Москва - "большой стерилизатор" населения

Больше 66 тысяч пар зарегистрировали отношения в российской столице с января по сентябрь 2018 года. Кроме этого, за указанный период зарегистрировали почти 34 тысячи разводов.

Ну что ж, займемся "высшей арифметикой".

То, что на два заключенных брака приходится по одному разводу - это теперь обычное дело, ничего особенного.

Меня волнует соотношение браков к общему числу населения. Если 66 тысяч браков заключено за 9 месяцев, несложно подсчитать, что за год будет тысяч около 90, не больше.

А в Москве проживает 12,5 миллионов граждан. То есть чтобы переженить всех, потребуется такими темпами 70 лет! Но до 18 лет в брак как правило не вступают, так что для того, чтобы каждый москвич имел шанс хоть раз, да обжениться, нужно жить в среднем 88 лет. Тогда хоть под самую старость удастся поносить на пальце колечко...

В реальности же москвичи, конечно, далеко не всегда женятся. Попасть в данную статистику, реально имеет шанс в лучшем случае половина столичных жителей. Причем из них половина, благодаря числу разводов, все равно останется безбрачной.

Еще раз повторю - лишь четверть москвичей по статистике имеет шанс прожить в браке свою жизнь.

В реальности еще меньше - часть женившихся в Москве совсем не москвичи, то есть не входят в общие 12,5 миллионов горожан. Часть женятся по второму-третьему разу...

В общем, кризис семьи и брака в буржуазном обществе - налицо. Можете признавать, можете не признавать, а статистика вещь упрямая.

Можно, конечно, валить все на нетрадиционные сексуальные отношения, но три четверти населения Москвы к таковым относиться не могут. Можно даже разрешить гомосексуальным парам вступать в брак - на статистике это почти никак не отразится.

Вопрос - зачем сегодняшним мужчинам и женщинам нужно ходить в ЗАГС? Кроме регистрации имущественных отношений, по сути, незачем.

Кстати, еще нюанс: по данным последней переписи, в Москве проживает 46,3% мужчин и 53,7% женщин. 6,4 процента дам - "лишние"! Это, конечно, отражает более раннюю смертность среди мужчин, но куда все же девать этот избыток женщин? Разрешить вступать в сугубо "дамский" брак? Узаконить брак с числом участников более двух? Пропагандировать женский онанизм? Арифметически задачка при заданных условиях решения точно не имеет...

А поскольку Москва из года в год демонстрирует отрицательный естественный прирост населения, то такая брачно-семейная ситуация явно делает из столицы "большой стерилизатор", причем безо всякого медицинского вмешательства, чисто социальными методами.

Анатолий Баранов