты налога. Для этого в регионах нужно чаще проводить рейды по квартирам. 

Ведомство советует более активно выявлять незарегистрированные средства водного транспорта и взимать с них налог, развивать систему видеофиксации нарушения правил дорожного движения, а также систему платных парковок и платных автодорог. Росту доходности регионов поможет и повышение ставок транспортного налога для мощных, дорогих и элитных автомобилей. 

Также чиновники советуют регионам чаще реализовывать проекты, частично финансируемые за счет добровольных пожертвований граждан. Помимо этого регионам предлагают установить единые нормативы отчислений от налогов в местные бюджеты. 

Один из пунктов для увеличения доходов бюджета предполагает "активизацию работы по проверке соответствия фактического использования земельных участков разрешенным видам использования, а также выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения". 

Специалисты Минфина также советуют приглядеться к мерам по совершенствованию подходов к межбюджетному регулированию на региональном уровне. Для этого руководству субъектов федерации нужно стимулировать органы местного самоуправления к увеличению доходной базы региональных бюджетов с помощью составления соответствующих рейтингов. 

Этому также, полагают в ведомстве, поможет увеличение нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов в местные бюджеты и совершенствование системы стимулов для местных властей к увеличению налоговых доходов от источников на своей территории. 

Реализация в регионах таких рекомендаций, подчеркивают чиновники, позволит улучшить организацию работы с муниципальными образованиями по достижению показателей экономического развития субъекта федерации в рамках исполнения его консолидированного бюджета. 

Ранее в октябре комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложил создать в регионах "бюджеты развития" по типу резервных или дорожных фондов, отмечает "Коммерсант". 

В середине сентября Минэкономики дало прогноз о том, что более половины суммарного объема валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году обеспечат десять российских регионов. Это, по мнению ведомства, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан и Башкирия.

От редакции: Что такое легализация мигрантов? Это частичное лишение их того "нала", который они и приехали зарабатывать в РФ. Это дальнейшее, планомерное наступление российской буржуазии на советских трудящихся (рабочим классом это разбитое войско не назовёшь), которые из деиндустриализированных республик и регионов стягиваются туда, где ещё есть хоть какая-нибудь работа. В том же Томске, например, процесс "легализации" вызвал в начале текущего года серьёзные столкновения - "легализаторам" пришлось вызывать ОМОН и Росгвардию, подавлять "инородцев"... 

В Москве и области - процесс обирания этих заведомо беднейших, обездоленных слоёв (вынужденных снимать жильё, ютиться целыми семьями в одной комнате - коммуналки в столице востребованы уже этим "поколением") налажен образцово. В год "казна" федералов получает единоразово 14 тысяч и ещё по 4 тысячи ежемесячно с каждого работающего по лицензии (по патенту) трудового мигранта. Неплохой бизнес? И плевать этим мытарям, что на родине мигрантов царит неофеодализм и разруха, что не так давно они, "клетчатые воротнички", были согражданами обираемых ими трудящихся в границах СССР, и никакого права ничего взимать с них не имели. А теперь - имеют, служат новому, буржуйскому отечеству.

Ужесточение миграционного (точнее - налогового в этой сфере) режима точно повлечёт сейчас за собой и локальные восстания (которые в СМИ будут выдавать за национально- и даже националистически-мотивированные), и рост криминогенной обстановки, поскольку никуда, кроме как в преступность, при повышении федерального "налога на труд" мигрантам-гастарбайтерам не уйти, ведь у них не будет средств даже уехать на родину... Пенсионная реформа была ударом по оседлым трудящимся, этот же, не менее классово враждебный всем постсоветским трудящимся удар - нанесён уже по мобильным, по молодым, ещё полным сил и навыков, которые работают не ради пенсии, а чтобы прокормить семьи днём сегодняшним, завтра для них вообще не существует. 

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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