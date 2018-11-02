Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Москва - "большой стерилизатор" населения

Опубликовано 02.11.2018 в разделе комментариев 3

москва собянин брак население
Москва - "большой стерилизатор" населения

Больше 66 тысяч пар зарегистрировали отношения в российской столице с января по сентябрь 2018 года. Кроме этого, за указанный период зарегистрировали почти 34 тысячи разводов.

Ну что ж, займемся "высшей арифметикой".

То, что на два заключенных брака приходится по одному разводу - это теперь обычное дело, ничего особенного. 

Меня волнует соотношение браков к общему числу населения. Если 66 тысяч браков заключено за 9 месяцев, несложно подсчитать, что за год будет тысяч около 90, не больше.

А в Москве проживает 12,5 миллионов граждан. То есть чтобы переженить всех, потребуется такими темпами 70 лет! Но до 18 лет в брак как правило не вступают, так что для того, чтобы каждый москвич имел шанс хоть раз, да обжениться, нужно жить в среднем 88 лет. Тогда хоть под самую старость удастся поносить на пальце колечко...

В реальности же москвичи, конечно, далеко не всегда женятся. Попасть в данную статистику, реально имеет шанс в лучшем случае половина столичных жителей. Причем из них половина, благодаря числу разводов, все равно останется безбрачной.

Еще раз повторю - лишь четверть москвичей по статистике имеет шанс прожить в браке свою жизнь. 

В реальности еще меньше - часть женившихся в Москве совсем не москвичи, то есть не входят в общие 12,5 миллионов горожан. Часть женятся по второму-третьему разу...

В общем, кризис семьи и брака в буржуазном обществе - налицо. Можете признавать, можете не признавать, а статистика вещь упрямая. 

Можно, конечно, валить все на нетрадиционные сексуальные отношения, но три четверти населения Москвы к таковым относиться не могут. Можно даже разрешить гомосексуальным парам вступать в брак - на статистике это почти никак не отразится.

Вопрос - зачем сегодняшним мужчинам и женщинам нужно ходить в ЗАГС? Кроме регистрации имущественных отношений, по сути, незачем. 

Кстати, еще нюанс: по данным последней переписи, в Москве проживает 46,3% мужчин и 53,7% женщин. 6,4 процента дам - "лишние"! Это, конечно, отражает более раннюю смертность среди мужчин, но куда все же девать этот избыток женщин? Разрешить вступать в сугубо "дамский" брак? Узаконить брак с числом участников более двух? Пропагандировать женский онанизм? Арифметически задачка при заданных условиях решения точно не имеет...

А поскольку Москва из года в год демонстрирует отрицательный естественный прирост населения, то такая брачно-семейная ситуация явно делает из столицы "большой стерилизатор", причем безо всякого медицинского вмешательства, чисто социальными методами.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Считать нужно правильно.
хаха написал 02.11.2018 12:35
А что неправильно? 90 тысяч пар - это и есть 180 тысяч горожан.
Ответить
Да здравствует Мировая Коммунистическая рволюция!!!
Финни написал 02.11.2018 12:12
Разве только Москва? Любой крупный мегаполис-это "большой стерилизатор" населения.Все прогрессивное Человечество-эта угроза для криминальной фашистской диктатуры богатых психопатов,которые составляют абсолютное меньшинство населения планеты Земля.Социал-дарвинизм-банкрот.Упор делается исключительно на голимую силу.Любые "консервы"-это стратегия нулевого роста и биологическое производство бесправных рабов.Увеличение смертности и сознательный отказ от рождения потомства означает крах "элитарного общества".Построить "Элизиум" не получится.Жизнь дышит через нас.Будущее Человечества однозначно за Коммунизмом.
Ответить
Считать нужно правильно.
Калькулятор написал 02.11.2018 12:06
Сейчас получается, что за год 180 тыс. горожан вступили в брак. Это чуть больше 1%. О чем говорим? В год в загс ходят меньше народу, чем на футбол в хреновый год.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
Террор и юные смертники: продолжение Керчи
01.11.2018
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
Руководитель Росгвардии поет на концерте к 8 марта
01.11.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Москва - "большой стерилизатор" населения (3)
Коломойский не попал под российские санкции как бизнес-партнёр Собянина (3)
В изнасилование дочки крупного силовика в Башкирии - не верю (2)
Минфин потребовал от региональных мытарей активнее взимать "налог на труд" (0)
Какой клад ГБУ "Жилищник" зарывает под столичными деревьями? (0)
Почему архангельский смертник не был и не мог быть коммунистом (14)
Металлурги ЛНР тоже оказались под санкциями (1)
Грудинин, дай миллиард! (7)
Политическое шоу стремительно перерастает в цирковую буффонаду с участием высших чиновников (10)
Сотня камчатских рабочих бастует на золотоносном руднике Вексельберга (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Большая столичная кастрация
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Сдувшегося Грудинина продолжают унасекомливать. Уже даже жалко
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Россия остается страной социалистической
Максим Калашников Максим Калашников: С.Серебряков: нужно не вешаться, а вести индустриализацию!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss